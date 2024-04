Guía para viajar a Egipto: 19 cosas a tener en cuenta si vas a visitar el país de las pirámides

Egipto es uno de los países más fascinantes del mundo. En ningún otro lugar puedes hacer un viaje de 4.000 años en el tiempo y trasladarte hasta una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad de forma tan sencilla. Entre templos, tumbas y pirámides, Egipto cautiva a todo el que surca las aguas del Nilo, y no por casualidad es uno de los países más visitados del mundo.

Si estás preparando tu primer viaje a Egipto y te asaltan mil y una dudas, esta breve guía te puede servir de ayuda para disfrutar al máximo tu viaje y hacer de él una experiencia inolvidable y segura —aquí puedes consultar las recomendaciones actuales de Ministerio de Asuntos Exteriores—. Entre consejos y recomendaciones, resolvemos las principales dudas que pueden surgir cuando nos planteamos viajar al país de los faraones.

Cuándo ir a Egipto

Hay lugares a los que se puede viajar tranquilamente en cualquier momento del año, pero Egipto no es uno de ellos. Los veranos son muy calurosos y en invierno las zonas desérticas alcanzan temperaturas muy bajas durante la noche, por lo que lo mejor es elegir la primavera o el otoño. Es decir, entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre sería el momento más adecuado para ir. Si no puedes en estas fechas, siempre es mejor optar por el invierno que por el verano, pues en los meses de junio, julio y agosto es fácil que las temperaturas superen los 40ºC y la experiencia se puede volver realmente sofocante.

Organizado, por libre o las dos cosas

Esta es la gran duda a la hora de planear un viaje a Egipto ¿Opto por un viaje organizado o lo hago por libre? En la inmensa mayoría de los casos, y más si se trata de una primera vez, quien viaja a Egipto suele decantarse por contratar un viaje en el que esté todo organizado, aunque si prefieres hacerlo a tu aire también es viable —te recomendamos aquí de nuevo que tengas presente las consideraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores—. Un paquete cerrado te permitirá no tener que preocuparte por nada, será más cómodo, pero uno por tu cuenta te dará toda la libertad de movimientos y de toma de decisiones que no tiene un viaje organizado.

Egipto es un país tremendamente turístico y la industria turística es una maquinaria bien engrasada. Lo más común, al menos en los viajes organizados, es combinar unos días de crucero por el Nilo con una estancia en El Cairo, aunque eso mismo también lo puedes hacer por tu cuenta. Tanto si optas por el barco como si lo haces por tierra.

Una posibilidad muy recomendable también es optar por una opción que combine las dos modalidades de viaje. Es decir, un viaje organizado en el que dispongas de unos días libres para moverte como te plazca y decidir por ti mismo dónde ir y qué hacer.

Cuántos días dedicar a Egipto

El tiempo que necesitarás en Egipto dependerá directamente de lo que quieras ver y hacer, pero si optas por un viaje organizado los tiempos suelen estar perfectamente medidos para que puedas ver muchas cosas en solo unos días.

Lo más normal es que en ocho días puedas ver los principales atractivos del país. Lo más común es dedicar unas tres o cuatro noches a navegar el Nilo y otras tres más a El Cairo. Y así, a lo largo del crucero pasarás por Lúxor, Karnak, el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut, los Colosos de Memnón, Edfu, Kom Ombo, el templo de Abu Simbel y el de Filae; mientras que desde la capital podrás visitar las pirámides de Guiza y la esfinge, Saqqara y todo lo que guarda El Cairo, incluidos sus museos. Si quieres añadir una visita al Mar Rojo, entonces piensa en un total de al menos once días.

Documentación para viajar a Egipto

Para entrar en Egipto es necesario obtener un visado, pero es muy fácil conseguirlo. Puedes adquirir un visado on arrival (es decir, a tu llegada) en tu aeropuerto de entrada al país. Tiene un precio de 25 dólares y solo necesitarás presentar tu pasaporte para que una vez pagadas las tasas te faciliten el adhesivo del visado. Lo más recomendable es viajar con el dinero en efectivo justo para evitar complicaciones. Y lo más normal es que, si vas en un viaje organizado, el guía se encargue de todo.

Y otra opción, para los más previsores, es adquirir un visado de manera online. Lo puedes solicitar a través del Egypt e-Visa Portal con al menos siete días de anticipación a la fecha de llegada. Ten en cuenta que en todos los casos tu pasaporte deberá tener más de seis meses de vigencia y que el visado tiene una duración de 30 días.

Cuestiones de salud

Lo primero que has de saber es que para viajar a Egipto no necesitas ninguna vacuna obligatoria. Te exigirán la de la fiebre amarilla, pero eso solo si provienes de un país endémico. Eso sí, las vacunas de hepatitis A y fiebre tifoidea siempre son recomendables. Lo más recomendable es viajar con un seguro de viajes que cubra la asistencia médica.

Y por otro lado, siempre hay que seguir recomendaciones alimentarias como las de beber solo agua embotellada, no comer fruta lavada, no consumir bebidas con hielo y evitar las ensaladas que hayan podido ser lavadas. Para evitar infecciones es mejor no bañarse en el Nilo y no olvides la protección solar y el repelente de mosquitos.

El dinero en Egipto

La moneda de Egipto es la libra egipcia. Al cambio, a día de hoy, una libra egipcia tiene un valor de 0,020€, por lo que puedes calcular que unas 50 libras egipcias equivalen a 1€. Es muy recomendable llevar encima dinero en efectivo, tu tarjeta de crédito o débito la podrás utilizar pero no tan fácilmente como aquí, por lo que o bien cambias dinero a tu llegada o bien lo sacas de un cajero. Como en otros casos, te recordamos qué tarjetas puedes utilizar en el extranjero para evitar comisiones, tanto en pagos como en retiradas de efectivo.

Otra cosa a tener en cuenta es que, dada la alta afluencia de turistas, es muy normal que muchos comercios acepten dólares o euros, por lo que llevar unos cuantos en la cartera siempre te puede salvar de algún imprevisto.

Usar el móvil en Egipto

Dado que lo más probable es que Egipto no entre dentro de los acuerdos de roaming gratuito de tu compañía telefónica, si quieres seguir conectado lo más recomendable es que adquieras una tarjeta SIM local de prepago a tu llegada. Es algo que podrás hacer en el propio aeropuerto de manera rápida y sencilla. Eso sí, ten en cuenta que a lo largo de tu viaje habrá muchos momentos en los que la cobertura será un poco deficiente o directamente no habrá, como en el crucero por el Nilo. Si te quieres ahorrar una nueva SIM, en los hoteles, cafeterías y centros comerciales suele haber wifi.

Disfrutar de la comida egipcia

Comer en Egipto puede ser muy barato, puedes incluso comer por entre dos y cinco euros si te lo propones, pero también hay que tener cierta precaución con dónde y qué comemos. Si vas en un viaje organizado lo normal es que todas las comidas estén incluidas y concertadas, pero si tienes tiempo libre y quieres explorar por tu cuenta hay zonas de comida callejera, especialmente en El Cairo, que bien merece la pena visitar. Si no quieres irte de Egipto sin haber probado algunos de sus platos más típicos no pases por alto el kushari, la kofta, el baba ganoush, el hummus, el pan baladí, los mahshi o el baklava, tan común en Oriente Medio.

Seguridad en Egipto

Egipto es un país que siempre despierta dudas cuando se habla de seguridad, aún quedan en la memoria algunos atentados y la Primavera Árabe, pero por suerte el país se encuentra estabilizado y hoy se puede viajar con toda confianza y seguridad.

El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos del país y el gobierno lo cuida con especial atención. No en vano cuenta con un Ministerio de Turismo y un cuerpo especial dedicado exclusivamente a la protección del visitante, por lo que verás mucha policía en zonas turísticas y hoteleras. Por lo demás, basta con seguir el sentido común, no deberías tener ningún problema incluso moviéndote a tu aire por El Cairo.

La maleta para viajar a Egipto

En Egipto encontrarás temperaturas entre templadas y cálidas, así que en tu maleta no puede faltar la ropa ligera de algodón, preferiblemente de colores claros. Ten en cuenta que puedes pasar muchas horas bajo el sol, por lo que protegerse la cabeza con un gorro o sombrero siempre es buena idea. Algo de manga larga que abrigue también es indispensable, es posible que viajes en autobuses con aire acondicionado al borde de la congelación, y es buena idea optar por calzado cómodo y resistente, pues vas a tener que pasar por terrenos irregulares. Tampoco olvides un buen botiquín especialmente orientado a proteger el estómago.

Visitar mezquitas como es debido

Si eres mujer y vas a visitar mezquitas (posiblemente en El Cairo), asegúrate de llevar un pañuelo o fular para cubrirte la cabeza. En algunos lugares lo facilitan de manera gratuita a las turistas pero, si quieres ir sobre seguro, es mejor llevar siempre uno en la mochila. Además, los códigos de vestimenta tanto para hombres como para mujeres deben ser cuidados, evitando enseñar hombros y rodillas en lugares sagrados.

Las compras y el inevitable regateo

Si quieres hacer alguna compra no lo dejes para el último día. En El Cairo, y más si haces un viaje organizado por una agencia, es posible que visites el Bazar de Khan El Khalili. Allí hay innumerables puestos y el ambiente puede ser muy interesante, pero gran parte de ellos son productos turísticos fabricados en China y los precios, superiores a otros que encontrarás en lugares como Asuán.

Eso sí, estés donde estés has de saber que sí o sí tendrás que entrar en el juego del regateo. Te guste o no, se te dé bien o no, lo más recomendable es pensar que los artículos te los ofrecerán a un 60% por encima de su valor. De ti y de tus habilidades para regatear dependerá bajarlos hasta una cifra más adecuada.

Las visitas, ¿con o sin guía?

Tanto si viajas de forma organizada como a tu aire, en Egipto es imprescindible contar con un buen guía en cada lugar que visites. El país tiene una enorme carga histórica y es fundamental comprender bien todo su contexto para hacernos una idea de la magnitud de su civilización. Muchos guías son egiptólogos que manejan gran cantidad información, por lo que no tendrás una oportunidad mejor para empaparte bien de la cultura egipcia. Los viajes organizados garantizan guías con muy buen nivel de castellano mientras que si viajas por tu cuenta quizá te será más fácil defenderte en inglés.

Servicios de pago

Está bien saber de antemano que, por lo general, deberás pagar 10 libras egipcias por usar los servicios en casi todo el país. Siempre es recomendable llevar moneda local encima aunque solo sea para poder pagar esta 'tasa' en caso de necesidad.

Propinas siempre y en todo lugar

Las propinas en Egipto son tan comunes que incluso los viajes organizados las incluyen en el precio de sus paquetes. Y no hablamos solo de dejar el 10% en un restaurante, sino de dar propina a los guías, a quien te ayuda con las maletas, a quien te indica dónde está una calle o a quien te pide un taxi. No es obligatorio, pero sí se espera que lo hagas. Si prefieres no hacerlo es mejor que rechaces la ayuda antes de que te veas comprometido a dar una propina.

Tráfico, taxis y Uber

El tráfico de El Cairo es conocido por su condición caótica, hay que sacar altas dosis de valentía si queremos conducir en él. Incluso como peatones, andar por la ciudad ya es toda una aventura porque cada cruce de calle puede parecer el último. Un consejo: a la hora de cruzar hazlo a la vez que algún ciudadano local, así te resultará más fácil lanzarte.

El taxi puede ser un buen modo de transporte a la hora de movernos por la ciudad pero es muy importante dejar bien claro y cerrado el precio del trayecto antes de iniciarlo. No esperes la imparcialidad de los taxímetros. Y si prefieres evitar complicaciones siempre puedes recurrir a Uber, que ya está disponible en las principales ciudades de Egipto.

¡Madruga!

No hay que tenerle miedo a levantarse muy temprano para llegar entre los primeros a las principales zonas turísticas. Por dos razones: te ahorrarás colas y podrás huir del calor asfixiante que se empieza a notar desde las nueve de la mañana. Madruga, evita las multitudes y conocerás un Egipto mucho más agradable.

Enchufes, ¿hace falta adaptador?

En Egipto se utilizan enchufes y tomas de corriente de tipo C y tipo F. La tensión de red es de 220 V a una frecuencia de 50 Hz. Y eso significa que viajando desde Europa no necesitarás ningún tipo de adaptador y podrás conectar tus aparatos electrónicos y cargadores directamente a la red eléctrica del país.

Ojo con los timos

No es difícil verse víctima de algún timo, sobre todo en las inmediaciones de las pirámides de El Cairo, pues es donde mayor concentración de turistas existe. Guías que no son guías, regalos que no son regalos, indicaciones falsas, precios acordados que cambian sin motivo justificado, productos falsos… Por lo que te recomendamos andar con ojo para no caer en manos oportunistas.