Urkullu mantiene su intención de no acudir a la Conferencia de Presidentes

Vitoria, 28 jul (EFE).- El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, mantiene su decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes el próximo viernes, ya que no se ha convocado todavía la Comisión Mixta del Concierto como ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Así lo ha señalado este martes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco.

Erkoreka ha indicado que no ha habido ninguna novedad con respecto a la intención de Urkullu de no asistir a esta cita convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido de que "la Conferencia de Presidentes no es un órgano de gobierno, sino un órgano que reúne a presidentes".

El encuentro se desarrollará el viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) y será la primera reunión presencial de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos desde que estalló la pandemia del coronavirus para analizar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria y los recursos necesarios para paliarlos.

En esa cita se hablará también del fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 corresponderán a España.

El lehendakari participó en las 14 reuniones telemáticas celebradas durante el estado de alarma.