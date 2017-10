Javier Criado alega que las denuncias de abusos de sus pacientes obedecen a "una conspiración"

Al grito de "ni una más" ha salido el conocido psiquiatra sevillano Javier Criado de los juzgados de Sevilla, donde ha declarado como investigado por un presunto delito contra la integridad moral de una paciente. Varias mujeres han acompañado simbólicamente a la denunciante y han querido gritarle y decir a Criado, como rezaba su pancarta, que "el dolor de las víctimas no prescribe, la culpa del abusador tampoco". Otras siete denuncias cayeron en saco roto desde el punto de vista judicial al entender los jueces que la mayoría de los delitos habían prescrito.

Criado ha negado los hechos de los que se le acusa en este caso y también los referidos a las otras denuncias, ya archivadas pero por las que aún pelean una treintena de expacientes suyas y por cuya situación se ha interesado la jueza al preguntarle a Criado si no era mucha casualidad que tantas mujeres, de diferentes edades, se hubieran puesto de acuerdo en denunciarles de abusos de toda índole, principalmente sexuales.

Según ha indicado a los medios Inmaculada Torres, abogada de la denunciante, el psquiatra ha dicho a la jueza que todo se trata de "una conspiración" debido al "ánimo de venganza" de todas esas mujeres. La mujer, que declaró antes que el investigado, se ha ratificado en su denuncia y ha corroborado las insinuaciones sexuales y los comentarios "vejatorios" sobre su persona, así como las preguntas sobre las relaciones íntimas con su marido, según ha explicado escuetamente la abogada, sin querer entrar en mayor detallle.

"Él lo ha negado todo", ha dicho la abogada, añadiendo que Criado ha dicho a la jueza que las denunciantes se habrán puesto de acuerdo "por teléfono". El psiquiatra no ha querido hacer ningún tipo de declaración a la prensa. Sus abogados han comentado a algunos medios que, cuando se termine de instruir la denuncia "y acabe todo este asunto", dará las aclaraciones pertinentes. Así salía de los juzgados de Sevilla:

"Yo lo que quiero es que no ejerza nunca más y que nadie pase por lo que yo he pasado", señalaba una de las mujeres afectadas a las puertas de los juzgados. Visiblemente emocionadas e indignadas, han insistido en que "no quiero que haga daño a nadie más". Sobre sus "excusas" para no reconocer los hechos, han defendido que eran expacientes que "no nos conocíamos de nada" y que, hace un par de años, fueron contruyendo la asociación 'Veritas' que ha agrupado a las denunciantes y que quieren testificar en esta última denuncia que se mantiene viva judicialmente.

Precisamente, la abogada de la acusación ha informado de que el juzgado ha desestimado su recurso de reforma para que 24 mujeres puedan declarar, aunque lo volverá a recurrir a la Audiencia Provincial. La denunciante, de entre 40 y 50 años, estuvo yendo durante unos dos meses a la consulta de Criado en el 2015. La presencia de un "testigo de referencia" también será solicitado por esta parte.