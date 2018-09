Bruselas impugna el modelo de negocio de Facebook y amenaza con más sanciones

"No mucha gente sabe que Facebook ha hecho accesible su información a terceras partes o que tiene todos los derechos de autor sobre cualquier foto o contenido que subes", denuncia la comisaria europea de Justicia

"No quiero ver progresos, no es suficiente. Quiero ver resultados", avisa. Amenaza a Facebook con sanciones si no hace cambios importantes en tres meses