Viajar sin comisiones: tarjetas bancarias para pagar y sacar dinero en el extranjero sin que te cobren de más

Cómo gestionar el dinero es siempre uno de los grandes quebraderos de cabeza cuando viajamos. Y no ya por cómo lo gastamos, sino por cómo lo conseguimos. Si el viaje implica un cambio de moneda, peor todavía. Tradicionalmente se ha recurrido a las casas de cambio, en las que cambiar efectivo, e incluso a los cheques de viaje, una opción prácticamente extinta que ya suena al Pleistoceno. Desde que usamos las tarjetas bancarias y el pago por el móvil para todo, la cosa ha cambiado radicalmente. Hace tiempo que se acabó lo de llevar grandes cantidades de efectivo encima o las incómodas riñoneras con las que esconder los billetes bajo la ropa. Ahora, siempre que se pueda, basta con usar una tarjeta de plástico o pasar el smartphone para realizar una compra o sacar el dinero que necesitamos de un cajero automático.

Eso es cómodo, claro, pero no barato. Normalmente, la mayoría de los bancos cobran una comisión cuando utilizas sus tarjetas en un cajero que no es de su propiedad. Y si eso es algo que te puede pasar en tu ciudad, imagínate si el dinero lo quieres sacar en otro país. Y lo mismo sucede si utilizas la tarjeta para pagar en un comercio extranjero. De manera que tampoco sale muy a cuenta. ¿La solución? Recurrir a la tarjeta de un banco que no aplique comisiones, para así disponer de la comodidad del plástico o las tarjetas virtuales vayas donde vayas.

Son varias las tarjetas sin comisiones a las que puedes recurrir; todas funcionan de una manera similar pero cada una aplica sus propias normas y condiciones. Tanto que a veces lo de “sin comisiones” hay que cogerlo un poco con pinzas, porque puede haber ciertos límites. Pero, por lo general, siempre terminan siendo más ventajosas que las tarjetas de tu banco si lo que quieres es pagar y sacar dinero en el extranjero.

Hemos de tener en cuenta que un cajero nos puede cobrar su propia comisión aunque nuestro banco no lo haga (siempre nos avisará antes de continuar con la operación) y, también, que a veces tanto cajeros como comercios ofrecen cobrarte en la moneda de tu país para luego ellos fijar el tipo de cambio que se te aplica, por lo que siempre es recomendable escoger que se te cobre en la moneda local para evitar esas comisiones ocultas y dejar que el banco de nuestra tarjeta sea el que haga el cambio de divisa.

Por lo que si quieres viajar con mayor tranquilidad, aquí tienes tres de las mejores tarjetas bancarias para viajar sin comisiones, con sus ventajas e inconvenientes, para que veas si te interesa alguna o varias dependiendo del uso que les vayas a dar.

N26

La tarjeta N26 puede ser una opción práctica si viajas al extranjero y te quieres ahorrar las comisiones de tu banco de siempre, aunque como ahora verás en sus condiciones dependerá del uso que le des, pues hay otras rivales que te pueden resultar más interesantes. N26 es un banco online, con sede en Berlín, que ofrece una cuenta con IBAN español a la que puedes hacer transferencias desde tu banco de siempre.

Pero N26 ofrece varios tipos de cuentas: Estándar, Smart, You y Metal. La única gratuita es la Estándar, a la que le corresponde una tarjeta virtual y no física, y aunque las demás tienen mejores condiciones la opción básica nos puede ser muy útil a la hora de viajar. Puedes gestionar tu cuenta y tu tarjeta fácilmente desde la aplicación móvil de N26.

Condiciones de N26: ventajas e inconvenientes

Si tienes la cuenta N26 Estándar puedes hacer tres retiradas al mes en cualquier país de la zona euro sin comisiones (si las usas todas te cobrarán una comisión de 2€), pero por cada retirada en moneda extranjera se aplica una comisión del 1,7% de la cantidad que saques. Eso sí, es muy interesante para hacer pagos en comercios porque no están sujetos a ninguna comisión, sea en la moneda que sea. La N26 estándar aplica el tipo de cambio de Mastercard, es gratuita y no tiene gastos de mantenimiento.

Revolut

Revolut es todo un clásico entre las tarjetas sin comisiones y, aunque le ha salido competencia, sigue siendo una de las más interesantes para los viajeros. La tarjeta Revolut es de débito y pertenece a Revolut Bank, establecido en Lituania. Como ocurre con la N26, ofrece diferentes tipos de cuentas: Estándar, Plus, Premium, Metal y Ultra. La única gratuita es la Estándar pero, a no ser que realmente la vayas a utilizar mucho en el extranjero, gracias a sus condiciones puede ser suficiente. Además, si se te queda corta, siempre la puedes combinar con otra de las tarjetas de esta lista. La tarjeta será VISA o Mastercard dependiendo del país en el que la solicites.

Condiciones de Revolut: ventajas e inconvenientes

La tarjeta Revolut en su versión Estándar te permite sacar hasta 200€ al mes en un máximo de cinco retiradas en los cajeros automáticos sin aplicar ningún tipo de comisión. Si en ese mismo mes quieres sacar más, se te cobrará un 2% en cada transacción. Las compras con cambios de divisa no tienen comisiones de lunes a viernes hasta alcanzar los 1.000€ mensuales y los fines de semana sí se aplica un 1%. La tarjeta virtual es gratuita y el envío de la tarjeta física a casa tiene un precio de 6,99€.

Vivid

Vivid Money es un banco online que nació en 2020 y que tiene sede en Alemania, pero a pesar de su juventud es una de las referencias entre quienes buscan una tarjeta con la que pagar y sacar dinero sin comisiones. Trabaja con VISA y así serán por tanto los cambios de divisa. En este caso encontramos dos planes diferentes: el Standard y el Prime, el primero gratuito y el segundo con un precio de 9,90 euros al mes. La gestión es 100% digital y para crear nuestra cuenta lo haremos directamente desde su aplicación móvil.

Condiciones de Vivid: ventajas e inconvenientes

Si nos centramos en el plan Vivid Standard, podremos retirar hasta 200€ en cajeros extranjeros sin pagar comisiones, sea en la zona euro o fuera de ella. Una vez superado ese límite las comisiones son del 3%. Y si lo que hacemos es realizar compras con ella, Vivid no aplica ninguna comisión por el cambio de divisa. Además, algo diferenciador es el Vivid Cashback, que por tus compras te devuelve el 4% de lo que gastes hasta recibir un máximo de 20€ euros al mes por el mero hecho de pagar con ella. La tarjeta es gratuita y si haces un primer ingreso de 200€ te ahorras los 9,90€ de su envío. El mantenimiento de la cuenta no tiene coste pero si durante 90 días se mantiene inactiva se te cobrará 0,90€ por mes, aunque en el momento que vuelves a hacer una operación de 10€ ese cargo se anulará.