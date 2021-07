Álvarez (UGT) pide a Sánchez una reunión sobre el SMI antes de las vacaciones

Madrid, 22 jul (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avanzado que van a pedir una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) "de manera inmediata, antes de las vacaciones".

En una entrevista en la Cadena SER, Álvarez ha subrayado que se trata de un tema "capital" para los sindicatos, que quieren que el Gobierno cumpla su compromiso de que el SMI alcance el 60 % del salario medio al final de la legislatura y que van a exigir que se cierre una senda de subidas para cada año empezando por este 2021.

"No hay razones para no subirlo", ha reiterado Álvarez, que ha insistido en que si no se hace los sindicatos endurecerán sus protestas.

Por otro lado, el secretario de UGT ha advertido de que algunas novedades introducidas ayer para sacar adelante el decreto sobre los interinos -como eximir de la oposición a algunos casos en los que se lleve más de diez años en el puesto- habían sido rechazados por el propio Gobierno en la negociación con los sindicatos "alegando inconstitucionalidad".

"Vamos a ver cómo se pueden llevar adelante en el trámite parlamentario (...) se introducen nuevos elementos discriminatorios importantes", ha reflexionado.