El Comité de Competición cierra parcialmente el estadio Metropolitano por insultos racistas a Nico Williams

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado este lunes al Atlético de Madrid con el cierre parcial de su estado durante dos partidos por los insultos racistas que sufrió el jugador Nico Williams el pasado fin de semana. El club madrileño también deberá pagar una multa de 20.000 euros.

“En el minuto 36 de partido aproximadamente, cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club”, escribió el colegiado en el Acta del encuentro, “se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'UH, UH', siendo escuchado por el árbitro asistente número uno, al mismo tiempo que el dorsal número 11 del Athletic Club, Nico Williams”.

El Comité ha considerado que se trata de una infracción “muy grave” por la que el estadio Wanda Metropolitano no podrá contar con espectadores en la misma grada desde la que se insultó al jugador del equipo bilbaíno. Como en otras ocasiones, el organismo también exigirá que el Atleti muestre en esta grada un mensaje en el que se condenen expresamente “los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y apoyo al juego limpio”.

El Atlético de Madrid no ha presentado aún alegaciones a esta decisión, que es similar a la tomada recientemente por los insultos racistas en la grada del Getafe. El club apeló la sanción que también le obligaba a cerrar una de sus gradas por insultos racistas y la medida quedó sin efecto.

El colegiado del partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao también dejó constancia en el acta de que activó el protocolo contra el racismo en cuanto supo de los insultos. Esto obligó al Atlético de Madrid a emitir un mensaje por megafonía en el que se informaba a los asistentes que el partido no sería reanudado hasta que cesaran los insultos.

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, explicó este sábado que Nico Williams estaba “tranquilo” tras recibir insultos racistas en un momento del partido contra el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano y opinó que este tipo de situaciones “es un tema de educación”.

“El jugador estaba tranquilo. Es algo que lamentamos todos, que no nos gusta verlo en ningún sitio ni que le ocurra a ningún jugador. Hay que dar un paso en el tema de educación y no pensar que la gente viene al campo a no sé que, salvo a disfrutar de un espectáculo que dan unos jugadores en el campo. El resto no lo termino de entender”, dijo en rueda de prensa.