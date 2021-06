Ortega Smith, sobre palabras de Ayuso: El rey reina, pero no gobierna

Madrid, 14 jun (EFE).- El portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, ha defendido este lunes que el rey Felipe VI "dentro de sus muy estrechos límites de actuación constitucional" ha dejado "muy clara" su posición respecto a la cuestión catalana, y ha recordado que "reina, pero no gobierna" y que de aprobar el Gobierno los posibles indultos tendría que firmarlos pero con "complicidad cero".

Durante un encuentro con medios para exponer el balance de Vox en el ecuador del mandato de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, Ortega Smith ha sido preguntado acerca de la manifestación del domingo por los posibles indultos a los condenados del procés, y también se le ha inquirido sobre si comparte las palabras que pronunció en el marco de esa protesta la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sobre el rey Felipe VI.

"¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?", se preguntó Ayuso en la atención a los medios que el PP realizó en la calle Génova antes de marchar hacia Colón.

Ortega Smith ha dicho no compartir en absoluto esas palabras de la dirigente popular, que han sido criticadas este lunes por partidos como Cs, miembros del Gobierno como Miquel Iceta o presidentes autonómicos como Miguel Ángel Revilla.

El también secretario general de Vox ha expuesto que "su majestad el rey, el día 3 de octubre, en su discursó lo dejó muy claro: Cataluña es España, no están solos, y seguiremos defendiendo hasta las últimas consecuencias la unidad de España y el respeto al estado de derecho".

Ha "dejado claro" que la jefatura del estado "como no puede ser de otra manera, es garante de la unidad nacional", y por tanto "su rechazo a cualquier utilización pseudodemocrática para dar un golpe de Estado que supone como objetivo claro la ruptura de la unidad nacional".

"Su majestad el rey, dentro de sus muy estrechos límites de actuación constitucional, ha dejado muy clara su posición. Y otra cuestión diferente es si alguien me pregunta '¿y si el indigno de Pedro Sánchez aprobase en el Consejo de Ministros estos indultos su majestad el rey podría evitar tener que firmarlos?' Todos sabemos que el rey reina pero no gobierna, y que si tiene que sancionarlos no le quedará más remedio", ha agregado.

Y ha continuado: "Pero complicidad cero. Su majestad el rey, como no puede ser de otra manera, es el máximo representante de la unidad nacional, del respeto a la Constitución, al estado de derecho, y con él la inmensa mayoría de los españoles por mucho que Pedro Sánchez se crea que no es así".

Sobre la manifestación convocada por la plataforma cívica Unión 78, Ortega Smith considera que fue un "éxito sin precedentes", al tiempo ha tachado de "ridículas" las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno -25.00 asistentes frente a los 126.000 cifrados por Policía Municipal- y ha apostillado que de haber un referéndum serían "millones de españoles" los que dirían "a quien da un golpe de estado a prisión de por vida".