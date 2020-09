Sanidad registra 162 nuevos muertos con coronavirus y 11.291 nuevos contagios, un tercio de ellos en Madrid

El Ministerio de Sanidad ha registrado 11.291 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.541 se han detectado en las últimas 24 horas. Madrid sigue siendo la comunidad que más contagios reporta a nivel nacional: suma 3.841 y 1.613 entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 625.651 personas confirmadas por test.







Andalucía es la segunda comunidad con más casos: suma 1.382 nuevos, de los que 521 se han diagnosticado el último día. La sigue Catalunya, con 1.310 y 110 respectivamente; Castilla y León, con 874 y 54; Castilla-La Mancha, con 720 y 183; la Comunitat Valenciana, con 681 y 78 y Euskadi, con 572 y 551.

Respecto a los fallecidos, Sanidad ha añadido 162 al balance total, lo que eleva la cifra desde marzo a los 30.405. De ellos, 419 han muerto en los últimos siete días (124 en Madrid, 59 en Andalucía y 37 en Euskadi y Castilla y León).



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI acumulados durante la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



Continúan subiendo los ingresos en hospitales. En la última semana ha habido 2.357 a nivel nacional. La comunidad con más casos es Andalucía (455), Madrid (359), Castilla y León (219), Aragón (201), la Comunitat Valenciana (192), Galicia (163), Canarias (136), Navarra (114) y Murcia (110). El resto de regiones han reportado menos de un centenar de ingresos y las que menos han tenido son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (uno y tres respectivamente).

Además, 160 personas han necesitado tratamiento en UCI en los últimos siete días. Canarias sigue siendo la comunidad con más de estos ingresos (26), seguida de Andalucía (23), Castilla y León (14), Navarra y la Comunitat Valenciana (13), Galicia (11) y Murcia (diez). En el resto de España ha habido menos de una decena de pacientes en unidades de cuidados intensivos.

Los casos de coronavirus en el mundo se acercan a los 30 millones –son 29,6– según los datos de este jueves de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además se han contabilizado 4.520 muertes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total en todo el planeta a las 936.521.

En Castilla y León, el Gobierno regional se plantea nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la COVID-19. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha afirmado que la situación epidemiológica "es preocupante" y que hay que actuar. Además, se ha referido al aumento de casos en Íscar y Pedrajas de San Esteban, dos municipios de Valladolid que estuvieron confinados 14 días a principios del mes de agosto y que podrían volver de nuevo a la fase 1. A preguntas de los medios sobre esta posibilidad, la consejera ha comentado que no había contactado aún con la Dirección de Salud Pública por lo que no podía confirmarlo. Sin embargo, según informa Europa Press, que cita fuentes de ambas localidades, la Junta ya ha comunicado esta decisión. Ambos municipios suman una población cercana a los 10.000 habitantes.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido este jueves que se eviten en esta segunda oleada las reuniones "siempre que se pueda", aunque sean familiares, ya que ha advertido de que en las aglomeraciones en las que se percibe "un entorno seguro" y hay relajación "siempre hay más posibilidades" de contagio.

Respecto a la situación de las residencias, –donde se produjeron seis fallecidos este martes– ha explicado que hay un protocolo "muy estricto" en el que "prácticamente no se deja entrar o salir a nadie" y ha señalado que la mayoría de residentes que ha dado positivo son asintomáticos, algo que no se detectaba en la primera oleada, porque no se podían hacer tantas pruebas.