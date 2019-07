El sindicato UFO ofrece a Lufthansa cuatro semanas de paz sin huelga

El sindicato UFO, que representa a los tripulantes de cabina del grupo de aerolíneas Lufthansa, ha ofrecido a la compañía cuatro semanas de paz empresarial en las que no votará a favor de una huelga.

La organización independiente de auxiliares de vuelo (UFO, por sus siglas en alemán de Unabhängige Flugbegleiter Organisation), que amenazó en junio con huelgas de auxiliares de vuelo en julio, informó hoy de que quiere que Lufthansa le reconozca como interlocutor en las negociaciones confidenciales.

Si Lufthansa no acepta la propuesta antes del 10 de julio, el sindicato consultará para decidir si se secunda una huelga en las filiales de bajo coste Eurowings y Germanwings y, posteriormente, en Lufthansa.

UFO rescindió el convenio colectivo con Lufthansa en marzo, pero la compañía alemana no aceptó esta rescisión.

Lufthansa consideró a mediados de junio que esa huelga no se podía producir y señala que la situación del sindicato es confusa, que no es un interlocutor constructivo y por ello no hay conversaciones ahora.