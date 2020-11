Brotes en Pontedeume y Ribadumia elevan a 655 los positivos en residencias

A Coruña, 1 nov (EFE).- Las residencias de mayores gallegas registran este domingo 655 casos activos de coronavirus (65 más que ayer), de los que 420 son usuarios y 235 son empleados, al contabilizarse, entre otros, 34 positivos más entre usuarios de la DomusVi de Ribadumia (Pontevedra) y 23 mayores y 8 trabajadores de Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (A Coruña).

Según los datos de la Consellería de Política Social y el Servicio Gallego de Salud, se han incluido también a la lista los positivos de 5 mayores y un empleado de As Fragas, en Pontedeume; 4 usuarios y 2 trabajadores de Hermanos Prieto, en O Carballiño (Ourense); 2 mayores en Valvanera, en Cambados (Pontevedra), y un usuario y un empleado de la DomusVi Barreiro de Vigo.

Además, han sumado un nuevo empleado con covid-19 los siguientes centros: A Milagrosa de Lugo; Monte Tecla, en A Guarda (Pontevedra); Ballesol de Oleiros (A Coruña), y la Virxe de Guadalupe de Mos (Pontevedra).

Por otra parte, se ha dado el alta a 15 usuarios de Os Gozos, en O Pereiro do Aguiar (Ourense); un usuario de Bribes, en Cambre (A Coruña); un trabajador de Hermanos Prieto, en O Carballiño (Ourense); un usuario y un trabajador de Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense), y un mayor en Viana do Bolo (Ourense).

Los mayores infectados son un total de 420 (51 más), de modo que el mayor brote se encuentra en Barbadás, con 85; seguido de Salvaterra do Miño (Pontevedra), con 81; la DomusVi de Ribadumia, con 58; Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia (Ourense), con 35; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 24; la residencia de San Cibrao, en Cervo (Lugo), con 20; la residencia San Miguel de Silleda, con 18, y la residencia Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar, con 16.

Los positivos entre empleados han ascendido a 235 (24 más que ayer), con 46 en Barbadás; 27 en Salvaterra; 26 en O Pereiro de Aguiar; 14 en la Ballesol de Oleiros; 11 en Viana do Bolo (Ourense); 11 en Nosa Señora das Virtudes de Pontedume y 10 en Silleda, entre otros focos.

En cuanto a los centros de discapacidad, 30 usuarios y 26 trabajadores tienen el virus, tras dar positivo un trabajador de la San Vicente Paúl de Lugo.

De los usuarios diagnosticados, 24 están en la DomusVi de Bóveda (Lugo); 4 en la San Vicente Paúl de Lugo; uno en la Pai Menni de Betanzos (A Coruña); mientras que el mayor brote entre empleados está en el centro de Bóveda, con 17.