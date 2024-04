L'alt càrrec del Govern expulsat per mentir en una llicència diu que és “víctima del retard de l'administració”

L'exdirector general de Coordinació i Transparència del Govern balear, Jaume Porsell (PP), ha negat aquest dijous haver mentit a la declaració responsable del seu agroturisme, sinó que ha estat “víctima del retard de l'administració”, segons expressa en un comunicat. En aquest document assegura també que el seu cessament va ser consensuat. Porsell ha remès a Europa Press una carta en què insisteix que ni ell “ni ningú” de la seva família “ha mentit, falsejat ni defraudat mai en cap document”.

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern balear el va cessar aquest dimecres després de conèixer-se els resultats de la inspecció realitzada pel Consell de Mallorca, que ha constat que l'allotjament turístic de Porsell incomplia els requisits de la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT), és a dir, que no va donar informació veraç.

“Consta a la DRIAT la sol·licitud de canvi d'ús (de l'agroturisme) i, per aquest motiu, en no tenir la llicència definitiva no he exercit en cap cas l'activitat. Absolutament ningú no ha pernoctat a l'establiment”, ha recalcat Porsell, que pretén “defensar en tot moment i abans de res l'honestedat, honorabilitat i integritat” de la seva família.

En aquest sentit, l'exalt càrrec ha assegurat que han estat “víctimes del retard de l'administració”: “Hem esperat 22 mesos per obtenir la llicència quan la Llei contempla que s'ha de concedir en tres mesos, i ara estem esperant el canvi d'ús des de fa 11 mesos quan la llei preveu dos mesos”. Porsell ha reiterat que “l'expedient de l'agroturisme és impecable” i “total i absolutament legal”.

Tot i que, segons el Consell Insular, el Govern i el mateix Porsell -tots del PP- l'agroturisme no funcionava ni facturava diners, sí que disposava de pàgina web, permetia fer reserves fins al moment en què Diario de Mallorca va publicar la notícia que destapava el cas -segons el diari local- i fins i tot va ser inaugurat l'octubre de l'any passat per Porsell i la presidenta del Govern, la conservadora Marga Prohens.

Va incomplir els requisits de declaració responsable

El Consell Insular, organisme que té les competències en matèria turística, va aixecar acta d'inspecció a l'agroturisme de Jaume Porsell, acusat des de la setmana passada de comercialitzar un allotjament turístic de 14 places sense llicència. Inspectors de turisme de la institució insular van visitar l'agroturisme de Sa Vinya, situat al Port d'Andratx, i van aixecar acta en comprovar que el negoci havia incomplert els requisits de la declaració responsable, document preceptiu per iniciar l'activitat.

José Marcial Rodríguez (PP), conseller insular de Turisme, va informar sobre això aquest dimecres. Rodríguez va recalcar que l'empresa va presentar una declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) el 23 de setembre del 2023. Mitjançant aquest document, sota responsabilitat de l'interessat, el negoci assegurava tenir tots els papers en regla per començar a operar. Això no obstant, no va ser així, ja que el departament d'ordenació va detectar que faltava documentació, de manera que no es va poder inscriure a l'agroturisme amb número de matrícula al Registre Oficial d'Empreses Turístiques. A causa d'això, se li va fer un requeriment a la propietat a través d'una trucada. “Com es fa normalment en qualsevol altre cas”, va defensar Rodríguez.

Entre els documents que se li demanaven, destacava el certificat de compra de places, llicència d'activitat de l'Ajuntament de Sóller i canvi d'ús aprovat -per poder exercir com a agroturisme-. El 3 d'octubre va presentar la compra de places i l'1 de desembre el certificat amb el primer termini pagat. Des de llavors, el Consell de Mallorca “manté obert l'expedient, a la cua, i en rigorós ordre d'entrada”. Després que Diari de Mallorca desvetllés el cas, el Consell de Mallorca va enviar una inspecció, segons Rodríguez, ja que la normativa “permet saltar-se la cua quan l'assumpte adquireix una rellevància mediàtica”.

Així mateix, el conseller insular de Turisme va recalcar que abans que es realitzés la inspecció es va fer un intent de reserva “que no es podia fer”. Cal recordar que en el moment en què va sortir a la llum el cas no es podien fer reserves, encara que Diario de Mallorca sosté que sí que era possible fer-ho anteriorment. “No es pot reservar, és impossible. Crec que hi ha els preus, però la pàgina està bloquejada”, va assegurar Porsell.

És la mateixa explicació que va donar Antoni Costa, vicepresident i portaveu del Govern, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. “Pot ser que es pogués reservar, ho desconec, però no es podia pagar ni un euro. Per tant, si en un moment donat es fa una reserva però després no està operatiu, el que cal fer és cancel·lar la reserva en no estar operativa”, va afirmar Costa. Segons el portaveu del Govern, l'agroturisme no havia facturat “ni un sol euro” atès que Porsell estava, en aquells moments, “esperant els permisos corresponents”.

En qualsevol cas, en la inspecció posterior, es va comprovar que l'establiment “no complia els requisits quan es va presentar la DRIAT, per la qual cosa s'insta a una acta, que en el seu moment donarà trasllat a sancions”. Ara, Porsell té termini per presentar la documentació que manca -el canvi d'usos aprovat i llicència d'activitat de l'Ajuntament-, ha assenyalat Rodríguez. Segons el conseller insular de Turisme, seran els tècnics els qui “determinin l'abast” de l'expedient.

El cessament va ser “pactat”

Tot i això, després de la compareixença de Rodríguez, la Conselleria ha cessat Porsell com a director general de Coordinació i Transparència per “la infracció detectada amb la presentació de la declaració responsable”, considerant que “suposa una circumstància incompatible amb la continuïtat en el seu càrrec”. Segons Porsell, el seu cessament “s'ha fet de manera consensuada tant amb la consellera de Presidència i Administracions Públiques”, Maria Antònia Estarellas, “com amb la presidenta del Govern”.

“El meu únic error ha estat acceptar al seu moment un alt càrrec al Govern, perquè ha convertit en un tema polític la tramitació de l'expedient del meu negoci familiar, que no té res a veure amb la meva funció com a director general”, ha lamentat, recordant que des de les primeres informacions va mostrar la seva “disponibilitat per comparèixer al Parlament per poder donar totes les explicacions i aclariments que fossin necessaris i oportuns”. El comunicat finalitza expressant, en nom propi i en el de la família, “la infinitat de mostres de suport” que estan rebent.