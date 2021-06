Redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo sufren una caída tras un fallo de un proveedor de servicios

Un fallo de Fastly, una compañía estadounidense que redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo contratan como proveedor de servicios en la nube, ha provocado una caída generalizada de sus páginas web. La desconexión ha tenido lugar poco después de las 12 de la mañana de este martes. El error ha afectado a grandes plataformas como Google y Amazon, al servicio de retransmisiones Twitch y parcialmente a redes sociales como Twitter. También lo han sufrido medios internacionales como The New York Times, la BBC o The Guardian, así como españoles como El Mundo, Cinco Días, AS o parcialmente El País.

Fastly es uno de los servicios de CDN (Red de Distribución de Contenidos, por sus siglas en inglés) más importantes a nivel internacional. Estas compañías ofrecen servidores para colocar copias locales de determinados contenidos más cerca del usuario final que los consume, reduciendo la latencia y la velocidad de conexión. De esta forma, un contenido de The New York Times puede que no se envíe a un usuario de Murcia desde servidores ubicados en Estados Unidos, sino en Madrid, Londres o París. La caída de esos servidores intermedios puede provocar que los contenidos queden inaccesibles.

Según informa Fastly, los fallos en su servicio han sido generalizados. Todos sus servidores en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, el área de Asia-Pacífico, la India y Suráfrica aparecen con el aviso "rendimiento limitado". La compañía está investigando el motivo de la caída y a las 12.44 horas en España ha comunicado que ha localizado el error y está implementando el parche para corregirlo. En Europa Fastly cuenta con 18 instalaciones, una de las cuales se ubica en Madrid. Todas ellas están afectadas por el fallo.

El gran número de empresas que dependen de Fastly como proveedor CDN ha provocado que la caída de servicios de Internet sea masiva. Usuarios de la web Downdetector, especializada en reportar problemas de conexión, notifican caídas en Spotify, el foro Reddit, Github o Movistar.

La afectación puede ser total o parcial, puesto que a cada uno de ellos le almacena una parte diferente de su servicio: por ejemplo en Twitter se han visto afectados solo los emojis y en Amazon las imágenes, mientras que la caída entre los medios de comunicación ha sido total.