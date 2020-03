El coronavirus llega al corazón del sistema económico: EEUU puede ser el nuevo epicentro de la pandemia

Estados Unidos podría convertirse en el nuevo centro de la pandemia mundial del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, que ha explicado que el número de casos aumenta rápidamente mientras Donald Trump se resiste a anunciar medidas drásticas que paralicen al corazón económico de la globalización.

"Estamos viendo una gran aceleración en el número de casos en Estados Unidos, así que sí existe esa posibilidad [de que se convierta en el centro de la pandemia]", ha reconocido Margaret Harris, portavoz de la OMS. Según los últimos datos de la Universidad John Hopkins, hasta ahora se han contagiado más de 50.000 personas en EEUU y se han registrado más de 600 muertes. En España, el número de contagiados de los que se tiene constancia ha pasado de 33.089 a 39.673 este martes, de acuerdo con la información del Ministerio de Sanidad, que también contabilizó un aumento el número de fallecidos con el virus: de 2.182 a 2.696. El personal sanitario representa casi el 14% de los contagios registrados en España hasta el martes, dos puntos porcentuales por encima del 12% del día anterior.

Trump ha reconocido las dificultades para conseguir el equipamiento necesario para atender a los pacientes y proteger al personal que trata a los enfermos en primera línea. "El mercado mundial de mascarillas y respiradores es una locura, estamos ayudando a los estados a conseguir equipos pero no es fácil", ha escrito en la red social.

Pero en vez de sumarse a los gobernadores que están pidiendo a la gente quedarse en casa, Trump pareció quitarle importancia a la crisis. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la noche del lunes dijo que estaba buscando formas de reiniciar la economía en las próximas semanas y que quería evitar que la pandemia se convirtiera en "un problema financiero de larga duración". También, que no llegaría a tres o cuatro meses. "Nuestro país no se construyó para cerrarlo", dijo. "Este no es un país hecho para eso".

"Nuestra gente quiere volver al trabajo. Ellos van a cuidar la distancia social y todo lo demás, y los mayores van a estar vigilados, protegidos y se van a sentir queridos. Podemos hacer dos cosas a la vez. ¡La cura puede ser (de lejos) mucho peor que el problema! El Congreso debe actuar ya. ¡Vamos a salir más fuertes!, tuiteó minutos más tarde.

