Bañistas se enfrentan a las embarcaciones que fondean sobre la posidonia en Ibiza: “Desgraciado, no puedes entrar”

La pequeña cala de Porroig, en Sant Josep (Eivissa), es una zona de especial valor ecológico gracias a los fondos marinos, formados por praderas de posidonia, una planta conocida como 'el pulmón del Mediterráneo' por sus beneficios para el planeta -es una de las principales fuentes de oxígeno y ayuda a mantener limpias las playas-. Sin embargo, la situación de Porroig es bastante delicada debido a la masificación de embarcaciones que fondean ilegalmente cuando llegan los meses de verano.

El pasado domingo, varias familias ibicencas y algún turista se enfrentaron a los propietarios de las embarcaciones que fondean por la zona -los locales y los propietarios de las casetas de pescadores de Porroig denuncian que estos barcos se dedican a llevar ilegalmente a turistas y que dejan la bahía sucia-, como muestra el vídeo grabado por Toni Juan y distribuido por los biólogos y activistas de Maltesa del Mar. En la grabación, uno de los trabajadores le dice a los bañistas: “Señora, [échese] para allá, hombre. Ya está bien”. “No, no, parad vosotros”, comenta la mujer.

“Desgraciado”, afirma un bañista. “Estamos trabajando, ¿no os da vergüenza? ¿Qué hacemos?”, le responde el trabajador. “Pues que no te metas, coño, que no puedes entrar. Si conoces la ley del mar, te lo tienes que saber, joder”, le replica. “Dile a tu jefe que se compre [una embarcación] más pequeña para poder entrar aquí, que seguro que le sobra [el dinero]. No te jode”, añade una bañista. “Allí hay más barcos, tenéis más”, sostiene el trabajador.

Testigos presenciales afirman a elDiario.es que una de las personas que increpó a los trabajadores del chárter estaba haciendo snorkel y que una embarcación casi le pasó por encima a él y a su hijo. Estas mismas fuentes aseguran que en unas 3-4 horas vieron entre 40 y 50 embarcaciones en Porroig, una cala de tan solo 150 metros de longitud, donde muchas de las mismas acaban fondeando ilegalmente al lado de las casetas de pescadores.