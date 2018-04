"Lo feo": cómo trabaja Facebook en boca de su vicepresidente

Andrew Bosworth dice que en 2016 no pensaba lo que escribió y que, a día de hoy, sigue sin pensarlo. "Es un líder talentoso que dice muchas cosas provocativas", le disculpa Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y jefe de Bosworth, en Buzzfeed. El portal ha publicado un memorando del íntimo amigo del CEO que llevaba dos años escondido y que no por casualidad ve la luz ahora.

Se titula "Lo feo " y empieza así: "solemos hablar a menudo de lo bueno y de lo malo de nuestro trabajo. Quiero hablar sobre las cosas feas", comienza Bosworth, que en poco menos de 300 palabras defiende los métodos de recolección de datos que utiliza Facebook y los pros y contras de "conectar personas".

"Lo que puede ser malo si se hace de forma negativa. Tal vez cueste la vida exponer a alguien a los matones. Tal vez alguien muera en un ataque terrorista coordinado con nuestras herramientas", continúa. En 2016, Bosworth se muestra totalmente convencido de que la red social no hará otra cosa que seguir creciendo a toda costa en los años venideros.

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5 — Boz (@boztank) 29 de marzo de 2018

"La fea verdad es que creemos tanto en conectar a las personas que cualquier cosa que nos permita conectar más gente y más a menudo es buena 'de facto'. Es quizás el único área en el que las métricas nos cuentan la verdad en lo que a nosotros respecta.", prosigue el ejecutivo en su memorando, donde también recuerda que Facebook puede ser bueno a la hora de encontrar el amor o de, incluso, "salvar la vida de alguien que piensa suicidarse".

"Por eso es por lo que todo el trabajo que hacemos está justificado. Todas esas prácticas cuestionadas a la hora de importar contactos", dice Bosworth. También teoriza sobre el liderazgo de Facebook y los riesgos que comprende la plataforma, tanto social como físicamente. "Sé que mucha gente no quiere escuchar esto [...] Pero no se equivoquen, hemos llegado aquí gracias a las tácticas de crecimiento".

"Es un provocador"

El memorando fue publicado por un extrabajador de la compañía y aún continúa visible para muchos de sus compañeros. Zuckerberg, por su parte, ha mandado un comentario a Buzzfeed donde asegura que "Boz es un líder talentoso que dice muchas cosas provocativas. Esta era una con la que la mayoría de la gente en Facebook, incluyéndome a mí, no estaba de acuerdo. Nunca hemos creído que el fin justifique los medios".

Bosworth, que escribió el texto un día antes del tiroteo que acabó con la vida de un hombre en Chicago y que fue emitido en Facebook Live, concluye recordando que "los mejores productos no ganan. Ganan los que todo el mundo usa". El empleado de la compañía se defiende en Twitter de las reacciones que ha provocado su escrito diciendo que "intentaba ser provocativo" y que "no estoy de acuerdo con el texto hoy y no lo estaba incluso cuando lo escribí".