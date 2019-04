Congresistas denuncian "horrenda" situación laboral en Aeropuerto de Miami

Las congresistas estadounidenses Donna Shalala y Frederica Wilson denunciaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami condiciones "horrendas" de trabajadores de aerolíneas en esta terminal y escucharon las quejas de algunos de ellos.

Se trata de empleados dedicados a la carga y descarga de equipaje y utensilios y a la limpieza de aeronaves de American Airlines y Delta, quienes denunciaron bajas pagas, sobrecarga de trabajo, inseguridad sanitaria y condiciones "peligrosas" cerca de aviones.

Shalala dijo a Efe que las aerolíneas ganaron "38.000 millones" de dólares en 2018 y que los que hicieron posibles esas ganancias "no están siendo tratados de manera profesional".

"No tienen muy buena paga. Sus horas las están recortando. No tienen el tipo de beneficios que la mayoría de nosotros tenemos. No tienen baja por enfermedad, no tienen vacaciones", criticó la demócrata.

La congresista instó tanto a las aerolíneas como a sus contratistas a implementar "estándares más altos".

Wilson, por su parte, dijo que resulta "inquietante saber que los empleados aquí están siendo tratados de esta manera y que trabajan bajo este tipo de condiciones", que calificó de "horrendas".

"El aeropuerto es uno de los motores económicos más importantes de la Florida, creando miles y miles de puestos de trabajo. La fachada del aeropuerto se ve hermosa, pero la realidad es muy diferente", señaló por su parte Esteban Barrios, uno de los trabajadores.

Barrios dijo que entre dos o tres personas debían descargar cada avión en solo 20 minutos y que cada vez era más reducido el personal para esas tareas y peores las condiciones de los vehículos que utilizan para hacerlo.

Los trabajadores detallaron que hay vehículos de servicio a aviones que no tienen frenos ni limpiaparabrisas, camiones de limpieza de cabinas infestados de cucarachas y trabajadores de rampa agobiados por un exceso de trabajo y dificultades para entregar a tiempo el equipaje a los pasajeros.

Los congresistas instaron a las aerolíneas a mejorar las condiciones laborales que ponen en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores.

"Estoy denunciando esto porque estoy cansado de que me traten como si fuera una máquina. Yo soy un ser humano", manifestó Barrios.

Barrios denunció que le redujeron su paga después de pedir a sus supervisores más información sobre lesiones en el lugar de trabajo.

En ese sentido, Shalala señaló que los trabajadores del aeropuerto tienen que sentirse en libertad de hacer denuncias.