España en diez visitas virtuales para viajar sin salir de casa

Gracias a la tecnología, a las fotografías en 360º y al 3D ahora ni siquiera hace falta salir de casa para irnos de viaje. Una buena conexión a internet puede ser suficiente para visitar algunos de los lugares más turísticos de España y así conocerlos al detalle sin movernos del sofá.

Quizá aún no te hayas atrevido a hacer el Caminito del Rey en Málaga, nunca has podido entrar en la Catedral de Sevilla, no conocías la existencia de las Médulas en León o seguías dejando la Sagrada Familia para otro día. Eso, o que incluso sigues esperando a que a la Alhambra y a ti os junte el destino.

Pero ya no tienes por qué seguir esperando. Este recorrido virtual por algunos de los principales puntos de interés de la península ibérica puede ser el plan perfecto para resarcirte con tus asignaturas pendientes del turismo nacional, aunque de momento suene a consuelo hasta que vayas a conocerlas en persona por tu propio pie.

Es uno de los parajes naturales más pintorescos de la provincia de Málaga y desde que fue reabierto al público en 2015 se ha convertido en uno de los lugares más visitados de España. Las pasarelas del Caminito del Rey atraviesan el Desfiladero de los Gaitanes ancladas a la pared a 100 metros de altura, pero con esta visita virtual puedes recorrer sus desfiladeros sin temor al posible vértigo que producen sus cortados.

Visita virtual a la Alhambra de Granada

Si no conoces la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia aquí tienes una buena oportunidad para hacerlo a tu aire. Puedes moverte por diferentes espacios, observando los detalles de su arquitectura mediante fotografías en 360º y saltando de un lado a otro gracias a los puntos interactivos. Puedes entrar tanto en el L'Hemisferic como en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

Aquí tienes una excelente oportunidad para conocer la Sagrada Familia sin moverte de casa. En esta visita virtual podrás conocer tanto la facha de la Pasión como la del Nacimiento, además del interior, el ábside, el claustro del Rosario, la sacristía, la cripta la tumba de Gaudí e incluso el estado de las obras y del pináculo. Te recomendamos visualizarla a pantalla completa para no perderte ni un detalle.

Esta maravilla gótica iniciada a comienzos del siglo XV sobre la planta de una anterior mezquita, y cuyo minarete se convirtió en una torre campanario con nombre propio, ofrece una visita virtual con la que recorrer todo su interior. No pases por alto ni la altura de sus bóvedas, ni la magnitud del altar mayor y tampoco la tumba de Cristóbal Colón. Si quieres aprovechar y conocer Sevilla desde el aire puedes recurrir a AirPano.

Visita virtual a la Plaza Mayor de Salamanca

A la Alhambra tienes que ir en persona, eso es indiscutible, pero entre que vas y no puedes conocerla con gran detalle en esta visita virtual. Desde un mapa aéreo tienes acceso a sus diferentes edificios y una vez dentro de ellos podrás moverte de una estancia a otra, a tu aire y a tu ritmo. Sería un delito, por ejemplo, que pasaras por alto los Palacios Nazaríes y el Patio de los Leones.

Con un concepto muy similar a la visita de la Alhambra, ya que ambas visitas están gestionadas por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), en Segovia puedes recorrer prácticamente la totalidad de su acueducto romano desde una buena variedad de vistas y panorámicas. Tienes además acceso a diferentes fotografías con las que acercarte a sus detalles.

Te invitamos aquí a dar un paseo en la noche de Salamanca y conocer así algunos de sus monumentos más importantes. No faltan ni la Casa de las Conchas, ni las catedrales, ni el puente romano, ni la Universidad y ni mucho menos su Plaza Mayor, entre otros enclaves de interés. Ofrece además varias imágenes de alta resolución en las que puedes ampliar hasta ver el más mínimo detalle.

Visita virtual a las Médulas de León

Turismo de Galicia ha preparado una visita muy especial de la Catedral de Santiago de Compostela. Puedes moverte por su exterior con el sonido de las gaitas de fondo, Plaza do Obradoiro incluida, y recorrer su interior no sin antes parar en el Pórtico de la Gloria. Pasarás bajo su famoso botafumeiro e incluso podrás bajar a la Críptica del Apóstol Santiago, siempre con música ambiental de fondo.

Las Médulas, en el Bierzo de León, fueron la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano y su explotación dio comienzo ya en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó definitivamente los pueblos del norte de la península. Este tour virtual te dejará ver el paisaje desde sus miradores y adentrarte en algunas de sus cuevas más importantes, pudiendo admirar así cómo hace dos mil años se erosionaron y moldearon estas tierras rojizas en busca del preciado metal.

La visita virtual al Museo del Prado de Madrid no te lleva a recorrer sus salas y pasillos, pero ni falta que hace, porque aquí tienes recogida su colección con un exquisito lujo de detalles. Puedes consultar obra a obra filtrando por autor, tema, época, escuela, materia, técnica y un largo etcétera, admirar las pinturas mejor aún de lo que lo harías en el museo y conocer toda la información necesaria de cada una de las piezas.