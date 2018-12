El Belén Bíblico de Santa Angela, un "libro de historia" de 20.000 piezas

Unas 20.000 piezas y diecisiete escenas bíblicas sobre 450 metros cuadrados conforman el Belén Bíblico y Monumental de Santa Ángela de Jerez de los Caballeros (Badajoz), que presume de ser el más grande del mundo y que aúna "la cultura y tradición del belén" con su vertiente histórica.

Así defiende el "carácter diferenciador" de este belén Juan Izaguirre, portavoz de la Asociación del Belén Bíblico y Monumental de Santa Angela, de la que forman parte unas treinta personas, y que explica a Efe que además de respetar las escenas bíblicas se hace un recorrido geográfico por los lugares donde ocurrieron los hechos.

Para ello, se recogen detalles de como se supone que era la vida cotidiana de aquella época, gente que trabajaba en sus ocupaciones y oficios diarios mientras ocurrían unos hechos "a los que la mayoría de la población era ajena".

Se pretende que el visitante pueda ver este belén bíblico "como un libro de historia", ya que "es cristianismo, pero también cultura y arte", con el que reflejar las distintas tradiciones y costumbres en cada una de las poblaciones.

Así, se puede contemplar la parte hebrea, con Belén, Jerusalén o Nazaret, con fuentes, rodeadas de figuras femeninas (ya que era uno de los pocos lugares a los que podían acudir sin acompañamiento masculino), y con una forma de vida más humilde, con el ganado como principal recurso.

Por otra parte está la civilización egipcia, exponente de más opulencia y riqueza, en cuyas mesas no faltan productos como langostas y marisco, o el puerto de Alejandría, con sus grandes barcos y constante trasiego de mercancía, que da idea de su potencia comercial.

Para Juan Izaguirre, aunque es difícil destacar una escena en un belén de estas dimensiones, a él personalmente le llama la atención la de los desposorios de María y José, en la que se ha apostado por recrear una boda judía para que el visitante pueda contemplar como, según los historiadores, se desarrollaban estos acontecimientos.

Sin embargo, este belén no puede olvidarse de nuestra tradición y costumbres y no faltan "guiños" para adaptarlo, como la escena de la matanza del cordero, que se representa al estilo de la matanza extremeña del cerdo, en la que no falta las tradicionales migas.

Todas las construcciones están realizadas de forma artesanal en madera, intentando ser lo más fiel a la época, pero en él destacan elementos y piezas hechos con pasta de porcelana y pintados a mano, como flores del almendro, alfombras a ganchillo, mesas y comederos, suelos tallados, hojas de palmera.

La entrada al belén, cuyo montaje se inicia en agosto, aunque en febrero ya se abordan posibles cambios y nuevas incorporaciones, es gratuita, pero los visitantes pueden aportar donativos que se destinan a proyectos de interés social.

El pasado año más de 35.000 personas visitaron el belén, que estará abierto hasta el próximo 7 en enero, y al que se acercan no solo vecinos de las poblaciones de la comarca, sino también llegados de otras provincias limítrofes, como las andaluzas de Sevilla, Córdoba o Huelva, e incluso turistas italianos.