El nuevo ministro de Sanidad del Reino Unido quiere recuperar la "normalidad" lo antes posible

Londres, 27 jun (EFE).- El recién nombrado ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, afirmó este domingo que su prioridad en el cargo va a ser que el país recupere la "normalidad" tras la pandemia de coronavirus "tan pronto y tan rápido como sea posible".

Javid, de 51 años, sustituye a Matt Hancock, que dimitió ayer tras haber violado sus propias recomendaciones anticovid, y se enfrenta a un escenario en el que los contagios han vuelto a resurgir y la variante delta del virus, más transmisible, se ha hecho la dominante.

Con todo, el Gobierno británico, con el primer ministro Boris Johnson al frente, mantiene sus planes de levantar todas las restricciones sociales para evitar infecciones el próximo 19 de julio, un objetivo que ya ha tenido que retrasar un mes respecto a su hoja de ruta inicial.

"Me honra asumir este cargo. También sé que viene con una enorme responsabilidad y haré todo lo que pueda para asegurarme de que cumplo con las necesidades de la gente de este gran país", afirmó Javid, antiguo ministro de Economía y de Interior, en su primera declaración a los medios tras hacerse con la cartera de Sanidad.

"Todavía estamos en una pandemia y quiero que esto termine cuanto antes. Mi más inmediata prioridad será asegurarme de que podemos retornar a la normalidad tan pronto y tan rápido como sea posible", agregó.

La salida de Hancock del Ministerio se desencadenó después de que el tabloide "The Sun" publicara el viernes una fotografía en la que aparece abrazando y besando a una de las asesoras de su equipo a principios de mayo, cuando todavía estaba vigente la recomendación oficial de no mantener contacto cercano con personas no convivientes.

"Matt Hancock ha trabajado increíblemente duro, ha logrado mucho y estoy seguro de que tiene mucho más que ofrecer en la vida pública", dijo Javid sobre su predecesor.

"Ahora, tengo mucho trabajo que hacer, estoy seguro de que lo comprenden, por lo que, si me disculpan, me gustaría ponerme a trabajar", esgrimió el nuevo ministro al término de su intervención ante los medios.