Detingut l'empresari pirata d'Eivissa acusat de destruir la posidònia per incomplir una ordre d'allunyament

Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest dijous Evaristo Soler Cardona -l'empresari pirata que és investigat per un delicte contra el medi ambient, i que acumula condemnes per amenaces i coaccions- per incomplir l'ordre d'allunyament que té de la badia de Porroig (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), segons ha avançat IB3 i ha pogut esbrinar aquest diari.

Cal recordar que Evaristo Soler té quatre ordres d'allunyament en vigor: tres són ordres d'allunyament dictades diferents jutjats d'instrucció després que l'investigat hagi proferit amenaces a tres persones que freqüenten la badia de Porroig, entre les quals hi ha una parella a la qual ha insultat per la seva orientació sexual. A més, té en vigor una altra ordre d'allunyament del jutjat que li impedeix estar a menys de 100 metres de la badia de Porroig a sol·licitud del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil. Tot i això, Soler Cardona ha continuat incomplint les esmentades ordres d'allunyament, com va publicar recentment elDiario.es.

La policia l'acusa de negoci il·legal

En ocasions anteriors, es va poder documentar que l'empresari pirata es va saltar l'ordre d'allunyament de 100 metres de la badia després de ser captat pel servei de drons de la Policia Local. Els agents van informar que el 27 de juny, a dos quarts de quatre de la tarda, el conegut com a “Pirata de Porroig” continuava amb la seva “pràctica habitual, motiu pel qual s'han instruït novament diligències al jutjat”. A més, els policies van comprovar com l'empresari interactuava amb persones l'embarcació de les quals havia estat fondejada a la zona, prèvia contractació verbal i il·legal.

El 27 de març passat, aquest diari va informar que el Jutjat Penal número 1 d'Eivissa havia condemnat Evaristo Soler Cardona amb una multa de sis mesos, a raó de sis euros diaris, per un delicte d'assetjament contra un navegant de la badia de Porroig. La sentència obligava l'empresari a abonar 1.080 euros per la sanció, més el pagament de les costes processals, que incloïen 500 euros respecte a l'abonat per l'acusació particular.

Els fets provats durant el judici oral van mostrar que Soler Cardona, durant una tarda de l'estiu passat a Porroig, va incomplir la mesura cautelar de prohibició d'aproximació a menys de 100 metres de la badia, dictada pel Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eivissa. “Maricó de merda, ves-te'n, no vull maricons aquí, no vull maricons a la meva platja”, va increpar el banyista, “amb evident menyspreu a la seva orientació sexual”, assenyalava la sentència i generant “una sensació de temor i desassossec”. Soler Cardona va reconèixer els fets a la sentència.

Aquesta va ser, per tant, la segona vegada que Soler Cardona era condemnat per amenaces que van ser abocades en un context homòfob. A començaments de l'estiu passat, el Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eivissa ja el va condemnar per un delicte lleu d'amenaces. Entre altres exabruptes homòfobs, es va referir a una parella com a “maricons de merda” i els va amenaçar que els “ficaria un pal pel cul”. A més, els va advertir que no els volia “veure per aquí”, “que sap quin és el vaixell i el cotxe” i que “el vaixell es pot enfonsar”.

Investigat per presumpte delicte mediambiental

Evaristo Soler Cardona està sent investigat, a més, per promoure activitats de xàrter i fondeig il·legal, segons han confirmat al seu moment fonts del Ministeri de Transició Ecològica i de la Guàrdia Civil a elDiario.es. La pràctica il·legal consisteix a col·locar morts [estructures de formigó que s'utilitzen per al fondeig d'embarcacions] damunt de la posidònia, una planta marina protegida per la legislació balear. Segons la Policia Local, l'empresari pirata porta a terme aquesta pràctica per facilitar el fondeig d'embarcacions a les quals després cobra il·legalment.

Un estudi del 2022, encarregat per l'Ajuntament de Sant Josep, va determinar que el 78% dels morts que van ser identificats a la badia de Porroig estaven col·locats sobre l'extensió de praderies de posidònia oceànica de la zona, catalogada al decret sobre la conservació del Govern com a àrea regular, a la part externa, i com zona d'alt valor a protegir, a la part interna, de manera que les activitats de fondeig estan prohibides.

“El fons marí de Porroig és una de les zones més impactades de les Pitiüses, tant pels morts que es col·loquen il·legalment, com per les embarcacions que fondegen amb àncora i cadena”, va explicar a aquest diari Xisco Sobrado, tècnic de l'àrea marina del grup ecologista GEN–GOB.

Un deute de mig milió d'euros

Evaristo Soler Cardona manté, a més a més, un deute de 573.157,15 euros amb l'Ajuntament de Sant Josep. A la part exterior d'una finca, ubicada a Cala Tarida, hi havia una mena d'abocador il·legal que va haver de ser desmantellat pel Consistori, ja que el propietari no responia als requeriments de les autoritats locals.

En un comunicat de premsa del 22 de maig, l'Ajuntament de Sant Josep va informar que havia desmantellat l'abocador il·legal, on va detectar 145 vehicles i embarcacions i unes 500 tones de residus de tota mena. Entre les restes retirades es van comptabilitzar 71 vehicles, 13 de grans dimensions; 61 vaixells; 13 elements flotants com velomars; 103 extintors, bombones de gas o similars; 31 bengales i llançacoets; més de 174.000 quilos de ferralla; més de 115.000 quilos de voluminosos i més de 9.000 pneumàtics usats, entre d'altres.

El cost dels treballs, realitzats per una empresa externa a qui van ser adjudicats mitjançant concurs públic, va ser calculat en funció de les feines realment efectuades i dels residus retirats de la finca. Tot i que el contracte es va adjudicar per 752.436,34 euros, el cost final va ser de 573.157,15 euros.

Una empresa que no factura

Evaristo Soler Cardona és administrador únic de Rescuesub SL, empresa dedicada al servei de lloguer d'embarcacions. L'empresa es troba inactiva en aquests moments, segons la documentació consultada per aquest diari al Registre Mercantil a través de la plataforma Insight View. Aquesta empresa, a més, va facturar 0 euros el 2020, darrer exercici disponible, segons les mateixes dades que mostren uns actius de 124.519 euros i un capital social de 27.046 euros.