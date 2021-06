El discurso viral de un enfermero a los recién vacunados: "Aquí vamos como el Cholo, partido a partido y vacuna a vacuna"

¿Qué puedes hacer si tienes organizadas unas vacaciones a Hawái y te cuadra con tu cita de vacunación? "Lo primero, disfrutar de Hawái porque tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme. Pero lo más importante es cambiar la cita. ¿Cómo? Con el mensaje que ha llegado con el teléfono de gestión de citas". Así informa Jorge, un enfermero del SUMMA 112 de Madrid que se ha hecho viral en las redes sociales gracias a sus charlas a los pacientes en los que anima a la vacunación.

"Han sido ustedes unos verdaderos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses han hecho lo correcto", asegura el trabajador a las personas que acaban de recibir su primer pinchazo en el Wanda Metropolitano. "Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia". Y sobre todo, "les voy a pedir que dejen la sala libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone y si él va "partido a partido", pues nosotros vacuna a vacuna", concluye.

El enfermero ha contado que las charlas surgieron "a partir de la idea de una compañera, que veía que la gente venía con miedo a vacunarse y eso retrasaba mucho los tiempos". "Empezamos con una charla informativa previa. A mí me tocó un día y por iniciativa propia empecé a darle un toque de humor", ha relatado este jueves en una entrevista en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER. "Empezó siendo una charla de 30 segundos y ahora dura 2 minutos, lo he ido cambiando según veía las reacciones de la gente", ha explicado.

"Hay gente que aún va con temor a vacunarse, hemos estado tan sobreinformados que al final la gente no sabe lo realmente importante: que hay que vacunarse y es seguro", ha lamentado Jorge, que lleva vacunando desde el inicio de la campaña. Por ello, cuenta que cuando acaba su charla, "hay quien se acerca y se rompe diciendo: estaba muy nerviosa, pero me voy muy tranquila". Entre risas, reconoce: "No, nunca me he planteado iniciarme en el mundo del espectáculo, pero igual hay que empezar a hacerlo, no me esperaba hacerme viral". Sobre la vacunación en Madrid ha señalado que "está muy bien organizada. En mi caso, los coordinadores del SUMMA son unas maravillosas personas que consiguen que vaya todo muy rápido".

El vídeo de su charla ha sido muy celebrado en redes sociales, sobre todo dentro del sector sanitario. "Gente así nos saca de esto (...) Divulgación, empatía y sentido común", dice el pediatra Alberto García-Salido. "Me alegra mucho que esté siendo viral. Porque demuestra que, a pesar de todo el desgaste desde hace más de un año, todavía nos queda humor", defiende por su parte Enfermera Saturada.

