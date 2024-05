El Govern valencià habilita línies d’ITV sense cita i pagament en línia per a pal·liar el col·lapse i la venda fraudulenta de cites

Línies per a passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) sense cita, preferentment per a sectors professionals, i pagament en línia en el moment d’agafar la cita. Són les dues novetats que d’ací a poc s’implementaran en el servei de la ITV i que s’afigen a altres com l’augment de personal amb l’objectiu de pal·liar les esperes elevades per a obtindre cita que es donen actualment en les estacions valencianes, la gestió pública de les quals va recuperar el Govern valencià el febrer de l’any passat. Sense anar més lluny, dimarts moltes estacions de la província de València no oferien l’opció d’agafar cita per no haver-hi “torns disponibles”, segons la pàgina web.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, es va reunir dimarts en la seu de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) amb el president de l’Associació Valenciana de Consumidors (Avacu), Fernando Moner. En la reunió, la consellera va informar que la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval), empresa pública encarregada de gestionar el servei, posarà en marxa, en algunes estacions de les ITV, a manera de pla de xoc, una línia sense cita per a poder atendre els usuaris. Aquest servei es donarà en les tres províncies, però no en totes les estacions per una qüestió logística i de dimensions d’aquestes.

A més, Montes va explicar que, al final d’aquest mes de maig, es posarà en funcionament una plataforma web, completament accessible, de reserva i pagament de les cites. Juntament amb aquest servei es reforçarà el centre d’atenció telefònica per a la recepció de telefonades de sol·licitud de cita en les estacions d’ITV.

La consellera va comentar que, “com ja es va exposar, el pla de xoc consisteix a dedicar una línia específica d’atenció per a les persones usuàries que necessiten amb urgència passar la ITV per motius laborals pel fet de ser el vehicle la seua eina de treball principal. D’aquesta manera, es dona resposta al que reclamen les federacions i les associacions del transport de carretera i de viatgers més representatives de la Comunitat Valenciana davant la Generalitat. Posteriorment, la línia sense cita estarà disponible per al conjunt dels usuaris”.

Nuria Montes va explicar: “Amb aquestes mesures, pretenem, d’una banda, agilitzar el servei i anar recuperant una situació de normalitat en l’atenció i, de l’altra, evitar que es comenten fraus associats amb la reserva de cites falses via Internet. Juntament amb la caòtica situació heretada del Govern anterior, ens trobem una web d’anar per casa que pateix constantment atacs informàtics”.

El mes d’abril passat, la mateixa Generalitat Valenciana va denunciar una web fraudulenta que cobrava entre 20 i 29 euros per aconseguir cites falses per a la revisió de la ITV i que operava des de feia un mes sota un domini amb el nom ‘sitval’, les mateixes sigles de Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme va informar els representants dels consumidors que “al juny es farà la contractació de 90 empleats fixos i de 250 nous inspectors temporals que permetran tindre més hores i més línies per a atendre més cites en les estacions d’ITV i poder, d’aquesta manera, oferir més servei”.

Nuria Montes va insistir: “La caòtica situació que tenim ara no és nova. Els sindicats ja van advertir Sitval de les diferents problemàtiques sense que les seues demandes foren ateses per l’anterior equip de Govern, que durant dos anys no va fer pràcticament res per a organitzar la reversió del servei públic”.

A més, Montes va assegurar que “és el Govern del president Carlos Mazón qui, en menys d’un any, està fent un enorme esforç per a organitzar aquest servei tan essencial per a la ciutadania i prestar l’atenció ràpida i de qualitat que s’espera en una estació d’ITV”.

Les adjudicacions del nou sistema informàtic i de l’atenció telefònica s’emmarquen en el pla de la conselleria per a millorar notablement el sistema de gestió de cites. Es tracta d’uns aspectes molt rellevants el procediment administratiu dels quals s’ha anat duent a terme alhora que es resolia el problema de l’equiparació salarial de tots els treballadors.

Finalment, Sitval i l’Ajuntament de Torrent han firmat fa poc un protocol d’intencions per a construir una nova estació d’ITV en aquest municipi que substituirà, abans que acabe la legislatura, la que ara funciona a Riba-roja. En aquesta mateixa línia, també s’ha firmat un nou contracte de lloguer per a garantir el servei de l’estació de Riba-roja mentre es construeix la de Torrent.

L’OCU recomana guardar proves de falta de torns

L’organització de consumidors OCU va recomanar fa poc a les persones conductores de la Comunitat Valenciana que no podien aconseguir cita per a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que guarden proves de la no-disponibilitat de dates per a la revisió amb la finalitat que les presenten en cas de ser sancionades.

Segons va denunciar l’organització en un comunicat, obtindre cita per a la ITV s’ha convertit en una “missió impossible”, ja que en la major part de les estacions no es pot reservar i, en altres, a mesura que es va fent lloc, s’omplin “a l’instant”. Això ha provocat que molts usuaris hagen optat per desplaçar-se a altres autonomies, atés que circular amb ITV caducada pot comportar sancions molt greus com ara multa, pèrdua de punts, immobilització del vehicle o absència de cobertura per l’assegurança en cas d’accident, entre altres.

L’organització va subratllar que les sancions imposades per circular amb la ITV caducada poden recórrer-se, per la qual cosa es recomana que guarden les proves que justifiquen la no-disponibilitat de cita i, si escau, “totes les despeses que hagen assumit per a una reclamació a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, pels danys i perjudicis causats”.