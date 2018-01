El mundo del deporte de aventura y montaña acaba de coronar las primeras siete de las diecisiete cumbres autonómicas más altas de España. Un reto solidario, #17CimasVEC, encabezado por el explorador Javier Campos, que pretende ascender los picos más altos de España para concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de recaudar fondos para la investigación oncológica.

Tras hacer cumbre durante el pasado mes de diciembre en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, y a pesar de la climatología invernal sufrida en toda España, el 2018 ha comenzado con el logro de dos nuevas cumbres, Peñalara, y la ascensión con extrema dificultad este mismo lunes del techo gallego Peña Trevinca.

Muchas personas se están acercando a esta bonita causa a través de las redes sociales gracias a que puede verse vídeos con mensajes que dejan desde la cumbre cada uno de sus protagonistas. Así, desde de lo alto de cada una de las diecisiete cumbres, el mundo de la montaña ha querido unirse altruistamente a este gran reto solidario, haciéndolo de la forma que mejor saben hacerlo, subiendo montañas; y desde ahí, concienciar a la sociedad sobre la importancia de superar nuestros límites para alcanzar metas. Un reto que está dando la vuelta a España lleno de mensajes motivadores para que sigamos sensibilizándonos sobre la necesidad de la investigación oncológica en la lucha para vencer la enfermedad.

“Apenas llevamos un mes embarcados en el proyecto “17 Cimas para Vencer el Cáncer” y ya hemos tenido tiempo de comprobar que lo fácil puede ser difícil y viceversa, que la ilusión lo puede casi todo y que la gente es maravillosa y está deseando colaborar cuando la causa lo merece y es clara. Tras un mes de diciembre dedicado a las montañas mediterráneas en el que tachamos de nuestra particular lista Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares con cierta solvencia, nos enfrentamos a algunas montañas de la zona norte para vislumbrar que el reto, en pleno invierno, no va a ser fácil.

El San Lorenzo en La Rioja se dejó, pero tuvimos nuestro primer revés en Peña Vieja (Cantabria) a causa de las malas condiciones. Solo era un adelanto de lo que nos esperaba en enero. Tras el parón obligado de las vacaciones de Navidad, nos enfrentamos a una agenda repleta que no ha podido cumplirse por varias razones. La primera y fundamental ha sido la ola de frío y nieve que dejó bloqueados a miles de conductores en las carreteras la noche de Reyes. La nieve nos impidió realizar los ascensos de Extremadura y Castilla La Mancha (que quedan pendientes para cuando las condiciones mejores), pero si nos permitió un ascenso espectacular con esquís a Peñalara, techo de la Comunidad de Madrid. La séptima cima acaba de ser ascendida, pero no ha resultado fácil. Peña Trevinca, techo gallego, nos exigió días atrás una actividad de casi 25 horas ininterrumpidas por culpa de una tormenta que nos alcanzó antes de hora obligándonos a cambiar la ruta de descenso y a pasar toda una noche intentando no morir congelados… La experiencia del grupo y la buena equipación se encargaron de mantenernos dentro de un margen de seguridad que es una de las características del proyecto”, comentó Javier.

A pesar de las dificultades que ha dejado la meteo por toda España, obligando en ocasiones a retrasar o replanificar rutas de algunos ascensos, el equipo del proyecto de Javier-Campos.org continúa trabajando insistentemente en el propósito final del reto, obtener imágenes inéditas de los diecisiete techos autonómicos con paisajes invernales de gran belleza que se verán reflejadas en un libro de fotografías que se editará junto con todos los protagonistas al culminar el reto. Una obra fotográfica y parte narrativa que se pondrá a la venta para obtener fondos con los que financiar proyectos de investigación oncológica en España. El libro, de gran formato con páginas a todo color en el que se repasará la aventura de la mano de las imágenes y textos de los protagonistas, se publicará en una edición numerada de 1.000 ejemplares cuyas ventas se destinarán íntegramente a financiar los proyectos de investigación oncológica de la Fundación Vencer el Cáncer.