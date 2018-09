The Boring Company, la empresa de Elon Musk donde los mandos de Xbox se usan para manejar tuneladoras

The Boring Company es una empresa más de Elon Musk. Fueron, hace unos meses, los creadores de un popular lanzallamas cuyas primeras unidades se entregaron este junio. La compañía también es conocida por tener levantadas varias ciudades de los EEUU como Chicago, Washington y Los Ángeles, donde están construyendo túneles subterráneos.

La última ocurrencia de la empresa de Musk es la de manejar tuneladoras con manos de Xbox. El sábado pasado, la cuenta oficial de la empresa en Twitter publicó un vídeo de 45 segundos en el que se puede ver a un operario utilizar un mando de la consola mientras la maquinaria ruge y se mueve.

Test-driving our new boring machine with a 🎮 https://t.co/WBcDo8ra6p