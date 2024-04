Un alto cargo del Govern balear del PP es acusado de explotar un alojamiento turístico sin licencia

Un nuevo lío afecta al Govern balear que preside Marga Prohens (PP). El director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell, ha sido acusado este viernes de comercializar un alojamiento turístico de 14 plazas en el Port d’Andratx (Mallorca), pese a no disponer de la licencia turística preceptiva para realizar la actividad, ni tener aprobado el cambio de uso como agroturismo, según ha desvelado Diario de Mallorca. Además, según el diario local, hasta ayer se podían realizar reservas desde la página web oficial de Sa Vinya, algo que ya no se puede realizar en estos momentos.

El diario local, por su parte, también apunta a que la empresa habría estado comercializando turísticamente la vivienda del Port d’Andratx sin haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT), dado que no aparece en el registro del Consell de Mallorca, organismo que dispone de las competencias en materia de turismo. Este hecho incumpliría el artículo 120 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears, que considera una infracción muy grave “la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa”.

La presidenta inauguró el establecimiento

Cabe destacar que Prohens, presidenta del Govern, inauguró el establecimiento turístico el pasado 27 de octubre junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el propio Porsell. “Yo no inauguro agroturismos. Yo voy a fiestas privadas y de familiares a las que me invitan, y faltaría más que no lo hiciera”, ha dicho Prohens, interrogada este viernes por una fotografía de ella junto a otras autoridades en el agroturismo. Asimismo, la líder del PP balear ha insistido en unas “pruebas documentales” que demostrarían que el agroturismo “no está en funcionamiento”.

El director de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha justificado que “tiene toda la documentación presentada”, así como la declaración responsable, pero que “la página no opera”, en referencia a la web de comercialización turística de Sa Vinya. “No se puede reservar, es imposible. Creo que están los precios, pero la página está bloqueada”, ha insistido.

Es la misma explicación que ha dado este mediodía durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern, responsable de las áreas de Innovación, Hacienda y Economía. “Puede que se pudiera reservar, lo desconozco, pero no se podía pagar ni un euro. Por lo tanto, si en un momento dado se hace una reserva pero después no está operativo, lo que hay que hacer es cancelar la reserva al no estar operativa”, ha afirmado Costa. Según el portavoz del Govern, el agroturismo no ha facturado “ni un solo euro” dado que Porsell está, en estos momentos, “esperando los correspondientes permisos”.

Sobre el hecho de que Prohens haya inaugurado el establecimiento, Costa ha indicado que “el hecho de inaugurarlo no implica que esté operativo y que inmediatamente pueda iniciar la actividad”. “Lo que indica es que cuando se pueda iniciar la actividad, es decir, cuando tenga todos los permisos correspondientes, la iniciará. Pero no veo cuál es el obstáculo para que se haga la inauguración”, ha razonado.

Preguntado por el hecho de que Porsell figure como administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, el director general de Coordinación y Transparencia ha dicho que él no es el “administrador de la empresa”. “El registro puede decir lo que sea. Le puedo enseñar lo que sea porque tengo las escrituras”, ha afirmado. Cabe mencionar que este hecho no es compatible con el cargo público que ocupa.

Sin embargo, según la información proporcionada por Costa, portavoz del Govern, Porsell firmó el 1 de agosto de 2023, ante notario, la escritura mediante la cual dejó de ser administrador. “Si después resulta que ha habido un problema o fallo como consecuencia de la inscripción del registro correspondiente, reitero que como consecuencia de la escritura y la firma pública ante notario se ha producido la renuncia efectiva, en todo caso”, ha reiterado Costa. “En consecuencia, el cambio efectivo se produjo en ese mismo instante porque la escritura está firmada”, ha insistido. “El director general ha cumplido con sus obligaciones”, ha zanjado.

La oposición pide su dimisión

MÉS per Mallorca ha señalado que el Govern “miente e intoxica la opinión pública” y ha exigido la dimisión o cese de Porsell. El partido ha subrayado que el agroturismo no figura en el registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca, por lo que desempeña sus funciones sin licencia. Por otro lado, Jaume Alzamora, portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, ha solicitado la apertura de un expediente “lo más rápido posible” por los hechos denunciados.

Al respecto de la presunta explotación ilegal, ha exigido que, en caso de confirmarse, el Consell imponga la sanción que corresponda. “Está claro que un director general del Govern que, además, se encarga de la transparencia, si hace una irregularidad como esta, no puede seguir en un cargo de esta magnitud”, ha dicho Alzamora.

El PSOE ha pedido también la dimisión de Porsell, a quien ha solicitado que dé ejemplo, precisamente, de transparencia, por supuestamente “gestionar un agroturismo sin licencia en el Port d'Andratx”. “Es el PP en estado puro”, ha afirmado Iago Negueruela, portavoz socialista. Negueruela ha recordado que Porsell preside la Comisión de Ética por lo que “ha incumplido todo el código ético que tiene que impulsar”. En la misma línea se ha pronunciado Josep Castells (Més per Menorca) en Twitter.

Por su parte, Podemos ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “cese inmediatamente” a Porsell, porque, a su juicio, “contraviene el régimen de incompatibilidades” que tienen los cargos del Ejecutivo por “explotar un agroturismo sin licencia”. El portavoz de la Ejecutiva de la formación, Jesús Jurado, ha criticado el “poco respeto” que tiene el PP por la legalidad, pero “esto es pasarse de la raya por un par de kilómetros”, ya que Porsell es, además, presidente de la Comisión de Ética Pública.