La primera ministra bangladesí se acerca a los islamistas antes de las elecciones

La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, participó hoy en un encuentro con miles de estudiantes de madrasas o escuelas coránicas en Dacca, en lo que ha sido visto como un intento de acercarse a los tradicionalmente lejanos islamistas antes de las elecciones previstas para finales de año.

Un grupo de consejos educativos de la rama Qawmi organizó la reunión para agradecer a la dirigente que el pasado septiembre aprobase una ley reconociendo el mayor certificado del sistema educativo religioso, hasta entonces informal y sin reconocimiento oficial, como equivalente a un posgrado.

"Creo que el islam es una religión sobre la paz y la religión de la hermandad, de modo que aquellos que enseñan el islam (...) no deben ser desatendidos", manifestó durante el evento Hasina, de la Liga Awami, que tradicionalmente ha mantenido la distancia con los partidos islamistas.

"Busco vuestra bendición puesto que tenemos elecciones delante de nosotros, si Alá lo desea definitivamente me dará la oportunidad de servir a la gente de Bangladesh de nuevo. Si Alá no lo desea, no la dará y no tendré ningún lamento", concluyó la dirigente.

El evento estuvo encabezado por el fundador del partido islamista extremista Hefazat Islami, Ahmed Shafi.

Meses antes de las elecciones generales de 2014, Hefazat Islami protagonizó violentas protestas contra el Gobierno de Hasina, que ocasionaron cerca de medio centenar de muertos, entre ellos muchos miembros de las fuerzas de seguridad.

Bangladesh celebrará elecciones antes del 5 de enero, unos comicios que tendrán lugar con la líder opositora y líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Khaleda Zía, en la cárcel tras ser condenada en las últimas semanas a 17 años de prisión en dos casos por corrupción.

El BNP y la gobernante Liga Awami, partidos herederos de sendas figuras centrales de la guerra de 1971 en la que Bangladesh (entonces Pakistán Oriental) se independizó de Pakistán, se han alternado en el poder en los últimos 25 años con la salvedad de un breve periodo de tutelaje militar.