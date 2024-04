El PP posa un dels seus alts càrrecs a revisar els darrers casos pendents de l'Oficina Anticorrupció balear

El PP ha nomenat una dels seus alts càrrecs, Catalina Ferrer, com a Inspectora General de Qualitat i Serveis per revisar els casos remesos des de la Oficina Anticorrupció balear (OAIB), impulsada per llei el 2016, durant el primer mandat del pacte d'esquerres liderat per la socialista Francina Armengol, i ara liquidada per Vox i els conservadors. Populars i extrema dreta han convertit l'arxipèlag a la primera autonomia a eliminar un òrgan de control d'aquestes característiques i en nedar a contracorrent a la batalla oberta pels organismes internacionals contra la corrupció política.

El nomenament de Ferrer, avançat per Diari de Mallorca, ha estat objecte de retrets aquest dimarts durant el ple del Parlament balear, en què la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigit al portaveu del PSIB, Iago Negueruela, “respecte pels funcionaris de carrera de la Comunitat”, després de que aquest hagi recriminat prèviament que “la número dos de la Conselleria d'Habitatge, cessada fa tres setmanes”, estigui ara a càrrec de revisar els expedients pendents de lOAIB. Ni des del PP ni des de la Conselleria de Presidència, de la qual depèn la inspectora general acabada de designar, han atès la petició d'informació d'elDiario.es sobre el nou nomenament.

“Han posat la número 2 de la senyora Vidal [consellera dHabitatge de lExecutiu autonòmic]. Això és el que li importa l'habitatge a vostè quan agafa la secretària general encarregada de redactar l'habitatge i el posa al capdavant de vigilar tots els temes relacionats amb la corrupció”, ha reafegit el socialista a la presidenta. Sobre això, Prohens ha ha respost demanant “respecte” pels funcionaris de carrera de les illes.

Al nomenament també s'ha referit la consellera de Presidència i Administracions Pública, Antònia Estarellas, que ha assenyalat que es tracta d'un lloc transitori, asseverant que Ferrer no aprofundirà en els expedients de la OAIB. “El que ja està tancat no ho volem ni veure, va a la Mesa del Parlament, i el que està a la Fiscalia, tampoc perquè ja és a la Fiscalia”, ha argumentat. Estarellas ha manifestat que es tracta d'un lloc de lliure designació al qual va ser secretària general de la Conselleria d'Habitatge va optar lliurement.

Per part seva, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, durant una interpel·lació sobre transparència i bon govern, ha recordat que Ferrer també va ser alt càrrec amb José Ramón Bauzà, quan el PP sempre havia retret que es posés al capdavant de l'OAIB persones que haguessin estat càrrecs socialistes.

PP i Vox van decidir, a finals de l'any passat, accelerar el tancament de l'Oficina després de fer-se públic que l'ens estava investigant una presumpta trama de corrupció urbanística que afecta Sebastià Sureda, actual director general d'Emergències del Govern de Prohens, encara que des de la formació conservadora van assegurar que el text ja estava redactat abans que les indagacions al voltant de Sureda sortissin a la llum. Després, més d'una vintena d'associacions i entitats d'àmbit nacional i internacional van emetre al novembre declaracions de suport amb què reclamaven evitar la supressió de l'organisme. “No només és una mesura que afebleix l'Estat de dret, sinó que és contrari als compromisos assumits per part tots els Estats part de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció”, clamen les organitzacions.

El tancament de l'Oficina Anticorrupció ha estat un dels ferms propòsits que van assolir els populars i l'extrema dreta les setmanes prèvies a l'acord que van rubricar, a finals del mes de juny passat, perquè els conservadors poguessin governar les illes en solitari. El pacte contemplava, a canvi, la participació de Vox als Consells Insulars de Mallorca i Menorca, el compliment de 110 mesures programàtiques i l'assumpció, per part dels conservadors, de gran part de l'ideari polític de l'extrema dreta.

A més, mentre es tramitava la llei per acabar amb l'Oficina, PP i Vox van decidir asfixiar-la econòmicament. Els pressupostos autonòmics per al 2024 només contemplaven 50.000 euros per a les despeses de personal d'aquest organisme. En declaracions a elDiario.es, el ja exdirector de l'Oficina Anticorrupció, Tòfol Milán, va lamentar que amb els diners que els havien donat PP i Vox no es podien pagar “ni el lloguer, ni la seguretat, ni la neteja, ni l'energia elèctrica, ni les comunicacions telefòniques”. “Res, absolutament res”, resumia.