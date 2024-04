El alto cargo del Govern expulsado por mentir en una licencia dice ser “víctima del retraso de la administración”

El exdirector general de Coordinación y Transparencia del Govern balear, Jaume Porsell (PP), ha negado este jueves haber mentido en la declaración responsable de su agroturismo, sino que ha sido “víctima del retraso de la administración”, según expresa en un comunicado en el que asegura que su cese fue consensuado. Porsell ha remitido a Europa Press una carta en la que insiste en que ni él “ni nadie” de su familia “ha mentido, falseado ni defraudado nunca en ningún documento”.

La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear le cesó este miércoles tras conocerse los resultados de la inspección realizada por el Consell de Mallorca, que ha constado que el alojamiento turístico de Porsell incumplía los requisitos de la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT), es decir, que no dio información veraz.

“Consta en la DRIAT la solicitud de cambio de uso (del agroturismo) y, por este motivo, al no tener la licencia definitiva no he ejercido en ningún caso la actividad. Absolutamente nadie ha pernoctado en el establecimiento”, ha recalcado Porsell, que pretende “defender en todo momento y ante todo la honestidad, honorabilidad e integridad” de su familia.

En este sentido, el ex alto cargo ha asegurado que han sido “víctimas del retraso de la administración”: “Hemos esperado 22 meses para obtener la licencia cuando la Ley contempla que se tiene que conceder en tres meses, y ahora estamos esperando el cambio de uso desde hace 11 meses cuando la Ley contempla dos meses”. Porsell ha reiterado que “el expediente del agroturismo es impecable” y “total y absolutamente legal”.

A pesar de, según el Consell Insular, el Govern y el propio Porsell -todos del PP- el agroturismo no funcionaba ni facturaba dinero, sí que disponía de página web, permitía hacer reservas hasta el momento en que Diario de Mallorca publicó la noticia que destapaba el caso -según el periódico local- e incluso fue inaugurado en octubre del año pasado por Porsell y la propia presidenta del Govern, la conservadora Marga Prohens.

Incumplió los requisitos de declaración responsable

El Consell Insular, organismo que tiene las competencias en materia turística, levantó acta de inspección al agroturismo de Jaume Porsell, acusado desde la semana pasada de comercializar un alojamiento turístico de 14 plazas sin licencia. Inspectores de turismo de la institución insular visitaron el agroturismo de Sa Vinya, situado en el Port d’Andratx, y levantaron acta al comprobar que el negocio había incumplido los requisitos de la declaración responsable, documento preceptivo para iniciar la actividad.

José Marcial Rodríguez (PP), conseller insular de Turismo, informó sobre ello este miércoles. Rodríguez recalcó que la empresa presentó una declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) el 23 de septiembre de 2023. Mediante este documento, bajo responsabilidad del interesado, el negocio aseguraba tener todos los papeles en regla para empezar a operar. No obstante, no fue así, ya que el departamento de ordenación detectó que faltaba documentación, de modo que no se pudo inscribir al agroturismo con número de matrícula en el Registro Oficial de Empresas Turísticas. Debido a ello, se le hizo un requerimiento a la propiedad a través de una llamada. “Como se hace normalmente en cualquier otro caso”, defendió Rodríguez.

Entre los documentos que se le pedían, destacaba el certificado de compra de plazas, licencia de actividad del Ajuntament de Sóller y cambio de uso aprobado -para poder ejercer como agroturismo-. El 3 de octubre presentó la compra de plazas y el 1 de diciembre el certificado con el primer plazo pagado. Desde entonces, el Consell de Mallorca “mantiene abierto el expediente, en cola, y en riguroso orden de entrada”. Después de que Diario de Mallorca desvelara el caso, el Consell de Mallorca envió una inspección, según Rodríguez, ya que la normativa “permite saltarse la cola cuando el asunto adquiere una relevancia mediática”.

Asimismo, el conseller insular de Turismo recalcó que antes de que se realizara la inspección se hizo un intento de reserva “que no se podía hacer”. Cabe recordar que en el momento en que salió a la luz el caso no se podían hacer reservas, aunque Diario de Mallorca sostiene que sí era posible hacerlo anteriormente. “No se puede reservar, es imposible. Creo que están los precios, pero la página está bloqueada”, aseguró Porsell.

Es la misma explicación que dio Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. “Puede que se pudiera reservar, lo desconozco, pero no se podía pagar ni un euro. Por lo tanto, si en un momento dado se hace una reserva pero después no está operativo, lo que hay que hacer es cancelar la reserva al no estar operativa”, afirmó Costa. Según el portavoz del Govern, el agroturismo no había facturado “ni un solo euro” dado que Porsell estaba, en esos momentos, “esperando los correspondientes permisos”.

En cualquier caso, en la inspección posterior, se comprobó que el establecimiento “no cumplía con los requisitos cuando se presentó la DRIAT, por lo que se insta a un acta, que en su momento dará traslado a sanciones”. Ahora, Porsell tiene plazo para presentar la documentación que falta -el cambio de usos aprobado y licencia de actividad del Ajuntament-, ha señalado Rodríguez. Según el conseller insular de Turismo, serán los técnicos quienes “determinen el alcance” del expediente.

El cese fue “pactado”

Con todo, tras la comparecencia de Rodríguez, la Conselleria cesó a Porsell como director general de Coordinación y Transparencia por “la infracción detectada con la presentación de la declaración responsable”, considerando que “supone una circunstancia incompatible con la continuidad en su cargo”. Según Porsell, su cese “se ha hecho de forma consensuada tanto con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas”, Maria Antònia Estarellas, “como con la presidenta del Govern”.

“Mi único error ha sido aceptar en su momento un alto cargo en el Govern, porque ha convertido en un tema político la tramitación del expediente de mi negocio familiar, que nada tiene que ver con mi función como director general”, ha lamentado, recordando que desde las primeras informaciones mostró su “disponibilidad para comparecer en el Parlament para poder dar cuantas explicaciones y aclaraciones fueran necesarias y oportunas”. El comunicado finaliza expresando, en nombre propio y en el de su familia, “la infinidad de muestras de apoyo” que están recibiendo.