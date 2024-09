La portavoz de Vox miente en la tele pública: el partido no respondió a las preguntas de elDiario.es sobre su financiación

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, mintió este miércoles por la noche en directo, durante una entrevista en La noche en 24 horas, el espacio que presenta Xabier Fortes en el canal 24 Horas de RTVE. La dirigente de la extrema derecha aseguró que, durante la preparación del artículo de investigación sobre la financiación de su partido que elDiario.es publicó este miércoles, desde Vox respondieron a las preguntas formuladas por este medio cuando, en realidad, nunca enviaron esas contestaciones.

Todo comenzó cuando Fortes puso en cuestión que Millán acusara al Gobierno de querer “amordazar a algunos periodistas” a pesar de que el propio Vox veta sistemáticamente la entrada de medios como elDiario.es o El País a las ruedas de prensa que ofrece en su sede, a las coberturas electorales y nunca responde a sus preguntas.

“Me alegra de que me haga usted esa pregunta y de que haya mencionado a 'elDiario', un periódico, por llamarlo de alguna manera, que precisamente ayer [por el martes] se puso en contacto con nosotros para hacernos una serie de preguntas sobre ese tema que les apasiona tanto a los periodistas, que es la financiación de Vox y las cuentas de Vox. Y nos mandaron un correo electrónico, precisamente 'eldiario', preguntándonos por esta situación. Nosotros, pese a no tener ninguna obligación, porque no tenemos ninguna obligación de responder por escrito a lo que parecía más bien un cuestionario policial, lo hicimos porque no tenemos nada que esconder y se le respondió punto por punto a las preguntas que hacía ese periódico”, aseguró Millán.

La portavoz de Vox se refería a la investigación realizada por la adjunta al director de este diario, Raquel Ejerique, que contó que Vox subvencionó una subida de salarios y gastos en la fundación de Abascal en 2023 mientras pedía créditos bancarios“.

“Salió una información falsa. Yo les traigo aquí el correo que nos han mandado y lo que hemos respondido. Esta mañana sale esta noticia y no publican ni una sola línea de las respuestas que le hemos dado. Quiero saber por qué nosotros respondemos a una serie de preguntas y al día siguiente no hay ninguna rectificación. A los periódicos que mienten y dan información falsa lo tenemos que decir (sic)”, agregó Millán, refiriéndose a este medio.

En realidad nunca hubo una respuesta de Vox a elDiario.es y así se lo recordó en directo la adjunta al director Esther Palomera, que compartía mesa con Millán en La noche en 24 horas. La dirigente de la extrema derecha, sin embargo, mantuvo su argumentación falsa. “No se pueden decir cosas que no son verdad porque usted nos está acusando de no responder ni a llamadas, ni a preguntas, ni a entrevistas y yo tengo aquí el correo, se lo voy a dar”, le dijo Millán a Palomera.

Palomera: “Señora Millán, ha mentido”

Minutos después, la adjunta al director de elDiario.es corrigió a la portavoz de Vox: “El papel no es ningún correo electrónico. Es un documento interno que hace Vox para sí mismo. Alguien informa a alguien dentro de Vox y, lo podéis leer, que una periodista de elDiario.es que todos conocéis [en alusión a Ejerique] se pone en contacto con Vox, con Disenso, para conocer información sobre las cuentas de la fundación Disenso. Lo que dice [el papel que le dio Millán] es que una periodista se ha dirigido a Disenso para hacer unas preguntas y se le comunica a alguien que la respuesta tiene que ser tal. Este segundo correo nunca se manda. Señora Millán, ha mentido, ustedes no mandaron ninguna respuesta”. Pese a la evidencia, Millán no rectificó.

A continuación, la portavoz de Vox entró en una nueva serie de contradicciones. Tras el rifirrafe sobre las respuestas a elDiario.es que nunca llegaron, el conductor del programa pidió “cerrar el debate”. “No, no lo vamos a cerrar porque no es verdad”, dijo Millán. “De momento este programa lo dirijo yo y yo decidiré cuándo se cierra un debate o no”, le contestó Fortes. “Yo no he dicho eso”, añadió la dirigente de Vox, faltando de nuevo a la verdad ya que, en realidad, sí dijo esas mismas palabras solo unos minutos antes.

Después Millán acusó a RTVE de insultar a Vox: “Cada vez que se habla de nosotros se nos llama racistas y fascistas”. Fortes le corrigió y le aseguró que “ningún redactor” del ente público había llamado “fascista” a “ningún dirigente de Vox”. Y la portavoz de la extrema derecha volvió a mentir: “Yo no he dicho fascista”. Solo habían transcurrido unos segundos desde que lo dijo.