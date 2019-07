La hija de una usuaria de la residencia cerrada vio hace años "mucha dejadez"

La hija de una anciana que hace alrededor de un lustro permaneció durante algo más de un año en la residencia de Arzobispo Morcillo, en Soto del Real, ha asegurado este jueves a Efe que ya entonces apreciaron que había "mucha dejadez" y que escaseaba, especialmente, la limpieza de los mayores.

Cristina cuenta que su madre tenía 97 cuando ingresó en la institución, tras ser diagnosticada de Alzheimer, por lo que tenerla en casa era "inviable".

Decidieron buscar una plaza en la residencia de Soto del Real, porque la familia había veraneado allí toda su vida, y en un primer momento "todo parecía normal", pero en algunas semanas "las cosas fueron empeorando", lo que se notó en el estado de salud de la mujer.

En este sentido, explica que, aunque su madre entró al centro caminando con alguna dificultad, "pronto la sentaron en una silla de ruedas, donde permanecía todo el día, sin que la movieran, argumentando que estaba muy torpe".

Por otro lado, Cristina apunta a una falta de higiene que provocó que le oliera "muchísimo" el aliento, porque no le lavaban los dientes; y, en general, sostiene que "no le aseaban adecuadamente".

También recuerda el hedor de todo el centro, una situación que habitualmente era justificada con la presencia de mayores con incontinencia.

Sin embargo, la mujer asevera que no querían que su madre estuviera en un sitio "donde no se fiaban de que estuviera bien atendida, y donde estaba como quien tiene un mueble parado, en un lado, para que no moleste".

Cristina lamenta que su progenitora estuviera algo más de un año en esa residencia, y dice reprocharse "no haberse dado cuenta antes de la situación".

Con todo, finalmente decidieron cambiarla de centro y, cuando recibieron una plaza en otro, "no tardaron ni dos minutos en sacarla de la residencia de Arzobispo Morcillo".

En la nueva institución, subraya, vieron "un cambio total", tanto en la atención como en la mejoría por parte de la anciana, que fue animada a caminar para fomentar que se ejercitase.

También menciona que el trato hacia los usuarios "era muchísimo mejor, porque le hablaban continuamente, hacían actividades, e incluso había obras de teatro".

Cristina concluye que "es una pena que los jubilados sean tratados así", y lamenta que las familias no siempre tengan la forma de saber cómo se encuentran sus mayores, mientras confían en que "se les tratará con cariño y con respeto".