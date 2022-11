Iberdrola programó la web de su tarifa regulada del gas para que fuera imposible encontrarla en Google

Iberdrola programó la página de Curenergía, su comercializadora de tarifa regulada para luz y gas, para que fuera imposible encontrarla en las búsquedas desde Google. Lo hizo añadiendo la etiqueta “noindex” al código fuente de la web, que indica a todos los buscadores que el propietario no desea que se muestre en ninguno de sus resultados, ni siquiera al introducir directamente el término “Curenergía”.

La compañía energética ha vuelto a habilitar la página para que aparezca en los buscadores después de que la acción fuera destapara por Samuel Parra, un abogado especialista en derechos del consumidor y protección de datos. Lo descubrió al intentar contratar él mismo la tarifa regulada de gas con Curenergía y comprobar que era imposible acceder directamente a su página desde Google.

“Yo en su día estaba con tarifa regulada de la luz con ellos, así que decidí contratar también la del gas, que en mi caso me sale tres veces más barato”, explica el abogado a elDiario.es. “Busqué en Google la página de Curenergía y no me salía. Salían otras webs que hablaban de Curenergía, pero no la página oficial. Pensé que a lo mejor habían cambiado el nombre y ya no se llamaba así, por lo que busqué si tenía un nuevo nombre y vi que no. Entonces puse directamente 'curenergia.es' en el navegador y ahí estaba”, continúa.

Han añadido una etiqueta "noindex" en el código fuente de su web. Añadiendo esta etiqueta, le dices a los buscadores de Internet (como Google) que no indexe ningún contenido de esa web, por lo que desaparece de las búsquedas de Google. + pic.twitter.com/HcWiqtzEvX — Samuel Parra ️️🇪🇺 (@Samuel_Parra) 31 de octubre de 2022

La siguiente comprobación resultó obvia para el letrado, especializado en la aplicación del derecho en sistemas tecnológicos. “Soy consciente de que las empresas energéticas están poniendo trabas para que la gente se cambie la tarifa regulada. Pensé: ¿no habrán sido capaces de desindexar su web para que la gente no la encuentre y no puedan saber el teléfono, no puedan acceder al formulario web ni dar con ella? Efectivamente, miré el código fuente de la página y ahí estaba la etiqueta: noindex”.

Parra verificó entonces que no fuera una configuración habitual de la web, “por si acaso había estado así siempre”. Lo hizo con la herramienta Web Archive, que hace una foto de todo Internet periódicamente y muestra como era cada página en un momento definido en el tiempo. “Empecé a navegar en versiones anteriores y vi que no, que las versiones anteriores no tenían esa etiqueta y estaba bien la web. Es un cambio que tuvo que hacerse hace pocos días”, concluye.

Tras descubrir que la página había sido configurada para que no apareciera en los buscadores, Parra denunció los hechos en un hilo de Twitter que se ha hecho viral. Algo más de 24 horas después de su publicación ya ha sido compartido unas 15.000 veces.

Gracias a la repercusión que ha tenido este hilo, han sustituido la etiqueta "noindex" por la de "index", que significa que los buscadores pueden indexarla. Ahora sí aparecerá en los resultados de búsqueda en Google. Gracias a todos los que habéis difundido este mensaje. pic.twitter.com/vJ0NjKYuy5 — Samuel Parra ️️🇪🇺 (@Samuel_Parra) 1 de noviembre de 2022

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iberdrola para incluir su versión de los hechos en esta información, pero la compañía ha rechazado contestar a las preguntas de esta redacción.

La acción de Iberdrola llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera un expediente a las compañías energéticas ante las dificultades que están encontrando los consumidores para contratar la tarifa regulada del gas, mucho más barata que las ofertas del mercado libre.

Iberdrola es una de las empresas investigadas, pero también Naturgy, Endesa y Totalenergies. Fuentes de la CNMC han expuesto a este medio que “se están enviando requerimientos” a las comercializadoras de último recurso “para ver cómo están atendiendo las solicitudes”. En concreto, se están analizando los tiempos de espera y los servicios dedicados a la atención al cliente para ver cómo lo hace cada una de esas empresas.