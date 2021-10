En Comú enmienda a Igualdad y defiende el libre ejercicio de la prostitución

Madrid, 19 oct (EFE).- En Comú Podem, integrado en Unidas Podemos, enmendará la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, diseñada por el Ministerio de Igualdad, para que no se penalice a quien ejerza proxenetismo "no coactivo" (no violento) o se beneficie del alquiler de pisos para ejercer la prostitución -la tercería locativa.

En una enmienda, En Comú Podem defiende que reformar el Código Penal para introducir esta figura de la tercería locativa -como recoge la conocida ley del sí es sí- "mantiene e incluso refuerza la falta de consideración hacia el consentimiento, la voluntad y la capacidad de autodeterminación de las personas que ejercen la prostitución".

Fue el pasado jueves cuando el Pleno del Congreso tumbó las enmiendas a la totalidad a la ley presentadas por PP y Vox por lo que la norma comenzó su tramitación parlamentaria.

Así, En Comú Podem ya ha anunciado el registro de una enmienda a la ley.

Esta ley avanza en la lucha contra la explotación sexual al castigar a quien ejerza proxenetismo "no coactivo" (no violento) o se beneficie del alquiler de pisos o prostíbulos.

Para En Comú Podem, tal y como ha anunciado su portavoz parlamentaria, Aina Vidal, en rueda de prensa, hay mujeres que quieren ejercer la prostitución libremente, además, en la enmienda sostiene que el penalizar la tercería locativa va "no solo en contra del espíritu de la norma" sino que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada".

Asimismo, indica que introducir el delito de la tercería, que fue despenalizado en 1995 con la reforma del Código Penal, "pone en riesgo" a las personas que ejercen la prostitución, puesto que la penalización de estas conductas "ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda".

Asegura, además, que son "numerosos" los organismos de Derechos Humanos, como Naciones Unidas, que han recomendado la derogación de normativa que criminaliza a las mujeres que ejercen la prostitución como para En Comú Podem, "es el caso".