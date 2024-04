Destituït l'alt càrrec del Govern balear del PP que va mentir en demanar una llicència pel seu allotjament turístic

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern balear ha cessat aquest dimecres el director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell (PP), després de conèixer els resultats de la inspecció realitzada pel Consell de Mallorca, que ha constat que l'allotjament turístic incomplia els requisits de declaració responsable, és a dir, que Porsell va mentir en demanar la llicència del seu negoci polèmic.

El Consell Insular, organisme que té les competències en matèria turística, ha aixecat acta d'inspecció a l'agroturisme de Jaume Porsell, acusat de comercialitzar un allotjament turístic sense llicència. Inspectors de turisme de la institució insular van visitar l'agroturisme de Sa Vinya, situat al Port d'Andratx, i van aixecar acta en comprovar que el negoci havia incomplert els requisits de la declaració responsable, document preceptiu per iniciar l'activitat.

José Marcial Rodríguez (PP), conseller insular de Turisme, ha informat sobre això en una compareixença al saló de plens del Consell dins d'una comissió informativa, en què només ha participat l'oposició. Rodríguez, no obstant, ha negat qualsevol tracte de favor cap a l'establiment de vacances, acusat d'haver comercialitzat les 14 places de manera irregular. “Nosaltres coneixem noms d'establiments, no estem en una classificació de ciutadans. Amb tothom hi ha les mateixes actituds i es fa el mateix procediment”, ha defensat el conseller insular de Turisme del Consell de Mallorca.

En aquest sentit, Rodríguez ha recalcat que l'empresa va presentar una declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) el 23 de setembre del 2023. Mitjançant aquest document, sota responsabilitat de l'interessat, el negoci assegura tenir tots els papers en regla per començar a operar. Això no obstant, no va ser així, ja que el departament d'ordenació va detectar que faltava documentació, de manera que no es va poder inscriure a l'agroturisme amb número de matrícula al Registre Oficial d'Empreses Turístiques. A causa d'això, se li va fer un requeriment a la propietat a través d'una trucada. “Com es fa normalment en qualsevol altre cas”, ha defensat Rodríguez.

Entre els documents que se li demanaven, destaca el certificat de compra de places, llicència d'activitat de l'Ajuntament de Sóller i canvi d'ús aprovat per poder exercir com a agroturisme. El 3 d'octubre va presentar la compra de places i l'1 de desembre el certificat amb el primer termini pagat. Des de llavors, el Consell de Mallorca “manté obert l'expedient, a la cua, i en rigorós ordre d'entrada”. Després que Diari de Mallorca desvetllés el cas, el Consell de Mallorca va enviar una inspecció, segons Rodríguez, ja que la normativa “permet saltar-se la cua quan l'assumpte adquireix una rellevància mediàtica”.

Així mateix, el conseller insular de Turisme ha remarcat que abans que es realitzés la inspecció es va fer un intent de reserva “que no es podia fer”. Cal recordar que en el moment en què va sortir a la llum el cas no es podien fer reserves, encara que Diario de Mallorca sosté que sí que era possible fer-ho anteriorment. “No es pot reservar, és impossible. Crec que hi ha els preus, però la pàgina està bloquejada”, va assegurar Porsell.

És la mateixa explicació que va donar Antoni Costa, vicepresident i portaveu del Govern, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. “Pot ser que es pogués reservar, ho desconec, però no es podia pagar ni un euro. Per tant, si en un moment donat es fa una reserva, però després no està operatiu, el que cal fer és cancel·lar la reserva en no estar operativa”, va afirmar Costa. Segons el portaveu del Govern, l'agroturisme no havia facturat “ni un sol euro” atès que Porsell estava, en aquells moments, “esperant els permisos corresponents”.

En qualsevol cas, en la inspecció posterior, es va comprovar que l'establiment “no complia els requisits quan es va presentar la DRIAT, per la qual cosa s'insta a una acta, que en el seu moment donarà trasllat a sancions”. Ara, Porsell té termini per presentar la documentació que manca -el canvi d'usos aprovat i la llicència d'activitat de l'Ajuntament-, ha assenyalat Rodríguez. Segons el conseller insular de Turisme, seran els tècnics els qui “determinin l'abast” de l'expedient.

L'oposició demana obrir un expedient per “frau”

Els portaveus de l'oposició del PSOE i MÉS per Mallorca han considerat insuficients les explicacions del conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, i han anunciat que instaran el Consell de Mallorca a obrir un expedient a Jaume Porsell, antic director general de Coordinació i Transparència del Govern, per falsedat documental i frau a l'administració.

“El govern de Llorenç Galmés (PP) ha reconegut les irregularitats comeses i ara no pot mirar cap a una altra banda”, ha considerat Jaume Alzamora (MÉS), que entén demostrat que “Porsell va actuar amb mala fe i amb l'intent de defraudar l'administració”. L'oposició ha assenyalat que l'habitatge amb piscina, a terra rústica, no ha tramitat el canvi d'ús a agroturisme; i ha suggerit que el Consell esperava que el Govern “legalitzés les obres amb l'amnistia urbanística”, en paraules d'Alzamora, que ha destacat que Porsell “anava a la candidatura de Llorenç Galmés”.

Un altre dels arguments principals de l'oposició és l'existència de senyals de trànsit que indiquen l'existència de l'agroturisme. El portaveu d'El PI, Toni Salas, s'ha preguntat “com és possible” que es col·loqués un senyal oficial per a un establiment que encara no estava en marxa. Igualment, l'oposició ha posat el focus sobre la compra de places tenint en compte la moratòria vigent.

Catalina Cladera (PSOE), portaveu socialista, s'ha preguntat si hi va haver “falsedat documental” en la seva adquisició: “No entenem com és que Porsell podia comprar places turístiques si l'edificació que tenia estava catalogada com un habitatge, perquè no disposava del canvi d'ús tramitat”. PSOE i MÉS han retret a Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, que no “doni la cara” i han lamentat que el PP “ha tornat a governar per demostrar que sempre són corruptes”. Cladera ha ressaltat així mateix l'absència de Vox, suggerint que no es vol veure esquitxat.

Núria Riera (PP), portaveu dels conservadors, ha defensat que l'actuació del Consell de Mallorca ha estat “impecable” i que s'ha actuat “amb contundència i rapidesa”, tot valorant la “transparència” de la institució per informar. “Es tramitarà l'expedient amb totes les garanties, tingui el cognom que tingui”, ha subratllat.

Un passat polèmic

Després de conèixer-se la inspecció del Consell Insular, la Conselleria de Presidència ha decidit cessar-lo, però ha ressaltat que des del passat 1 d'agost del 2023 “no és administrador de la societat gestora de l'establiment Sa Vinya”. A més, ha afegit que el servei d'inspecció turística del Consell de Mallorca ha constatat que l'establiment “no té activitat ni es comercialitza”.

Porsell, exalcalde d'Andratx, ja va estar al focus de la polèmica després d'haver estat imputat arran d'un presumpte desviament de fons públics des de l'ajuntament mallorquí d'Andratx cap a la Fundació Illes Balears, propietat de l'expresident del Govern Gabriel Cañellas (PP), sota el pretext de gestionar el conegut Castell de Sant Elm per 90.000 euros anuals.

La causa va ser finalment arxivada. Tot i això, tal com va aprovar el llavors equip de govern del municipi, format per PP i CxI, l'Ajuntament va haver de fer-se càrrec dels 6.000 euros que va costar a Porsell la seva defensa en el judici celebrat per aquests fets.

Sobre la Fundació de Cañellas, una moció presentada el 1996 pel PSOE balear perseguia posar en marxa al Parlament autonòmic una investigació al voltant de la Fundació en considerar que aquesta hauria actuat com a “caixa B del PP”, d'“imperi financer casolà” i de “receptacle de diners aportats per pagar favors polítics”. Els 31 diputats conservadors van impedir que la iniciativa prosperés.

Porsell es va convertir a més en alcalde accidental del municipi mallorquí després que el seu predecessor al càrrec, el popular Eugenio Hidalgo, fos detingut el novembre de 2006 al 'cas Andratx', erigit en paradigma dels excessos urbanístics a Balears i causa que va constituir el primer cop contra la corrupció sota el segon mandat de Jaume Matas. Porsell va arribar a afirmar que el cas Andratx va ser una persecució contra el PP, tot i que la causa va acabar sortint-se amb més de 30 sentències condemnatòries, entre elles el mateix Hidalgo o el considerat cervell de l'urbanisme del PP a Andratx, Jaume Massot.