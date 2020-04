MAPA | Los casos confirmados de coronavirus, municipio a municipio, en Madrid, Catalunya y las comunidades que publican datos

Fuente: comunidades autónomas

El mapa muestra las cifras de casos confirmados de COVID-19 en cada municipio de las comunidades autónomas que han publicado sus datos de contagiados en cada localidad. Hasta la fecha, están incluidas las siguientes comunidades: Comunidad de Madrid, Euskadi, Catalunya, Cantabria, Canarias, Murcia, Asturias, Baleares y Andalucía, que son las que los han publicado sus cifras.

Los datos de cada municipio muestran la misma variable: el número de personas que han dado positivo en la prueba analítica de coronavirus y se ha identificado su lugar de residencia. Para la mayoría de comunidades se incluye el dato de positivos por prueba PCR y por test rápido de anticuerpos. Madrid es la excepción: solo publica los datos de las analíticas por PCR.

La fecha y hora de actualización de cada comunidad depende de cada una de ellas: algunas actualizan los datos cada día y otras tardan más tiempo en poner al día las cifras. La hora de actualización también difiere entre las distintas comunidades autónomas. Más detalles en la metodología.

En total, las cifras recopiladas suman más de 140.000 casos de coronavirus en los que se ha identificado el municipio de residencia de la persona contagiada. De las 9 autonomías analizadas, Madrid es la ciudad con más contagiados detectados en un solo municipio. Sin embargo, los municipios con mayor tasa de incidencia (casos por cada 100.000 habitantes) son localidades pequeñas en los que un brote puede afectar a una proporción mayor de la población.

Hay que tener en cuenta que el número de casos está muy relacionado con la capacidad de detectarlos por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, a más test o análisis realizados, más casos detectados. ¿Cuántos casos confirmados hay cada municipio? Consúltalo en la siguiente tabla.

Varias comunidades se han negado a publicar datos por municipio para evitar la estigmatización social. Es el caso del Gobierno autonómico de La Rioja, tal y como han confirmado fuentes de la Consejería de Salud a eldiario.es. Argumentan que la publicación de datos por localidad podría estigmatizar a municipios pequeños con muchos contagiados. Baleares, según esta información de Última Hora, se negó en un primer momento a compartir sus datos aunque al final los ha publicado.

Sin embargo, estos datos son esenciales para combatir una epidemia: permiten detectar focos de contagios y actuar en consecuencia, proporcionar más información a administraciones locales y a gobiernos autonómicos de las comunidades vecinas y facilitan el análisis del impacto de la epidemia.

Ese análisis permite comprobar en qué zonas hay más tasa de incidencia en función de variables como renta media, porcentaje de población mayor de 65 años o densidad de población. Precisamente, desde todas las administraciones se publican cientos de estadísticas desglosadas por municipio: población por edad, país de nacimiento, nacionalidad, renta media, datos de paro registrado, nivel de estudios o tasas de mortalidad.

Países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos publican sus datos de casos confirmados a nivel de distrito, autoridad local y condado, un nivel administrativo similar a municipio en España.

Cómo se ha hecho este mapa

Este mapa creado por eldiario.es se ha realizado recopilando las cifras de casos confirmados por municipio de residencia que ha publicado cada comunidad autónoma. Las cifras se actualizan con los últimos datos disponibles en cada comunidad autónoma.

¿Por qué no sale mi comunidad? Solo se han incluido las autonomías que han abierto sus datos de casos confirmados de COVID-19 en cada municipio. Algunas comunidades no han publicado los datos desglosados a nivel de localidad y otras están publicando los datos por distrito o área sanitaria.

Si eres responsable de datos de una comunidad autónoma y tus cifras no están incluidas en este mapa, puedes escribir un correo a raulsanchez@eldiario.es.

¿De dónde salen los datos? Cada comunidad autónoma está publicando sus datos de manera distinta. Madrid, Catalunya y Euskadi están publicando sus datos en formato abierto para que cualquier persona pueda reutilizarlos.

La Región de Murcia los publica en un informe epidemiológico en PDF y Canarias y Cantabria publican sus cifras en un mapa interactivo. Asturias ha publicado sus datos en un informe epidemiológico y Baleares ha difundido las cifras en una nota de prensa y no las ha vuelto a actualizar.

En el caso de Andalucía, ha difundido las cifras de los municipios de cada provincia en la web de la Junta de Andalucía.

¿Están todos actualizados a la misma hora y día? No. La fecha y hora de actualización depende de cada comunidad autónoma y el mapa incluirá los últimos datos disponibles. Si haces click en cada municipio, te aparece la fecha de actualización de las cifras.

La Comunidad de Madrid publica sus informes cada 24h actualizados a las 7:00 horas. La Generalitat de Catalunya actualiza sus datos varias veces al día pero a distintas horas cada día. Las cifras de Cantabria se modifican cada día incluyendo los casos notificados hasta las 8 de la tarde.

Los casos confirmados en Euskadi se actualizan cada 24 horas e incluyen los datos hasta las 8 de la mañana de cada día. El Gobierno de Canarias actualiza sus datos dos veces al día. Murcia actualiza sus datos con más retraso: tarda varios días en actualizar su informe epidemiológico.

Otras, como Baleares, no han vuelto a actualizar las cifras desde que publicaron sus datos por municipio.

¿Qué pasa si en mi municipio dice que no hay casos detectados? Esto no significa que no haya personas contagiadas entre los residentes de municipio. El número de casos confirmados depende de la cantidad de test realizados por cada comunidad autónoma. Es decir, si en un municipio se han realizado muchas pruebas analíticas, es más probable que existen más casos confirmados.

Además, algunas comunidades autónomas como Madrid o Murcia no desglosan los datos de municipios con menos de 5 casos. Y la Generalitat de Catalunya incluye algunos positivos en "otros municipios" sin identificar la localidad. Para estos casos, se ha especificado que no se dispone de datos.

¿Por qué no hay datos de fallecidos y personas recuperadas? Solo tres comunidades (Canarias, Cantabria, Andalucía) han liberado sus datos de muertes y personas curadas en cada municipio. Se incluirá esa información cuando más comunidades empiecen a incluir ese dato.