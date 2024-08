Activistes climàtics de Futur Vegetal pinten de vermell i negre la mansió de luxe de Messi a Eivissa

Activistes climàtics de Futur Vegetal han irromput aquest matí a la mansió de luxe del futbolista Leo Messi, ubicada a la zona de Cala Tarida (Sant Josep de sa Talaia), i han llançat pintura vermella i negra a la façana. Els activistes portaven una pancarta amb les consignes “Help the planet - Eat the rich - Abolish the police”, és a dir, “Ajuda al planeta, menja't els rics i abolir la policia”.

El col·lectiu ha definit aquesta irrupció com una més que engloben dins de “l'acció de desobediència civil no violenta” i ha denunciat el “continuisme” que, al seu parer, segueix el Govern progressista de Pedro Sánchez i que estaria agreujant la crisi climàtica. Així, Futur Vegetal ha recordat que l'informe d'Oxfam del 2023 assenyala que “l'1% més ric de la població mundial va generar el 2019 la mateixa quantitat d'emissions de carboni que els dos terços més pobres de la humanitat, malgrat que són precisament les comunitats més vulnerables els que pateixen les pitjors conseqüències de la crisi”. De la mateixa manera, els activistes climàtics critiquen que l'Executiu progressista continuï subvencionant els “grans magnats” de la indústria càrnia i energètica, que són, apunta Futur Vegetal, “les principals responsables de l'augment de la temperatura mitjana” del planeta.

La mansió de Messi, de 16.000 metres quadrats, és propietat de la societat Edifici Rostower SL, segons va avançar Periódico d'Eivissa i Formentera i va poder esbrinar elDiario.es. La informació del diari local apuntava que el futbolista argentí va comprar la mansió ubicada a la zona de Cala Tarida el 3 de febrer del 2022 en un notari de Barcelona per 11 milions d'euros, sense llicència final d'obra i, per tant, sense cèdula d'habitabilitat, cosa que a efectes pràctics impedeix que el propietari pugui donar d'alta els serveis d'aigua i llum.

El motiu és que la mansió, que era legal quan es va demanar la llicència d'obra inicial, disposa d'habitacions a un garatge, motiu pel qual l'Ajuntament denega la llicència de final d'obra, asseguren fonts municipals. I sense llicència de final d'obra, el propietari no pot demanar la cèdula d'habitabilitat al Consell d'Eivissa. “Això no és més que una altra mostra de com la llei no funciona igual per a totes”, ha afirmat Bilbo Bassaterra, portaveu de Futur Vegetal, que ha lamentat que la setmana passada s'hagi desallotjat gairebé 200 treballadors de l'assentament irregular de Can Rova, que explotava un dels propietaris del terreny il·legalment, sense que s'hagi donat una alternativa residencial per a tots els afectats.

Així mateix, Bassaterra ha lamentat que el Govern del PP -que compta amb el suport extern de Vox- plantegi una amnistia urbanística a sòl rústic. “Són polítiques al servei dels que més tenen i que atempten directament contra els drets de la resta de la població”, ha afirmat l'activista. “Les institucions estan al servei d'una petita classe dominant i no representen la voluntat popular”, ha assegurat el portaveu de Futur Vegetal i ha afegit que “és responsabilitat de tota la societat generar alternatives desitjables que cobreixin les necessitats bàsiques de tota la població”.

Finalment, Futuro Vegetal recorda que l'arxipèlag balear està travessant una de les pitjors onades de calor en un context de sequera i crisis hídriques. Tot i això, lamenten, el Govern continua “promovent” la indústria turística com a solució a tots els problemes de Balears. “Ara més que mai necessitem organització popular per parar els peus a les indústries més devastadores”, ha afirmat el col·lectiu.