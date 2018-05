Enfermos de VIH piden al Gobierno venezolano una respuesta ante la falta de medicinas

Enfermos de VIH pidieron hoy por escrito al Gobierno venezolano respuestas ante la falta de medicamentos para tratar la infección, y aseguraron que de no recibir contestación están dispuestos a marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

"Hemos consignado este documento a través de la vicepresidencia de la República ya que no hemos recibido respuesta del ministro de Salud (...) y las personas siguen muriendo cada día más, lamentablemente, por la falta de medicamentos antirretrovirales", afirmó el presidente de la fundación Manos Amigas por la Vida, Eduardo Franco.

Franco recordó durante la protesta posterior en el este de Caracas que la escasez de medicamentos afecta también a los enfermos de otras patologías e hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo "que tiene desde el año pasado cualquier cantidad de denuncias (...) y de las cuales tampoco hemos recibo respuestas".

Aseguró que de no obtener respuesta a su petición "lamentablemente tendremos que tomar acciones mucho más contundentes y llegar hasta el palacio de Miraflores de ser necesario" porque, añadió, "el culpable de todas estas muertes lamentablemente es el presidente de la República, el señor presidente Nicolás Maduro".

Por su parte el presidente de la fundación Arcoiris por la Vida, José Toro, enfermo de VIH desde hace 17 años, señaló que en el escrito se le pide a Maduro que se reúna con el ministro de Salud, Luis López, "para que compre los medicamentos antirretrovirales".

Unas medicinas que Toro dice que lleva tres meses sin tomar porque no las encuentra.

Lo mismo le ocurre a Alisyonais Rodríguez, que ha viajado desde el Tocuyo, en el oeste del país, para exigirle a López "que por favor nos dé respuesta".

"Le estamos exigiendo se nos respete nuestro derecho a vivir. Vivir no es un capricho, es un derecho", afirmó esta ama de casa y comerciante independiente de 42 años que lleva 17 años conviviendo con la enfermedad y desde agosto pasado sin medicamentos antirretrovirales.

"No he podido porque no tengo los recursos para ello, son unos medicamentos costosos", se lamentó.

En el estado Carabobo (norte) también hubo protestas por estos motivos, según medios locales.

Desde hace meses Venezuela pasa por una fuerte escasez de medicamentos y alimentos que, según el Ejecutivo, se debe a la "guerra económica" que dice que varios gobiernos no afines ideológicamente entre los que se encuentra el de EE.UU. tiene en su contra.

La oposición sin embargo achaca estos problemas a una mala gestión económica.