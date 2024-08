Festes il·legals i cues per un selfie a la zona protegida d'Eivissa més popular: “La gent ven mojitos i tira gots a terra”

El moment més concorregut a s'Era des Mataret, conegut turísticament com el Mirador de Es Vedrà, és quan queden pocs minuts per a les nou del vespre, instant en què es pon el sol en aquest punt de l'estiu a Eivissa. Des de fa anys, quan qualsevol arriba a aquesta zona del sud-oest de l'illa, pot observar cotxes aparcats per tot arreu, tant als costats de la carretera com als aparcaments de terra que estan habilitats a aquest efecte. Cala d'Hort, situada al municipi de Sant Josep de sa Talaia, és un dels paratges naturals més valuosos de l'illa, i potser per això un dels santuaris del postureig.

Cada estiu, centenars de milers de turistes visiten aquest lloc per passar el dia a la platja de Cala d'Hort o per gaudir de les postes de sol davant dels illots de Es Vedrà i es Vedranell. Tot i això, es tracta d'un ecosistema que forma part de la Xarxa Natura 2000 i que compta amb diverses figures de protecció. A més, aquest espai natural té un valor especial tant per la flora com per la fauna que l'habita, ja que és un lloc de nidificació per a la baldriga balear o virot (l'au marina més amenaçada d'Europa) i el falcó d'Eleonora o va faltar marí, entre altres espècies de vertebrats com la sargantana de les Pitiüses.

Tot i això, la majoria dels turistes que visiten Cala d'Hort desconeixen que es tracta d'un espai natural protegit. “No en tenia ni idea”, respon Ismael Díaz, un noi de 28 anys que viu a Barcelona i que visita l'illa per tercera vegada. Amb tot, és conscient que tot i que la posta de sol de Es Vedrà és molt bonica, és una zona que està “molt massificada”. “Fa deu anys que no venia, aleshores no estava tot tan massificat”, opina. Ismael també es mostra sorprès que només arribar al lloc hi hagi llocs ambulants venent polseres o una persona venent mojitos. “Vens a gaudir de la natura, però aquí hi ha gent intentant vendre't alguna cosa”. “Crec que és excessiu”, opina. Un problema, la turistificació, que també percep a Barcelona, la ciutat on viu. “Últimament, tot està molt massificat. Tant Eivissa com altres llocs turístics”, lamenta.

Festa il·legal

Potser per això, guiat per un amic seu que viu a l'illa, Ismael ha estat visitant llocs amb menys afluència de persones, cosa cada vegada més difícil de trobar en ple mes d'agost. Samuel Roldán, amic d'Ismael, és un jove de 25 anys que viu a l'illa i que creu que els canvis que s'han produït els últims deu anys s'han vist reflectits, sobretot, a l'augment del preu de l'habitatge. “Cada vegada és pitjor. Fa deu anys, el preu del lloguer d'un habitatge estava al voltant dels 600 euros. Ara et costa un sou, pràcticament”, lamenta.

Samuel, que sí que sap que està en un espai natural protegit, creu que atès que és una zona “molt bonica i molt turística” hauria d'estar més controlada per les administracions competents. “Sóc partidari que hi hagi regulació”, afirma. Tot i això, la zona manca de control policial o municipal. De fet, a inicis d'estiu, Thomas Wesley Pentz, més conegut com a DJ Diplo, va generar una onada d'indignació entre la població eivissenca, després d'haver organitzat una festa il·legal -segons la normativa autonòmica- davant dels illots de Es Vedrà i Es Vedranell.

El famós productor de música electrònica, amb milions de seguidors a les xarxes socials, va pujar fa uns dies un vídeo a la seva xarxa social Instagram, presumint de la festa a la qual van acudir centenars de persones, malgrat que l'Ajuntament de Sant Josep, a través de la Policia Local, li va obrir un expedient sancionador per activitat il·legal. Vicent Roig (PP), alcalde del municipi, va afirmar en declaracions a IB3 que el músic s'enfronta a una sanció de fins a 300.000 euros. Unes setmanes després, l'Ajuntament va enviar tota la documentació a la Conselleria de Medi Natural, que instrueix l'expedient. DJ Diplo podria enfrontar-se, a més d'una multa municipal, a una sanció del Govern d'entre 6.000 i 100.000 euros.

elDiario.es ha preguntat a l'Ajuntament de Sant Josep si té previst implantar, aquest estiu, restriccions a l'accés dels vehicles a Cala d'Hort, o altres zones del municipi que formen part de la Xarxa Natura 2000 com a espais protegits que són. Fonts del Consistori afirmen a aquest diari que “davant la problemàtica evident que hi ha en aquestes àrees s'està treballant per buscar solucions, però que ara com ara no podem marcar dates ni especificar quines accions es duran a terme”. “És un assumpte de gran complexitat que requereix temps perquè les mesures que es duguin a terme puguin ser realment efectives i no caiguin en sac trencat”, assenyalen les mateixes fonts.

Aquest diari també ha consultat la Conselleria de Medi Natural, dependent del Govern, si aplicaria restriccions a l'entrada de visitants a Cala d'Hort. “No tenim competències per aplicar restriccions en temes de mobilitat”, responen les fonts. La gestió dels accessos per carretera o restriccions per carretera són competència municipal o, en tot cas, del Consell d'Eivissa. “És un cas molt semblant al que passa a Mallorca amb Formentor, on l'Ajuntament va haver d'aplicar restriccions a l'entrada de vehicles”, afirmen.

D'altra banda, les fonts consultades indiquen que la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal té les competències sancionadores –en cas que rebin una acta o denúncia presentada per un agent de l'autoritat– quan no es compleixen les normes que marca la normativa ambiental a zones Red Natura 2000. “És el cas de la festa de DJ Diplo: ens va arribar la denúncia de l'Ajuntament, i ja estem en procés d'instrucció del cas per poder obrir un expedient”, asseguren. DJ Diplo no va respondre a les preguntes d'elDiario.es quan va ser consultat sobre la festa que va organitzar davant d'Es Vedrà i que ha promocionat a través de les xarxes socials.

Els turistes rebutgen la festa il·legal

“Em sembla bé que ho sancionin”, afirma, en aquest sentit, Samuel, que lamenta també les escombraries que es generen en aquest espai natural. “Hi ha gent venent mojitos i els gots [de plàstic] queden tirats a terra. Fa almenys tres o quatre anys que això passa”, manifesta. Ana María Fernández, que coneix l'illa des de petita i repeteix per segon any com a visitant, assegura que no tenia coneixement sobre aquesta festa il·legal, però que “repercuteix negativament a la zona perquè acaba plena d'escombraries”. “Sent un espai protegit no s'hauria de permetre”, afirma.

Aquesta jove de 26 anys, que ha arribat a l'illa des de Barcelona, explica que coneix aquesta zona [Cala d'Hort] perquè treballa al sector del màrqueting per a hotels de l'illa. Per llocs com aquest ha quedat enamorada d'Eivissa. “L'any passat ja hi havia molta gent a l'illa, però, en general, em va semblar preciosa”, reconeix. La seva parella, Braian Córdoba, es mostra sorprès davant la “quantitat de gent” que ha vist observant el capvespre davant d'Es Vedrà i Es Vedranell. El jove, de 27 anys, explica que estaven gaudint de la posta de sol des d'un altre punt quan han començat a sentir “molt soroll” que arribava de la zona de s'Era des Mataret, un dels punts on es concentra la gent. “Hem sentit soroll, música i gent cridant. Pensàvem que hi havia una guingueta”, assegura. “Si dius que és un espai protegit hi hauria d'haver un control perquè els plàstics acabaran al mar pel vent”, opina.

Tant Barcelona com Eivissa, Mallorca, Menorca i altres llocs turistificats, com l'arxipèlag canari, han convocat manifestacions multitudinàries contra les conseqüències de la turistificació, que repercuteix de forma especialment negativa en els preus de l'habitatge encara que també als espais naturals o als recursos hídrics. Braian i Ana María són de Castelldefels, municipi de Barcelona, lloc on ja no poden viure a causa dels elevats preus del lloguer. “Ens hem hagut de mudar al poble del costat [Gavà] perquè per a un pis petit per a dues persones ens estan demanant 1.000 euros. És impossible”, exemplifica Braian. “M'imagino que aquí [a Eivissa] estarà passant el mateix”, assegura.

Veïns alerten sobre la massificació

La situació de Cala d'Hort ha portat una dotzena de membres de Canviem el Rumb, una plataforma que aglutina més d'una desena d'associacions i col·lectius de l'illa, a fer una campanya informativa davant dels centenars de turistes que acudeixen cada dia a s'Era des Mataret per contemplar la posta de sol. “La massificació turística de l'illa, que està provocant la pujada insostenible del preu del lloguer, embussos a les carreteres i la saturació a les platges i aigües costaneres, també té impactes greus als espais naturals d'alt valor ecològic”, asseguren els activistes .

“Les administracions no estan realitzant cap mena de gestió ni control de les visites dels centenars de turistes diaris”, lamenten, motiu pel qual la setmana passada van mostrar als visitants els valors ecològics i mediambientals de la zona, així com biodiversitat, fauna i flora. Així mateix, recorden que les administracions tenen la responsabilitat legal d'aplicar el Pla de Gestió per evitar la degradació dels espais que són Xarxa Natura 2000. Tot i això, lamenten que “no s'ha vist cap intervenció ni actuació per part del Govern balear ni de l'Ajuntament”.

El misticisme envolta aquest espai protegit

Altres turistes que venen d'altres parts del món afirmen, curiosament en contra de la percepció generalitzada que hi ha a l'illa [mancant conèixer les dades oficials a través de l'Índex de Pressió Humana -IPH- que calcula l'Ibestat], que aquest any hi ha fins i tot més turistes que els dos anys anteriors. “Està molt més ple de turistes. I una mica més car, però encara és igual de bella”, opina Daniela Alvarado, una noia de 26 anys que ha arribat des de la ciutat de Guadalajara, capital de Jalisco (Mèxic).

Ella, que és l'única turista consultada que sabia que era dins d'un espai natural protegit, ja va voler visitar Cala d'Hort el 2022, ja va voler visitar Cala d'Hort el 2022, l'última vegada que va estar de vacances a l'illa. “Es Vedrà és un punt magnètic de l'illa. Crec que és el segon del món. M'encanten els paisatges i l'energia”, afirma la Daniela. Aquest és un altre dels mites que envolta Es Vedrà i Es Vedranell. El misticisme esotèric que hi ha al voltant d'aquests dos illots existeix, almenys, des de l'època hippie.

Les dues amigues, Regina Mendoza, de 25 anys, i Valeria d'Alba, de 23 anys, totes dues mexicanes, desconeixen que estan visitant un espai natural protegit que admiren. “M'està encantant, ho estic gaudint moltíssim. Aquest lloc és espectacular”, opina Regina. Una percepció que comparteixen les tres amigues. “El que més m'agrada de Es Vedrà són les vistes: crec que és el millor fons per veure el 'sunset'”, afirma Valeria. Encara els queden uns dies a l'illa, guiades per un amic que està treballant aquest estiu a la indústria turística. Expliquen que ja han visitat Formentera, però que els falta per fer una ruta de cales, així com la visita obligada a Dalt Vila, la zona antiga d'Eivissa, que aquest any fa 25 anys com a ciutat patrimoni de la humanitat per la Unesco.

Són passades dos quarts de deu de la nit, i a penes queda llum per fer-se un selfie amb el fons de postal de Es Vedrà, reclam quasi religiós per als milers de turistes que visiten cada any aquest lloc. Una parella mira davant del mar, abraçada, aprofitant les últimes hores del dia, mentre el soroll dels motors torna a pertorbar el silenci del lloc. I grups d'amics caminen als marges de les carreteres, mentre desenes de cotxes abandonen el lloc, en un ritual que no sembla que tingui fi.