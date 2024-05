Arranca la segunda jornada de huelga de la Educación madrileña: “La Consejería no ha reaccionado”

Los colegios públicos de la Comunidad de Madrid han amanecido este martes con el profesorado movilizando con sus ya habituales camisetas verdes y pancartas que reivindican la lucha de la educación y sus reclamaciones. Es la segunda jornada de huelga educativa en la región y además de los docentes, muchas de las familias también han decidido apoyar la huelga.

Por primera vez desde que la marea verde inundara las calles, los siete principales sindicatos educativos de la región se han puesto de acuerdo para convocar una jornada de paros centrada en la reducción de horas lectivas, aunque cada bloque se moviliza por su cuenta. Comisiones Obreras calcula que un 67% del profesorado convocado ha seguido la huelga, con una mayor incidencia en Secundaria que en Primaria, según han informado a media mañana.

En el IES de Gloria Fuertes un piquete reclama la atención del barrio con caceroladas, silbatos y cánticos que promocionan la huelga. “Necesitamos reducir la ratio de profesorado por alumno, de ello depende la calidad educativa que reciben nuestros hijos. Además, por una cuestión de dignidad, merecemos que se equipare nuestro salario al del resto de comunidades”, señala el profesorado concentrado desde primera hora en la puerta del instituto.

Los docentes madrileños vuelven a las calles. Pese al éxito que, según los sindicatos, tuvo la convocatoria del pasado 8 de mayo, la Consejería no ha reaccionado a las reclamaciones de los docentes. “El consejero no ha reaccionado, sigue empeñado en promover e impulsar un conflicto en la educación pública que no existía y por ello mantenemos la huelga y las movilizaciones”, señalan desde Comisiones Obreras y animan a toda la ciudadanía a apoyar las reivindicación de los profesores “para que no haya nadie en Madrid que se quede sin futuro por no tener la educación que necesita”.

Poco a poco, los docentes se han ido desplazando a la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, donde el cordón policial se ha visto reforzado como consecuencia del éxito de la pasada concentración, que desbordó la acera y se coló en la calzada. Numerosos agentes y furgones esperan a los huelguistas, que van llegando a cuentagotas con patatas, megáfonos y proclamas por la educación pública. “Si no nos hacen caso, volvemos otra vez”, clamaban las calles en el inicio de otra jornada de protestas que ha contado con altavoces, tambores y silbatos para aumentar la atención y que no han tardado en cortar la avenida madrileña.

Desde el IES de Arboleda, portan una pancarta con una frase de Víctor Hugo: “Abrid escuelas y cerraréis cárceles”. “Exigimos reducir las horas lectivas y equiparar los salarios. No pedimos más de lo que tienen el resto, pero necesitamos mejorar la calidad de enseñanza a nuestros jóvenes”, explica uno de sus docentes entre pitos y reclamos frente a la Consejería que se encuentra impasible y rodeada por la Policía Nacional. “Vinimos la vez pasada, esta y todas las que se requieran para conseguir lo justo”, concluye.

CCOO apunta que “es preciso reducir el horario lectivo y aumentar las plantillas para la atención a la diversidad”, uno de los reclamos que protagonizan las pancartas y proclamas de muchos de los docentes que este martes se concentrarán, de nuevo, frente a la Consejería de Educación madrileña y que esperan conseguir un respaldo semejante o mayor al de la última jornada que desbordó la calle Alcalá y que obligo a las autoridades a cortar la vía ante las miles de personas que se concentraron frente a la institución madrileña.

Menos Lectivas recuerda que “el cuerpo docente de la Comunidad de Madrid es uno de los más maltratados de todo el Estado. A diferencia de sus compañeras y compañeros de otras comunidades autónomas, no han recuperado su horario lectivo previo a los recortes de 2011. Además, la región tiene las ratios de alumnado por aula más altas y la inversión por estudiante más baja a nivel estatal. Mientras que en otras comunidades los sindicatos y sus Consejerías han ido acordando la reversión de los recortes, en Madrid no ha habido concesión alguna. Por el contrario, se avanza en la infrafinanciación y el desvío del dinero público a privada y privada-concertada”, exponen en un comunicado.

CCOO, UGT, Anpe y CSIF por un lado; CGT, CNT, STEM y la asamblea de docentes de Menos Lectivas por otro, vuelven a respaldar las exigencias de los docentes madrileños que se sustentan en recuperar las horas lectivas que tenían antes de los recortes del PP en 2018 (18 en Secundaria y 23 en Primaria, frente a las 20 y 25 actuales), un aumento salarial para equipararse a la media nacional, aumentar las plantillas para mejorar y dar un servicio de mayor calidad al alumnado y reducir la burocracia que se come un porcentaje importante de su trabajo.