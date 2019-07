El 75% de los niños y niñas han sufrido algún episodio de violencia en internet

El 75% de los jóvenes de entre 18 y 20 años afirma haber sufrido algún episodio de violencia online durante su infancia, según el último informe publicado por Save The Children. La organización, aunque hace ese cómputo global, distingue entre varios tipos de violencia, siendo la más frecuente, pues la han sufrido el 40%, el ciberacoso. Lo definen como "hostigamiento, intimidación y exclusión social" –es decir, el "acoso tradicional" pero en forma de mensajes, imágenes o vídeos– y afecta más a las chicas que a los chicos: el 46,7% de ellas y el 33,1% de ellos declaran haberlo sufrido. Estiman que, en total, 529.425 jóvenes en España han sido víctimas de ciberacoso antes de cumplir 18.

La encuesta se ha realizado a 400 jóvenes a partir, entre otras preocupaciones, de la "falta de datos e información" por canales oficiales. Según explican desde la organización –han presentado el documento Andrés Conde, director general, y Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia–, la media a la que afirman haber recibido algún tipo de violencia es 11 años. El ciberacoso, en concreto, "suele ocurrir alrededor de los 8 y 9 años". Aunque no hay datos sobre la edad media de iniciación con internet, el 94% de niños y niñas de 10 a 15 años son ya usuarios, "y no creemos que sea posible revertir la tendencia a la baja. No se trata de prohibir, sino de enseñar a utilizarlo con responsabilidad", decía Conde

El segundo tipo de violencia, tras el ciberacoso, que más reportan los jóvenes haber sufrido en la infancia o adolescencia es el online grooming, que se describe como el soborno o engaño de una persona adulta a un menor con la intención de involucrarle en alguna actividad sexual "contactando a través de internet generando un clima de confianza". El 20% de los encuestados, que se calcula en 267.049 jóvenes en total, reportan haberlo sufrido alguna vez, en la mitad de los casos por parte de un adulto desconocido.

Save The Children llama a políticas públicas para la nueva legislatura para prevenir estas conductas. En concreto, a la aprobación de una Ley de Protección de Violencia Contra La Infancia, que persiga este tipo de violencia s y que, además, presione a las empresas "para que haya medios para denunciar en las propias plataformas" y que se cumpla "el control de ser mayor de 14 años para poder acceder". Debe ir acompañada, además, de una Estrategia Integral.

La organización ha realizado un escáner del perfil tanto de la víctima como del agresor a partir de los datos del Ministerio del Interior sobre denuncias e investigaciones. Sobre ciberdelitos contra niños y niñas se interpusieron en 2017 2.286. Lo más frecuente, el 77% de los casos, es que quien ejerza la violencia sean hombres. La franja de edad más frecuente, el 39,68%, es de 26 a 40 años. Solo un 7,65% de las denuncias son contra adolescentes, es decir, el agresor tenía de 14 a 17 años. En cuanto al perfil de víctima, el factor de riesgo es ser una niña de entre 10 y 17 años que haya sido víctima de algún otro tipo de acoso.

Sexting y slapping, entre otras

Desde Save The Children han diseccionado otros tipos de violencia además del ciberacoso y el grooming. El primero, el sexting sin consentimiento, "en sí misma el sexting no es violencia", han detallado, "pero es una conducta de alto riesgo y sí lo es cuando el material –fotos o vídeos sexuales– se difunde sin consentimiento del menor". El 3,74% de los encuestados lo han sufrido, normalmente en torno a los 14 años. También la sextorsión, es decir, un chantaje o amenaza de publicar contenido sexual del menor: este tipo de violencia la reportan el 3,24% de los preguntados.

Otros: el happy slapping (la grabación de una agresión física), que dijeron sufrir el 5,74%; la incitación a conductas dañinas (autodestructivas o relacionadas con trastornos alimenticios) y la exposición involuntaria a material violento. Mencionan el sharenting o sobreexposición de los propios padres y madres a los menores en las redes sociales, "no es un tipo de violencia, pero si se realiza de manera irresponsable puede desembocar en ella".

Save The Children pone el foco, además de en una Ley que contemple la educación sexoafectiva en las aulas y la sensibilización a través de campañas institucionales, en el control parental y educación familiar. "Enseñar a los niños y niñas pautas y reglas para un uso seguro de internet es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de violencia", insisten. Para ello además, en su plataforma Escuela De Padres, han elaborado una guía con pautas de actuación.

Una de las primeras medidas dirigidas a las familias, dicen, es "que nosotros prediquemos con el ejemplo". "La batalla del control está perdida, es la batalla del acompañamiento y del uso responsable la que hay que ganar y que se puede ganar, porque ni la estamos librando", ha declarado Conde, "las limitaciones y prohibiciones sin más van a generar usos ocultos. Creemos que es más eficaz trabajar por un uso responsable y consciente".