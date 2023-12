Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennit, Jamie Cullum o Keane se unen al cartel de Icónica Sevilla Fest en 2024

Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennit, Jamie Cullum, Keane, Siempre Así, Vetusta Morla y ‘BIGSOUND Sevilla’, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta formando su line up, se convierten en las 9 nuevas citas y confirmaciones, del ecléctico cartel de ICÓNICA Sevilla Fest 2024, la IV edición de la cita experiencial de la Plaza de España de Sevilla.

Las entradas para estas nuevas confirmaciones del Festival podrán adquirirse a partir de las 12:00 horas de este próximo lunes día 18 de diciembre, en www.iconicafest.com, salvo las del concierto de Marc Anthony, que estarán disponibles a partir de las 12:00 horas del miércoles 20 de diciembre.

A los nombres ya anunciados previamente de Take That, Carl Cox, Rozalén, Aitana, Raule y Melendi, se suman estos nueve anuncios donde se vuelve a potenciar el tan ecléctico estilo del Festival de la Plaza de España de Sevilla, donde mil sonidos y estilos se dan la mano, mezclando en su cartel a grupos y artistas iconos de la música tanto a nivel nacional como internacional, y no solo del momento, sino de la historia, creando ese paseo musical intergeneracional. De Arcade Fire a Siempre Así, o de Marc Anthony a Vetusta Morla, todos tienen cabida en ICÓNICA Sevilla Fest.

Estos nuevos anuncios harán que el día 13 de junio sea el pianista y cantante británico Jamie Cullum, una de las grandes referencias mundiales del jazz y el pop, el que se suba al escenario de ICÓNICA Sevilla Fest. Considerado por el público americano como sucesor de Harry Connick Jr., su gran habilidad para la música hizo que mediante el jazz, se adentrara en diversos estilos musicales, a través de variaciones de canciones de distintos artistas de la talla de White Stripes, Kanye West, Pussycat Dolls, Elton John, John Legend, Justin Timberlake o Coldplay. Su prestigio le ha llevado incluso a adentrarse en el terreno del cine, donde ha sido intérprete del tema principal de la banda sonora de la película Bridget Jones: The Edge of Reason, versionando el clásico de la canción “Everlasting Love”, que Buzz Cason y Mac Gayden compusieron en 1967; así como también la canción “Grace is Gone”, que forma parte de la banda sonora de la película con el mismo título.

¿Sabes esa playlist que contiene un mix de lo más ecléctico? ¡Pues así de son las confirmaciones para #ICÓNICASevillaFest2024! 💫#Entradas disponibles a partir de las 12h del lunes 18 en https://t.co/YQDeuvu4Z3, excepto Marc Anthony, miércoles 20. pic.twitter.com/Y804sKUsKg — Icónica Sevilla Fest (@iconicafest) 15 de diciembre de 2023

Solo tres días después, el domingo día 16 de junio, será el turno de otra de las grandes estrellas que ICÓNICA Sevilla Fest ha añadido a su calendario, de la mano de Marc Anthony, el artista de salsa que más discos ha vendido a nivel mundial, que ofrecerá en la Plaza de España de Sevilla una noche sin igual, llena de baile y ritmos calientes y latinos. Laureado a nivel mundial con innumerables reconocimientos a su trayectoria, como los numerosos Grammy y Grammy Latinos con los que cuenta, el artista llegará al Festival hispalense sin, seguro, olvidar grandes éxitos como 'Valió la pena', 'Me haces tanto bien' o 'Vivir mi vida'.

Tras él, otra gran estrella de la música internacional se hará con la Plaza de España de Sevilla: el miércoles 19 de junio es el día elegido para que “el tigre de Gales”, Tom Jones, brille con luz propia en ICÓNICA Sevilla Fest. Maestro de la fusión de estilos, siendo pues todo un artista icónico, ecléctico y único, Tom Jones hará gala en escena del mejor pop, rock, country y soul ante los más que probables, miles de fans que querrán disfrutar de esta cita única en Sevilla.

El día 22 de junio, Sevilla se hermanará musical y “festivalmente” con Valencia, y es que la Plaza de España será tomada por BIGSOUND SEVILLA. BIGSOUND, el Festival de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sale por primera vez de la ciudad levantina para llegar hasta la capital de Andalucía, con un line up de lujo: más de seis horas de música en directo, de la mano de Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta. Con una asistencia en los dos últimos años de más de 70.000 amantes de la música urbana, BIGSOUND es ya el evento musical más multitudinario de la ciudad de Valencia, posicionándose con sus dos Sold Out en el TOP #5 de festivales celebrados en la Comunidad Valenciana y en uno de los principales festivales del género en Europa.

Las dos siguientes nuevas citas, para los días 26 de junio y 4 de julio, también serán de formaciones nacionales pero totalmente opuestas en cuanto a estilo, lo que viene a reafirmar, una vez más, el eclecticismo del cartel de ICÓNICA: Vetusta Morla y Siempre Así. La banda de rock ha llamado la atención, desde sus inicios, por su poderoso directo, destacando por la contundencia de su sonido, la precisión de su interpretación y su comunión con el público, haciendo que sus conciertos sean auténticos acontecimientos en cada una de las plazas en las que se celebran. No será Vetusta Morla el único grupo que inunde de música la construcción de Aníbal González durante el 26 de junio. A esta confirmación se sumarán otras bandas que próximamente serán anunciadas. Al más puro estilo y en homenaje al recordado Territorios, serán grupos de diferentes géneros y nacionalidades los que tomen el auditorio de ICÓNICA en dicha noche.

Por su parte, Siempre Así es la apuesta de embajadores hispalenses de ICÓNICA Sevilla Fest para el cartel de 2024. Hasta la Plaza de España llegarán estos sevillanos universales con el recuerdo a “MAHARETA”: su disco más emblemático, que los catapultó hacia un público masivo, y lo harán en su casa, en Sevilla, celebrando que llevan 32 años ininterrumpidos en los escenarios, algo que define su trascendencia musical en varias generaciones y los colocan entre los artistas españoles en activo de trayectoria más larga e importante.

Si ICÓNICA Sevilla Fest ya sorprendió en su edición 2022 con una de las grandes damas de la música, Patti Smith, ahora, en 2024, volverá a hacerlo el día 7 de julio, de la mano de Loreena McKennitt: la cantante e intérprete de piano y arpa canadiense, escocesa e irlandesa llega a la Plaza de España de Sevilla con una trayectoria imparable, en la que ha conseguido hacerse con multitud de discos de oro, platino y multiplatino en más de quince países de cuatro continentes, y habiendo vendido más de catorce millones de copias de sus trabajos en todo el mundo.

Solo un día más tarde, el 8 de julio, será el turno de otra cita prácticamente única: Keane. La banda rock alternativo formada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin llegará a Sevilla, para hacer disfrutar a sus fans con muchos de los temas de su brillante repertorio, como ‘The way I feel’ o ‘Put the radio on’. Ellos dan el paso a la última de las nuevas citas confirmadas este viernes, y que será la del 12 de julio: de Montreal a Sevilla, como única parada anunciada en Andalucía llega Arcade Fire a ICÓNICA Sevilla Fest, uno de los grupos más influyentes del rock alternativo y del indie del inicio de los 2000, que casi un cuarto de siglo después sigue llenando todas las plazas en las que aparece su nombre. No será esta la única actuación de la noche, ya que en próximas fechas se anunciarán otras formaciones de las que podrá disfrutarse el mencionado día 12 de julio.

Otras confirmaciones

Todas estas nuevas confirmaciones se suman a las ya anteriormente realizadas de Aitana, Carl Cox y Melendi para los días 7, 8 y 9 de junio, respectivamente; Raule, el día 14 de dicho mes; Rozalén, el jueves 27 de junio; y Take That, para el 16 de julio, y llegan en la misma semana en la que ICÓNICA Sevilla Fest ha conocido las 15 nominaciones recibidas para los galardones Iberian Festival Awards, premios que reconocen anualmente a los mejores Festivales de la Península Ibérica. Concretamente la cita hispalense ha obtenido las nominaciones directas a las categorías de “Mejor gran Festival”, “Mejor Festival de la Península Ibérica”, “Mejor promoción turística”, “Mejor contribución a la Igualdad” y “Mejor contribución a la Sostenibilidad”, así como “Mejor lugar” por su celebración en la Plaza de España.