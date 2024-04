Un alt càrrec del Govern balear del PP és acusat d'explotar un allotjament turístic sense llicència

Un nou embolic afecta el Govern balear que presideix Marga Prohens (PP). El director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, ha estat acusat aquest divendres de comercialitzar un allotjament turístic de 14 places al Port d'Andratx (Mallorca), malgrat no disposar de la llicència turística preceptiva per fer l'activitat, ni tenir-ne aprovat el canvi d'ús com a agroturisme, segons ha revelat Diario de Mallorca. A més, segons el diari local, fins ahir es podien fer reserves des de la pàgina web oficial de Sa Vinya, una cosa que ja no es pot fer en aquests moments.

El diari local, per part seva, també apunta que l'empresa hauria estat comercialitzant turísticament l'habitatge del Port d'Andratx sense haver presentat la declaració responsable d'inici d'activitat (DRIAT), atès que no apareix al registre del Consell de Mallorca, organisme que disposa de les competències en matèria de turisme. Aquest fet incompliria l'article 120 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears, que considera una infracció molt greu “la realització de l'activitat turística sense haver presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat turística o la comunicació prèvia”.

La presidenta va inaugurar l'establiment

Cal destacar que Prohens, presidenta del Govern, va inaugurar l'establiment turístic el 27 d'octubre passat juntament amb l'alcaldessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo, i el mateix Porsell. “Jo no inauguro agroturismes. Jo vaig a festes privades i de familiars a qui em conviden, i faltaria més que no ho fes”, ha dit Prohens, interrogada aquest divendres per una fotografia amb altres autoritats en l'agroturisme. Alhora, la líder del PP balear ha insistit en unes “proves documentals” que demostrarien que l'agroturisme “no està en funcionament”.

El director de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell, ha justificat que “té tota la documentació presentada”, així com la declaració responsable, però que “la pàgina no opera”, en referència a la web de comercialització turística de Sa Vinya. “No es pot reservar, és impossible. Crec que hi ha els preus, però la pàgina està bloquejada”, ha insistit.

És la mateixa explicació que aquest migdia ha donat durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern Antoni Costa, vicepresident i portaveu de l'Executiu, responsable de les àrees d'Innovació, Hisenda i Economia. “Pot ser que es pogués reservar, ho desconec, però no es podia pagar ni un euro. Per tant, si en un moment donat es fa una reserva però després no és operatiu, el que cal fer és cancel·lar la reserva en no estar operativa”, ha afirmat Costa. Segons el portaveu del Govern, l'agroturisme no ha facturat “ni un sol euro” atès que Porsell està, en aquests moments, “esperant els permisos corresponents”.

Sobre el fet que Prohens hagi inaugurat l'establiment, Costa ha indicat que “el fet d'inaugurar-ho no implica que estigui operatiu i que immediatament pugui iniciar l'activitat”. “El que indica és que quan es pugui iniciar l'activitat, és a dir, quan tingui tots els permisos corresponents, la iniciarà. Però no veig quin és l'obstacle perquè se'n faci la inauguració”, ha raonat.

Preguntat pel fet que Porsell figuri com a administrador de la societat al Registre Mercantil, el director general de Coordinació i Transparència ha dit que ell no és “l'administrador de l'empresa”. “El registre pot dir el que sigui. Li puc ensenyar el que sigui perquè tinc les escriptures”, ha afirmat. Val a dir que aquest fet no és compatible amb el càrrec públic que ocupa.

Tot i això, segons la informació proporcionada per Costa, portaveu del Govern, Porsell va signar l'1 d'agost del 2023, davant notari, l'escriptura mitjançant la qual va deixar de ser administrador. “Si després resulta que hi ha hagut un problema o error com a conseqüència de la inscripció del registre corresponent, reitero que com a conseqüència de l'escriptura i la signatura pública davant de notari s'ha produït la renúncia efectiva, en tot cas”, ha reiterat Costa. “En conseqüència, el canvi efectiu es va produir en aquell mateix instant perquè l'escriptura està signada”, ha insistit. “El director general ha complert les seves obligacions”, ha conclòs.

L'oposició demana la seva dimissió

MÉS per Mallorca ha assenyalat que el Govern “menteix i intoxica l'opinió pública” i ha exigit la dimissió o cessament de Porsell. El partit ha subratllat que l'agroturisme no figura en el registre d'empreses, activitats i establiments turístics del Consell de Mallorca, per la qual cosa exerceix les seves funcions sense llicència. D'altra banda, Jaume Alzamora, portaveu de MÉS en el Consell de Mallorca, ha sol·licitat l'obertura d'un expedient “el més ràpid possible” pels fets denunciats.

En referència a la presumpta explotació il·legal, ha exigit que, en cas de confirmar-se, el Consell imposi la sanció que correspongui. “És clar que un director general del Govern que, a més, s'encarrega de la transparència, si fa una irregularitat com aquesta, no pot seguir en un càrrec d'aquesta magnitud”, ha dit Alzamora.

El PSOE ha demanat també la dimissió de Porsell, a qui ha sol·licitat que doni exemple, precisament, de transparència, per suposadament “gestionar un agroturisme sense llicència en el Port d'Andratx”. “És el PP en estat pur”, ha afirmat Iago Negueruela, portaveu socialista. Negueruela ha recordat que Porsell presideix la Comissió d'Ètica pel que “ha incomplert tot el codi ètic que ha d'impulsar”. En la mateixa línia s'ha pronunciat Josep Castells (Més per Menorca) a Twitter.

Per part seva, Podemos ha exigit a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “cessament immediatament” a Porsell, perquè, al seu judici, “contravé el règim d'incompatibilitats” que tenen els càrrecs de l'Executiu per “explotar un agroturisme sense llicència”. El portaveu de l'Executiva de la formació, Jesús Jurado, ha criticat el “poc respecte” que té el PP per la legalitat, però “això és passar-se de la ratlla per un parell de quilòmetres”, ja que Porsell és, a més, president de la Comissió d'Ètica Pública.