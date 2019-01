Al menos once muertos por el ataque de Israel en Siria, según el Observatorio

Al menos once muertos ha causado el ataque perpetrado en la madrugada de hoy por Israel contra objetivos en Damasco y otros puntos del suroeste de Siria, según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El bombardeo, realizado por aviones de guerra y con misiles tierra-tierra, causó grandes daños materiales, y fue el más amplio y violento de Israel en Siria desde el pasado mayo, según un comunicado de la ONG.

Entre los once muertos figuran dos sirios, mientras que el resto de víctimas no han sido identificadas, según la ONG, la cual advirtió de que el número de fallecidos puede aumentar por la existencia de heridos graves y porque todavía no ha podido confirmar todas las informaciones que ha recibido.

El ataque tuvo como blanco posiciones y almacenes de las fuerzas iraníes y de la milicia libanesa Hizbulá, aliados del presidente sirio, Bachar al Asad, así como las baterías antiaéreas del régimen, según la fuente.

El Observatorio detalló que duró cerca de 60 minutos y tuvo como objetivo zonas extensas, desde el suroeste de Damasco hasta el aeropuerto militar de Al Zala, en el oeste de la provincia de Al Sueida (suroeste).

Por su parte, el Centro Nacional de Control de la Defensa de Rusia indicó que en los ataques murieron cuatro militares sirios y otros seis resultaron heridos.

"Cuatro efectivos (sirios) murieron y seis resultaron heridos. Como resultado de los ataques fue además parcialmente dañada la infraestructura del aeropuerto internacional de Damasco", precisó una nota de la entidad castrense.

Israel informó prviamente de la ejecución de ataques contra objetivos militares iraníes y baterías de defensa antiaérea en Siria en respuesta por el lanzamiento de un proyectil contra su territorio.

Según el comunicado ruso, los aviones de Israel lanzaron contra Siria tres ataques aéreos en el periodo comprendido "entre las 02.11 y las 02.56 del 21 de enero" desde las direcciones "oeste, suroeste y sur".

Al repelerlos, la defensa antiaérea siria derribó 30 misiles israelíes, indicó el comunicado.

Además, el Ejército sirio repelió en la mañana de ayer domingo otro ataque de misiles lanzados por aviones de guerra de Israel contra objetivos al sur de Damasco.

Pocas horas después, Israel dijo que sus sistemas antimisiles habían interceptado un proyectil en los Altos del Golán, que tampoco alcanzó su objetivo.

Los medios oficiales sirios afirmaron poco después del ataque que las defensas antiaéreas derribaron decenas de misiles israelíes y evitaron que lograsen sus objetivos, sin informar sobre daños o sobre víctimas.

Israel acusó a Irán de haber disparado el fin de semana contra territorio israelí, y aseguró que este hecho es "una prueba definitiva de sus verdaderas intenciones de atrincheramiento en Siria, lo que según el Ejército pone en peligro al Estado de Israel y la estabilidad regional".

En los últimos meses las fuerzas israelíes han realizado numerosos ataques en Siria contra posiciones iraníes y de Hizbulá.

El 10 de mayo del año pasado, un amplio ataque de Israel contra objetivos iraníes en Siria causó al menos 27 muertos, según cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Entonces, Israel aseguró haber diezmado la infraestructura militar iraní en Siria tras más de 70 bombardeos nocturnos, que fueron respuesta al lanzamiento de 20 cohetes desde el sur de Damasco contra el Golán.