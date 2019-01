Greta Thunberg: icono de la Generación Z en la lucha contra el cambio climático

La Generación Z tiene un mantra: es tiempo de actuar, y tiene que ser ahora. En lo que va de año, miles de estudiantes en todo el mundo han abandonado las aulas para protestar contra la inacción de sus gobiernos frente al cambio climático. ¿Su inspiración? La estudiante sueca Greta Thunberg, de 16 años, que dio inicio al movimiento cuando, en agosto de 2018, comenzó a faltar a clase todos los viernes. Pero esto es solo el principio.

Ninguna generación tiene tanto que perder como consecuencia de los efectos negativos del cambio climático como la Generación Z, y en la conferencia COP24 que se celebró recientemente en Katowice (Polonia), Thunberg llamó con contundencia a la acción: "Ustedes dicen amar a sus hijos sobre todas las cosas, pero les están robando el futuro en su propia cara", manifestó, dirigiéndose a los líderes mundiales durante la cumbre del clima. "No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis", agregó.

”You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to your children.”



