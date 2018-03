Ravier x2: Tozal del Mallo y Torre de Marboré, rosca maestra ordesiana

Hola amigos.-



Relato y reportaje de una señora actividad que es el subir a la Punta Chaussenque, de 3.204 m de altitud, en el macizo del Vignemale , por su Corrredor Arlaud Souriac .





Hace unos años, concretamente en el 2005, mi amigo Jesús "Chakel" y yo mismo, nos fuimos al Denali (Mackinley) 6.195 m, techo norteamericano, a intentar su Arista Cassin.





De esa aventura, nos vinimos con la cima escalando la Upper West Rib (2.000 m, AG4) del tirón, o estilo non-stop, como los buenos, que hicimos para aclimatar y garantizarnos la cima.





Pero como no lo éramos, y más yo, que era mi segunda salida a un sitio más lejos de la Peña Amaya al lao Villadiego, tras un intento fallido al Muztagh Ata, en 2004, nos volvimos con la cima, sin la Cassin, por supuesto, y yo, 8 deos de las manos con forma morcilla, por no decir algo más íntimo, más congelados que los famosos frigodedos jajajajaja





Me río ahora, claro, pero en casa, en 8 llamadas desde que bajamos a la civilización, les iba añadiendo un dedo en cada una !!!!





Por lo visto mi madre iba diciendo a los parientes y conocidos que iba a tener un hijo tullío jajajajajaja



Pero a lo que vamos, el Arlaud-Souriac.





Cuando volvimos en abril del 2005 tras 6 meses sin actividad de monte por el curro, pero machacándonos a tope físicamente, nos pusimos a hacer unas cuantas actividades de "piolos y esquis" para irnos por lo menos con algo de rodaje al tema.



Tras varias actividades por Sierra Nevada en sus Caras Norte y 3.000,s y alguna que otra escalada por los Vados, nos decidimos por ir a cerrar la preparación al Vignemale.



La proposición, del Chakel por supuesto, más que nada, por que yo iba "a rueda" total, el maestro era (y sigue siendo) él, y yo, fé ciega en mi sensei jajajaja



Sutilmente, me propuso el Corredor Arlaud-Souriac, línea imprescindible del Pirineo, mucho más alpina que su vecino el ultraclásico Couloir de Gaube, dificultades mantenidas en 5 largos, mixto, es como estar en una goulotte de la Este del Tacul pero ahí al otro lado del valle....



Y yo, qué le iba a decir, babeando como un bebé ante la teta de su madre, imaginándome ya en esas posiciones impensables hasta hace bien poco, de las fotos de Mark Twight por Chamonix, con metros y metros de hielo vertical y vacío bajo mis pies !!!!!!



Llegamos al refugio de Oulettes por la tarde-noche, y nos recibió Jean-Thomas, mirándonos con cara de incredulidad y condescendencia cuando le preguntamos por las condiciones del Arlaud-Souriac.



Nos dijo que no había estado en condiciones en todo el invierno, y que no se había escalado.



Pero nosotros, claro, que eramos más duros que el granito berroqueño, allá que nos fuimos, a disfrutar de nuestros 5 largazos de hielo a 80º mantenidos !!!!!!!!



Insisto en mi espectacular capacitación para semejante empresa, caras norte de reconocido prestigio.......... en los años 50 jajajajajajaja



Tras pasar la rimaya, a semioscuras, ya te das cuenta que estás en un sitio que se escapa un poco al resto de las montañas ibéricas, más cercano a territorio alpino que pirenaico.



Y por supuesto, en cuanto llegó el terreno mixto, ahí que me pedí el turno de cabo caliente con mis piolets Grivel Rambo modelo "Mark Twight", y esos movimientos mecanizados mentalmente de como clavar piolet-soltar con dientes tanka de los guantes-sacar mano del guante-colocar protección-meter mano en el guante- y seguir.



Pero lo que yo no sabía era que las protecciones en esa típica roca del Vignemale son todo un arte en sí mismo su mera colocación, si se puede, y que si no hay hielo, los tornillos no funcionan, y que si dejas el guante en la dragonera como Mark, es muy probable que acabe en la rimaya jajajajaja



Así que, allá tiré para arriba con un solo guante, sin colocar ningún seguro, y con los dientes del tornillo que intenté roscar con 2 cm de hielo más romos que una bola billar !!!!!



Fuimos alternando largos, y puedo prometer y prometo, que mantuve la calma en todo momento, es más, incluso me crecía al llegar a las reuniones, comentando el largo y si era de x grados o emenosecuanto jejejeje



Las reuniones, las recuerdo muy precarias, pero claro, ahí entra el "estilo alpino" que nos caracterizaba, y eso implicaba el no llevar clavos !!!!!!!



Ahora, no solo llevaría unos clavos, si no que echaría uno más de lo que diga la reseña más conservadora jajajaja



Tampoco es que tuviésemos un surtido de micros especialmente bueno, incluso me atrevería a decir que el surtido no existía, y llevábamos unos camalots del 0,5 al 2, pero para alguna "R" se hubiesen utilizado. Y también para algún seguro intermedio.



La cuestión, es que de tiempo íbamos muy bien, incluso excepcionalmente bien. Me imagino que sobre todo debido al no tener que perder tiempo en proteger adecuadamente, evidentemente no por nuestra desidia, si no por la mera imposibilidad.



Y también al miedo, que digan lo que digan los psicólogos deportivos, el miedo existe y está vivo, está ahí, va, viene, juega contigo, lo controlas, lo dominas, el miedo es libre, algo íntimo de cada uno, que nos hace disfrutar o aborrecer estas situaciones.



A la vista salta, que vencimos a nuestros miedos, aunque fuese por dejarlo abajo mientras nosotros subíamos siimplemente disfrutando de lo que hacíamos.



Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en la salida a la cima, tras haber escalado los 5 largazos de hielo, sin hielo, y los de nieve, sin nieve, pero con una sonrisa de oreja a oreja que no nos cabía en el careto jejejeje



Quedaba la bajada al refugio, ya sin prisas, pues teníamos toda la tarde por delante, y la satisfacción de haber podido con mi primer "hueso duro".



La llegada al refugio, sencillamente genial.



Pedimos una cerveza al compañero de Jean-Thomas, y mientras nos la bebíamos comentando las mejores jugadas, llegó por detrás con otras cervezas Jean-Thomas, invitando la casa !!!!



Pero lo mejor estaba por llegar, y a la hora de la cena, tras decirnos que teníamos un par de cojones, nos obsequió con una botella vino !!!!!



Ojo, que estamos hablando de Francia, y sus precios.



Nos la pimplamos juntos, cenamos con ellos, y reventaos como auténticas perras nos fuimos a dormir, no sin antes advertirles que nos preparasen el desayuno a las 5 para ir al Couloir de Gaube, para "rematar la faena".



Cuando abro los ojos y me deslumbra el Sol, le pregunto al Chakel que si tiene hora, que no oigo pedos, ni roncar, ni ningún tipo de ruido en la habitación comunal, que si no nos habremos quedado traspuestos....



Al fondo del refugio se oye a Jean-Thomas, diciendo que son las 10 de la mañana, pero que había todavía 2 personas en las literas y le daba pena despertarles de la reventada que llevaban jajajajaja



En fín, que esto de estar tumbado y relajado en el sofá me ha dado cuerda, y al que haya llegado hasta aquí, agradecerle la lectura del relato, y su atención.



Un saludo y hasta pronto !!!!!!!!





El reportaje de hace 8 años.-

Pues buenas de nuevo, amigos foreros

Aquí vuelvo para casi despedirme hasta dentro de 1 mes que vuelva de Alaska je je

Como no, había que despedirse lo mejor posible de la temporada de nieve/hielo en España antes de irno el Andrés y yo para el Mackinley, que ya salimos el domingo

Y aquí nuestro proyecto:

Macizo del Vignemal, Punta Chaussenque, Vía Arlaud-Soriac, MD+/600 m.







Nadie lo ha hecho en la temporada, pero como somos dos perdigones, nos decimos

NO HAY HUEVOS

y nada, a las 3 arriba, y al lío:



Para empezar a calentar, un pequeño resalte





para seguir, mixto, yo no tengo miedo ni ná







Habrá que seguir para arriba, ya está preparada







Da la impresión las fotos que tumba, pero no miento si os digo que si que pinaba, si















Para termanar, je je, vaya bromita, otro mixto más :rocket:







Por fín, arista cimera, mucha piedra suelta, y unas cuantas horas más tarde......







LA CIMA, por fín, dentro de 3 horas en casa , vamos an el refugio de Oulettes de Gaube, cenita y a dormir,que creo que noslo hemosganado









Por cierto, nada recomendable a menos que querais pasar miedo, hay que ir a frigo a comprar hielo y pegarlo, pero para nosotros sí valió la pena

TODO ES ENTRENAMIENTO





un saludo, amigos