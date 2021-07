Sánchez prioriza ante los fondos inversores la recuperación a una reforma fiscal

Los Ángeles, 22 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó a los representantes de los principales fondos de inversión de Estados Unidos que la prioridad en España es la recuperación económica antes que una reforma fiscal en la que se está trabajando.

Sánchez lanzó ese mensaje a los inversores estadounidenses en las reuniones que mantuvo con ellos el miércoles en Nueva York al inicio de su gira económica que pretende exhibir las oportunidades de negocio que ofrece España.

En una conversación informal con los periodistas que cubren su gira, que incluye además una serie de actos en Los Ángeles y San Francisco, el jefe del Ejecutivo informó de algunos pormenores de sus encuentros con los responsables de fondos de inversión y otras instituciones.

Así, desveló que le preguntaron por cuestiones como la reforma laboral, la de las pensiones, la formación profesional, las políticas activas de empleo o la fiscalidad.

También por la industria del automóvil, la ley de vivienda y si el Gobierno va a recurrir o no la ley aprobada por Cataluña en este ámbito.

Sánchez se preguntó cómo no se van a interesar por todos esos asuntos los fondos de inversión y explicó que en relación con la fiscalidad y con impuestos como el digital, les trasladó que se ha de consolidar una financiación adecuada del estado del bienestar.

En ese sentido, les expuso que se ha creado una comisión de expertos en España para hacer una propuesta de reforma fiscal pero que en este momento lo esencial es la recuperación económica.

Afirmó que los representantes de los fondos de inversión e instituciones con los que se reunió no le preguntaron por problemas que pueda haber entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ni tampoco en ningún momento se interesaron por la situación de Cataluña.

Sí les detalló la agenda de reformas que prevé el Gobierno y que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía.

Los representantes de los fondos de inversión le transmitieron, según Sánchez, que reconocen el esfuerzo de España en todo lo que tiene que ver con la agenda verde y digital.

Dos sectores en los que destacó especialmente el potencial de inversión que ofrece España, país que, según afirmó en la inauguración de la nueva Oficina Económica y Comercial en Nueva York, es "uno de los lugares más atractivos en los que invertir".

Sánchez se vio en Nueva York con directivos de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Roko Capital Management, JP Morgan, LCatterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmCham Spain.

Además, mantuvo sendas reuniones con el empresario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo.

Sánchez justificó de nuevo ante los periodistas que en su gira por Estados Unidos no se reúna con Joe Biden al recalcar que el viaje tiene un marcado carácter económico porque esa es ahora la prioridad de España.

Aunque afirmó que estaría encantado de verse con el presidente de Estados Unidos, dijo que el Gobierno no realizó ninguna gestión para sondear esa posibilidad e insistió en que el objetivo de su presencia en este país es bien distinto.