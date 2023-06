“Te mato y no pasa nada”: condena para el polémico empresario de Ibiza acusado de destruir la posidonia

El Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha condenado al polémico empresario Evaristo Soler Cardona por delitos leves de amenazas y coacciones contra miembros de Maltesa del Mar –plataforma sin ánimo de lucro que aboga por la conservación del fondo marino en la isla– que tuvieron lugar a finales de mayo de 2022. Soler Cardona –administrador único de Rescuesub SL, empresa que se dedica al servicio de alquiler de embarcaciones, según el Registro Mercantil– también está siendo investigado por la Guardia Civil (Seprona) por un presunto delito contra el medio ambiente, así como por un delito de desobediencia grave contra la autoridad y sus agentes, debido a que, supuestamente, intentó boicotear una operación llevada a cabo por el Ajuntament de Sant Josep, que retiró las embarcaciones que el empresario tenía depositadas de forma ilegal al lado de una finca de su propiedad que utiliza a modo de vertedero ilegal.

La sentencia, a la cual ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, considera probados los hechos denunciados por Pablo Montoto, uno de los miembros de Maltesa del Mar, ocurridos sobre las doce y media del 29 de mayo de 2022, mientras él y sus compañeros se encontraban buceando en apnea en la bahía de Porroig (Sant Josep, Eivissa). Ese día, Soler Cardona se acercó a Pablo Montoto –a quien no conocía previamente– en una embarcación, instándole a que se fuera del lugar. “No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada”, amenazó. Debido a que los buzos de Maltesa del Mar tenían la zodiac muy cerca y se sintieron intimidados, temiendo por su integridad física (dado que el patrón les seguía muy de cerca, a una distancia de menos de dos metros), decidieron salir del agua. Pese a ello, Soler Cardona continuó siguiéndoles con actitud agresiva e increpándoles para que no volvieran a acercarse a Porroig, sostiene la sentencia.

Cuando llegaron a la orilla se reunieron con dos compañeras de la plataforma, que estaban fuera del agua mientras ocurrieron las amenazas. En ese momento, Soler Cardona, sin dejar de grabarles y hacerles fotos, les gritó que no podían hacer lo que hacían sin permiso, volvió a repetir que no quería verles allí, que tiene una sociedad limitada (empresa) y que su actividad es legal. “Eivissa es muy pequeña y ya nos encontraremos, ya sé quiénes sois, vosotros no sabéis quién soy yo, os vais a enterar, estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo”, les habría continuado advirtiendo, según rezaba la denuncia presentada por los afectados, hechos que el juez ahora considera probados. Por este motivo, Montoto y sus compañeros optaron por abandonar la cala, ya que fueron perseguidos por el polémico empresario hasta el parking donde tenían aparcados sus vehículos.

El empresario afirmó ser “quien manda allí”

Antes de abandonar el lugar, Montoto avisó al 112 para que acudiera una patrulla de la Policía Local, pero como ello no sucedió pasado un rato, y seguían recibiendo amenazas e insultos por parte de Soler Cardona, decidieron marcharse. En la denuncia presentada posteriormente ante la Guardia Civil y cuyos hechos el juez considera probados también se especificaba que el polémico empresario habría manifestado ser “la persona que manda allí” y “conocido” tanto por la gente de la zona, como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El relato de Montoto fue verificado por dos testigos de los hechos, también miembros de la plataforma conservacionista, y por un vídeo que fue aportado como prueba a la causa. La versión de Soler Cardona no pudo ser escuchada durante la vista oral porque no se presentó. En su lugar declaró como testigo A. S. J., quien aseguró ser su hijo, afirmando que el 28 de mayo de 2022 su padre estaba con él en Barcelona y que se quedó allí durante una semana. El juez no dio credibilidad al relato del hijo del polémico empresario, que no presentó ninguna prueba sobre lo que declaraba. Ni siquiera los billetes de barco o avión que hicieran constar que su padre y él estaban, supuestamente, en la capital catalana entre los últimos días de mayo y los primeros de junio.

“El denunciado no ha comparecido en el plenario, pese a estar citado en legal forma, colocándose así voluntariamente en una situación procesal que le impide dar una versión exculpatoria de los hechos”, destaca la sentencia, que indica que los denunciantes han presentado suficientes pruebas para “desvirtuar” el “principio de presunción de inocencia” y condenar al denunciado por un delito leve de amenazas y otro de coacciones. El fallo concluye con una pena de dos meses de multa, más el pago de las costas procesales, por cada uno de los delitos, a razón de seis euros diarios. Es decir, 720 euros. elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa para que Soler Cardona pudiera dar su versión de los hechos, sin que ello haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

La posidonia de Porroig: muy dañada por el fondeo ilegal

Porroig es una pequeña cala de unos 150 metros de longitud repleta de casetas varadero –de pescadores–, situada en un enclave privilegiado del suroeste de la isla de Eivissa, en el municipio de Sant Josep. Es una zona considerada de alto valor ecológico debido a sus fondos marinos, formados por unas praderas de posidonia muy extensas, mezcladas con fondos mixtos de arena, rocas, algas fotófilas y Cymodocea nodosa. Este paraje, sin embargo, se encuentra en una situación muy delicada, debido a la masificación de embarcaciones que fondean sobre la posidonia –una práctica ilegal– cuando llegan los meses de verano.

El presunto delito contra el medio ambiente que investiga el Seprona se enmarca en unos hechos que tuvieron lugar entre el 11 y el 26 de abril de 2022, periodo en que el Ajuntament de Sant Josep había iniciado los trabajos de limpieza del fondo marino y desmantelamiento de los ‘muertos’ (estructuras de hormigón que se utilizan para el fondeo de embarcaciones) tomando como referencia un estudio que había realizado el grupo ecologista GEN–GOB. El Consistorio encargó este servicio a las empresas de buceo profesional, Eivisub y Servisub, por 37.000 euros. Los trabajos finalizaron con la extracción de 91 de los 112 muertos identificados con un peso de 63 toneladas. Sin embargo, tiempo después volvieron a aparecer estructuras de fondeo que habían sido retiradas previamente. Por este motivo, un mes después de que terminaran los trabajos, los miembros de Maltesa del Mar –algunos de ellos biólogos de formación y otros buzos profesionales– se sumergieron en el fondo marino para comprobar el estado de la posidonia, dañada por estas estructuras.

El estudio del GEN–GOB concluyó que el 78% de los ‘muertos’ que fondeaban en Porroig lo hacían sobre la importante extensión de praderas de posidonia oceánica de la zona, catalogada en el decreto sobre la conservación del Govern como área regular, en su parte externa, y como zona de alto valor a proteger, en su parte interna, por lo que las actividades de fondeo están prohibidas.

El impacto se produce no solo por la estructura del ‘muerto’, sino también por sus cadenas de borneo que dan vueltas alrededor del mismo arrasando la posidonia, como una segadora. “El fondo marino de Porroig es una de las zonas más impactadas de las Pitiüses, tanto por los muertos que se colocan ilegalmente, como por las embarcaciones que fondean con ancla y cadena”, explicó a elDiario.es Xisco Sobrado, técnico del Área Marina del GEN–GOB, quien aseguró que, aunque se revirtiera la situación –quitando todos los ‘muertos’– y se implementara una zonificación de fondeo, la pradera de posidonia tardaría mucho tiempo en recuperarse y regenerarse.

Tres semanas después de que tuvieran lugar las amenazas a los voluntarios de Maltesa del Mar, Soler Cardona habría vuelto a la carga en el marco de los trabajos de desmantelamiento de los fondeos ilegales que estaban realizando los buceadores de Protección Civil de Sant Josep, bajo la supervisión de policías locales. La escena de intimidaciones se habría vuelto a repetir, según explicó la Policía Local del municipio, con Soler Cardona navegando con su embarcación a pocos metros de los buzos y comprometiendo su seguridad. El polémico empresario volvió a ser denunciado, esta vez por desobediencia a los agentes de la autoridad y “faltas de consideración”, enfrentándose a una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Varios buceadores consultados por este diario coincidieron en que, además de vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades competentes, es necesario que haya balizamiento y se despliegue un campo de boyas ecológicas. Respecto a esta última cuestión, el Govern en funciones anunció recientemente la instalación de un campo de boyas ecológicas en Porroig previsto para la temporada turística de 2024, con el objetivo de “proteger el ecosistema amenazado de las praderas de posidonia por los fondeos ilegales que se dan en estas zonas”, así como dar una respuesta “eficaz y sostenible” a la demanda existente de fondeos de embarcaciones. Sobrado, técnico del Área Marina del GEN–GOB, comparte la idea de desarrollar un campo de boyas ecológicas en la zona y añade que dicha medida debe venir acompañada de una vigilancia efectiva: “Esas dos medidas serían básicas y necesarias para revertir la situación de degradación ambiental”, señaló a este diario.

“Te espero con la escopeta reforzada”

Soler Cardona ya había sido condenado anteriormente por amenazas a la exconcejala de Medio Ambiente de Sant Josep, Mónica Fernández. Los hechos ocurrieron en el marco de un expediente sancionador que había iniciado el Consistorio en mayo de 2021, debido a que el empresario tiene un vertedero ilegal en su finca, ubicada en la carretera de Cala Tarida (Sant Josep), con centenares de vehículos y embarcaciones en estado de deterioro y abandono (entre ellos camiones y maquinaria pesada de gran tonelaje), así como ingentes cantidades de residuos contaminantes y peligrosos, combustibles, materiales de construcción y químicos, que suponen un riesgo de incendio en una zona clasificada como suelo rústico, situada en una área especialmente boscosa.

“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que fueron recogidas en la denuncia que presentó Fernández, cuando era concejala de Medio Ambiente, ante la Guardia Civil. El conflicto se resolvió con una condena irrisoria para el polémico empresario, circunscrita a pagar una multa de 240 euros. Estos hechos tuvieron lugar durante una reunión acordada por Fernández con Soler Cardona para explicarle junto a un letrado municipal el procedimiento a seguir para limpiar el vertedero. El empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador, según explicó Fernández a elDiario.es, para posteriormente amenazarla tanto a ella como a los dos funcionarios presentes, según su versión.

Desmantelar el vertedero ilegal

El Ajuntament de Sant Josep inició entre el 13 y 14 de febrero de 2023 un dispositivo, junto a la Policía Local, para retirar las embarcaciones que Soler Cardona tenía, sin autorización, al lado de la finca de su propiedad, en la que tiene un vertedero ilegal de barcos, vehículos y residuos peligrosos y contaminantes. El polémico empresario fue detenido ese día por un delito de desobediencia grave contra la autoridad y sus agentes porque, presuntamente, trató de boicotear el dispositivo policial.

En cuanto a la casa de campo de alrededor, en la que posee los terrenos donde tiene el vertedero ilegal, el Consistorio informó que iba a actuar subsidiariamente para limpiarlo, previa autorización judicial. Los trabajos iban a ser adjudicados mediante proceso de licitación a una empresa privada “por la vía de la urgencia”. El coste total de los trabajos ascendería a cerca de 780.000 euros, que sería repercutido al propietario de la finca.

Evaristo Soler Cardona es el administrador único de Rescuesub SL, empresa que se dedica al alquiler, compra, venta, reparación y mantenimiento de embarcaciones y objetos náuticos, así como a la enseñanza y trabajos subacuáticos, según figura en la plataforma Insight View del Registro Mercantil. La empresa dispone de un patrimonio neto de 124.519 euros, según se desprende de las cuentas anuales de 2020, último ejercicio disponible.