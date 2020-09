Rajoy rechaza responder sobre el espionaje a Bárcenas: "Ya no soy un personaje público"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha rechazado hacer declaraciones sobre la operación desplegada desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero Luis Bárcenas presuntamente con el objetivo de reventar la causa judicial sobre la caja B del partido. "No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido", ha replicado a preguntas de El País tras ser abordado en una cafetería de forma fortuita. Rajoy, que en el momento de esos hechos era presidente del Ejecutivo, no ha querido responder porque ya no es "un personaje público".

Un informe policial de Asuntos Internos conocido este miércoles señala que Rajoy tuvo "conocimiento" del espionaje a Bárcenas. En el texto figura que se trató de una operación "coordinada" por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, "con conocimiento del Asturiano y del Largo". "El Asturiano" es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, mientras que "El Largo" es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo, según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su informe de solicitud de imputación de Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.

Hasta la fecha, Francisco Martínez es el único cargo público investigado por las actuaciones de la brigada política en el espionaje a Luis Bárcenas. En 2019, Martínez escribió un mensaje en el que adviertía al anterior director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, de que si él tiene que “declarar” porque le “implica” el comisario Enrique García Castaño “también irán” el exministro Jorge Fernández Díaz y “probablemente” el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Unos meses antes había escrito al propio Rajoy, ya fuera de la política, para pedir un puesto en las listas electorales de las elecciones generales que se celebraron el 28 de ese mes.

El inspector jefe que ha investigado durante más de una década Gürtel y la caja B del PP asegura en otro informe entregado al juez de la causa de corrupción que el espionaje a Luis Bárcenas tuvo entre sus finalidades obtener documentos que permitieran al Partido Popular "anticiparse" a la actuación judicial en su "estrategia de defensa", así como disponer de "un arma a su favor en una negociación" con el extesorero del partido, que había comenzado a confesar la financiación irregular durante al menos veinte años.