Detenido el polémico empresario de Ibiza que amenaza a autoridades y biólogos en una investigación por destruir posidonia

Evaristo Soler Cardona, el empresario que está siendo investigado por su amplio historial de presuntas infracciones administrativas relacionadas con su actividad (el servicio de alquiler de chárteres en la bahía de Porroig, conocida por sus praderas de posidonia), fue detenido este miércoles por la Guardia Civil, confirman fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. Las mismas fuentes aseguran que al detenido se le tomó manifestación y se le leyeron sus derechos (asistido por un abogado), para quedar en libertad, a la espera de que el juez o jueza le tome declaración en los juzgados cuando lo estime conveniente.

Los hechos que se investigan comienzan en el contexto de unos trabajos encargados por el Ajuntament de Sant Josep por 37.000 euros a dos empresas de buceo profesional, Eivisub y Servisub, que terminan extrayendo 91 de los 112 muertos (estructuras de fondeo ilegal) identificados en el fondo marino, que se llevaron a cabo entre el 11 y el 26 de abril, gracias a un estudio elaborado por la entidad ecologista GEN-GOB Eivissa como referencia.

Dicho estudio llegaba a la conclusión de que el 78% de los muertos fondeaba sobre las praderas de posidonia de la bahía, incluida en el decreto sobre la conservación de la posidonia del Govern como área regular, en su parte externa, y como zona de alto valor a proteger, en su parte interna. Por estos motivos, las actividades de fondeo están prohibidas. “El fondo marino de Porroig es una de las zonas más impactadas de las Pitiüses”, explica a elDiario.es Xisco Sobrado, técnico del Área Marina del GEN-GOB, haciendo referencia tanto a los muertos que se colocan ilegalmente como a las embarcaciones que fondean con ancla y cadena. Aunque esta situación se revirtiera con una zonificación de fondeo, la planta marina tardaría mucho tiempo en recuperarse y regenerarse, lamenta Sobrado.

“Tengo seguro, te mato y no pasa nada”

Maltesa del Mar es una plataforma que trabaja desinteresadamente en la limpieza de los fondos marinos de las playas y calas más dañadas de Eivissa. Un mes después de que finalizaran los trabajos del Ajuntament de Sant Josep, cuatro de sus miembros se sumergieron en las aguas de la bahía de Porroig en apnea para comprobar y grabar el estado del fondo marino, donde identificaron, como mínimo, una decena de muertos que no fueron retirados.

Durante la inmersión en el agua, Pablo Montoto y uno de sus compañeros vieron cómo se acercaba hacia ellos una pequeña embarcación manejada por el ahora investigado, Soler Cardona, quien -según los buceadores profesionales- les interrogó sobre lo que estaban haciendo en el lugar, asegurándoles que no podían estar allí, ya que era él quien “se encargaba de controlar la zona”. “No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada”, les advirtió presuntamente Soler Cardona, según consta en la denuncia presentada por Maltesa del Mar en las dependencias de la Guardia Civil. Como el patrón les seguía una distancia menor a los dos metros y temieron recibir algún tipo de agresión, según los denunciantes, decidieron abandonar su actividad y volver a la orilla.

Al salir del agua, se reunieron con dos compañeras de la plataforma que se encontraban fuera mientras sucedían los hechos denunciados. Según explican en la denuncia, el denunciado no dejó de grabarles y hacerles fotos, gritándoles que no podían hacer lo que hacían sin permiso, quien seguía insistiendo en que no podían estar allí. “Eivissa es muy pequeña y ya nos encontraremos, ya sé quiénes sois, vosotros no sabéis quién soy yo, os vais a enterar, estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo”, les espetó agresivamente, habiéndose identificado ante ellos como Evaristo Cardona, siendo “la persona que manda allí” y “conocido” tanto por la gente de la zona, como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según reza la denuncia. Después de los incidentes, Pablo Montoto llamó al 112 para que acudiera un dispositivo de la Policía Local de Sant Josep, pero como ello no ocurría y seguían recibiendo amenazas e insultos por parte del denunciante -siempre según la denuncia-, decidieron abandonar el lugar.

Desobediencia a la autoridad

Buceadores de Protección Civil de Sant Josep continuaron con las labores de retirada y desmantelamiento de los fondeos ilegales el pasado 18 de junio, con la supervisión de agentes de la Policía Local de la localidad. Ese día se habría repetido la misma escena, con Soler Cardona navegando con su barco a pocos metros de los buzos, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física, según explicó la Policía Local en un comunicado en redes sociales. Las autoridades locales informaron de que el polémico empresario se enfrentaba esta vez a una denuncia por desobediencia a los agentes de autoridad, así como a “faltas de consideración”, que pueden comportar una multa de entre 600 y 300.000 euros.

Varios buceadores consultados por elDiario.es coinciden en señalar que es necesario que haya “más vigilancia y ”seguimiento“ por parte de las autoridades competentes, así como balizamiento y despliegue de un campo de boyas ecológicas en Porroig, que el Govern balear pretende implementar para la temporada 2023 y que, en estos momentos, se encuentra en la fase de redacción del proyecto, explicaron fuentes de la Conselleria de Movilidad a elDiario.es. Después de la redacción, el documento tiene que posar la evaluación ambiental y la autorización por parte de la Dirección General de Costas y Medio Marino, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Dos medidas, campo de boyas ecológicas y vigilancia efectiva, que comparte Sobrado, técnico del Área Marina del GEN-GOB.

“Te espero con la escopeta reforzada”

No son las únicas polémicas de Soler Cardona. El empresario también es propietario de una finca ubicada en la carretera de Cala Tarida (Sant Josep), donde el Ajuntament dice que tiene un vertedero ilegal, con centenares de vehículos y embarcaciones en estado de deterioro y abandono (entre ellos camiones y maquinaria pesada de gran tonelaje), así como ingentes cantidades de residuos contaminantes y peligrosos, combustibles, materiales de construcción y químicos, que suponen un riesgo de incendio en una zona clasificada como suelo rústico, situada en una área especialmente boscosa. El Consistorio abrió un expediente sancionador por estos hechos al propietario de la finca en mayo de 2021, explicaron fuentes municipales a elDiario.es, después de que la propiedad desoyera durante años las órdenes de desmantelamiento del vertedero. Después de este expediente, Soler Cardona, según la versión del Ajuntament, volvió a desobedecer.

“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que fueron recogidas en la denuncia que presentó Mónica Fernández, la concejala de Medio Ambiente ante la Guardia Civil y que terminaron con una irrisoria condena para Soler Cardona, circunscrita a pagar una multa de 8 euros durante 30 días. Estos hechos tuvieron lugar durante una reunión acordada por Fernández, concejala de Medio Ambiente, con Soler Cardona, con el objetivo de explicarle junto a un letrado municipal el procedimiento a seguir para limpiar el vertedero. El empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador, según explicó Fernández a elDiario.es, para posteriormente amenazarla tanto a ella como a los dos funcionarios presentes, según su versión.

Sant Josep pedirá “autorización” al juzgado para entrar en la finca

En estos momentos, Sant Josep ya tiene presupuesto para entrar en la finca, previa autorización judicial, para realizar los trabajos subsidiariamente (es decir, se remite la factura al propietario). “Se trata de una cantidad elevada porque como hay, con toda certeza, residuos peligrosos, su retirada y gestión será compleja”, explicaron fuentes municipales a elDiario.es. Sin embargo, cabe recordar que en enero de 2018 el Ajuntament de Sant Josep cerró un expediente sancionador al afectado por los mismos motivos, con multa de 15.000 euros que no fue abonada por el propietario, quien esperó a que el expediente de infracción caducara para zafarse de las cantidades económicas que el Consistorio le requería, según el Ajuntament. Un tiempo atrás, en octubre de 2016, las autoridades entraron en la finca en una operación conjunta de la Policía Local de Sant Josep, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente donde localizaron cuatro obuses de la Guerra Civil que fueron desactivados por los Tedax, según publicó Diario de Ibiza. No obstante, el vertedero continuó intacto.

La empresa facturó 0 euros en 2020

Evaristo Soler Cardona es el administrador único de Rescuesub S.L., creada en 1999. Llama la atención que la sociedad se encuentra inactiva, según la documentación que consta en el Registro Mercantil. Esta empresa, además, facturó 0 euros en 2020, último ejercicio disponible, según los mismos datos del Registro Mercantil, recopilados y analizados por elDiario.es a partir de la plataforma Insight View, que muestran unos activos de 124.519 euros y un capital social de 27.046 euros.

elDiario.es intentó ponerse en contacto con Soler Cardona para recopilar su versión de los hechos que se investigan en Porroig y Cala Tarida, a través de la empresa Contisa, que le asesora, la cual explicó que el interesado se pondría en contacto con esta redacción. No fue posible hablar con el polémico empresario dos semanas después de haberse puesto en contacto con él por primera vez.