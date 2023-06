Gritar “maricones, os voy a meter un palo por el culo” le sale barato al empresario balear Evaristo Soler: multa de 180 euros

El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ha condenado al polémico empresario Evaristo Soler Cardona por un delito leve de amenazas hacia Jordi Batalla y Christophe Archer cometido desde verano de 2021 en la bahía de Porroig (Sant Josep). Soler Cardona ya fue condenado recientemente por delitos leves de amenazas y coacciones contra miembros de Maltesa del Mar –plataforma sin ánimo de lucro que aboga por la conservación del fondo marino en la isla– que tuvieron lugar a finales de mayo de 2022, tal como avanzó elDiario.es.

Soler Cardona –administrador único de Rescuesub SL, empresa que se dedica al servicio de alquiler de embarcaciones, según el Registro Mercantil– también está siendo investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por un presunto delito contra el medio ambiente, así como por un delito de desobediencia grave contra la autoridad y sus agentes, debido a que, presuntamente, intentó boicotear una operación llevada a cabo por el Ajuntament de Sant Josep, que retiró las embarcaciones que el empresario tenía depositadas de forma ilegal al lado de una finca de su propiedad que utiliza a modo de vertedero ilegal. El desmantelamiento de este desguace irregular tiene un coste de 780.000 euros, según una estimación del Consistorio, cuyo anterior Ejecutivo quería realizar de forma subsidiaria, para repercutir posteriormente al propietario el coste del operativo.

Según los hechos probados que se narraron durante el juicio oral, a cuya sentencia ha tenido acceso este diario, Soler Cardona ha realizado, de forma reiterada, insultos homófobos y amenazas contra los denunciantes. Entre otras lindezas, se refirió a ellos como “maricones de mierda” y les amenazó con que les iba a “meter un palo por el culo”. Además, les advirtió que no les quería “ver por ahí”, “que sabe cuál es su barco y su coche” y que “su barco se puede hundir”.

La magistrada considera probado que el detonante de la situación se produjo después de que los denunciantes se negaran a pagar cantidad económica alguna a Soler Cardona por fondear con su embarcación (propiedad de los denunciantes) en la zona de Porroig. Durante la vista, además del relato de los afectados, se contó con la declaración de otra persona como testigo de los hechos. Igual que ocurrió en el juicio que le condenó por amenazas contra los miembros de Maltesa del Mar, Soler Cardona no acudió al juicio, con lo cual no se pudo escuchar su versión de los hechos. El polémico empresario no ha respondido a ninguna de las peticiones que este diario ha realizado por tres medios distintos para ponerse en contacto con él y recabar su versión, algo que ocurrió por primera vez en verano de 2022.

En la anterior sentencia condenatoria contra Soler Cardona, el empresario vertió amenazas como estas contra Pablo Montoto y sus compañeros de la plataforma conservacionista: “No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada”, mientras eran perseguidos por Soler Cardona con su zodiac, a menos de dos metros de distancia. La jueza consideró probado que tanto él como sus compañeros debieron marcharse de Porroig al sentirse intimidados y amenazados.

Antes de abandonar la cala, cuando Montoto llegó a la orilla y se reunió con dos de sus compañeras de la plataforma -que estaban fuera del agua cuando tuvieron lugar las amenazas-, Soler Cardona continuó con las amenazas, sin dejar de grabarles y hacerles fotos. Además, les gritó que no podían hacer lo que hacían sin permiso, volvió a repetir que no quería verles allí, que tiene una sociedad limitada (empresa) y que su actividad es legal. “Eivissa es muy pequeña y ya nos encontraremos, ya sé quiénes sois, vosotros no sabéis quién soy yo, os vais a enterar, estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo”, les habría continuado advirtiendo, según rezaba la denuncia presentada por los afectados, hechos que la jueza consideró probados. Antes de que abandonaran el lugar, el polémico empresario habría manifestado ser “la persona que manda allí” y “conocido” tanto por la gente de la zona, como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este caso, las amenazas se produjeron en el contexto en que los miembros de Maltesa del Mar -algunos de ellos biólogos de formación y otros buceadores profesionales- estaban buceando en apnea para inspeccionar el fondo marino de Porroig, que se encuentra en una situación muy delicada, debido a la masificación de embarcaciones que fondean sobre la posidonia –una práctica ilegal– cuando llegan los meses de verano. En cuanto a la nueva condena por amenazas contra el polémico empresario, los hechos se enmarcan, detalla la sentencia, en la negativa de los denunciantes a pagar una cantidad económica a Soler Cardona por fondear en Porroig con una embarcación que es propiedad de los afectados.

“Te espero con la escopeta reforzada”

Soler Cardona también había sido condenado anteriormente por amenazas a la exconcejala de Medio Ambiente de Sant Josep, Mónica Fernández. Los hechos ocurrieron en el marco de un expediente sancionador que había iniciado el Consistorio en mayo de 2021, debido a que el empresario tiene un vertedero ilegal en su finca, ubicada en la carretera de Cala Tarida (Sant Josep), con centenares de vehículos y embarcaciones en estado de deterioro y abandono (entre ellos camiones y maquinaria pesada de gran tonelaje), así como ingentes cantidades de residuos contaminantes y peligrosos, combustibles, materiales de construcción y químicos, que suponen un riesgo de incendio en una zona clasificada como suelo rústico, situada en una área especialmente boscosa.

“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que fueron recogidas en la denuncia que presentó Fernández, cuando era concejala de Medio Ambiente, ante la Guardia Civil. El conflicto se resolvió con una condena irrisoria para el polémico empresario, circunscrita a pagar una multa de 240 euros. Estos hechos tuvieron lugar durante una reunión acordada por Fernández con Soler Cardona para explicarle junto a un letrado municipal el procedimiento a seguir para limpiar el vertedero. El empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador, según explicó Fernández a elDiario.es, para posteriormente amenazarla tanto a ella como a los dos funcionarios presentes, según su versión.

Orden de alejamiento

En la nueva sentencia que condena al empresario de un delito de amenazas leve la magistrada fija una pena de 30 días de multa. Respecto a la cuantía, según lo establecido en el artículo 50.5 del Código Penal, debe hacerse atendiendo exclusivamente a la situación económica del acusado. “En el supuesto que nos ocupa esta se desconoce [la situación económica] al no haberse presentado al juicio el denunciado”, detalla la sentencia. El fallo condena a Evaristo Soler Cardona a una multa de 6 euros durante 30 días, es decir, 180 euros en total. Asimismo, se le impone una prohibición de aproximación a menos de 100 metros de los denunciantes durante seis meses. Del mismo modo, se le impone el pago de las costas procesales. Cabe recurso de apelación contra la resolución en el plazo de cinco días desde el día siguiente a su notificación a las partes.

Evaristo Soler Cardona es el administrador único de Rescuesub SL, empresa que se dedica al alquiler, compra, venta, reparación y mantenimiento de embarcaciones y objetos náuticos, así como a la enseñanza y trabajos subacuáticos, según figura en la plataforma Insight View del Registro Mercantil. La empresa dispone de un patrimonio neto de 124.519 euros, según se desprende de las cuentas anuales de 2020, último ejercicio disponible.